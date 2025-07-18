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"Взлетят по миру". СМИ забили тревогу из-за плана Трампа против России - РИА Новости, 18.07.2025
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09:00 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/tramp-2029850684.html
"Взлетят по миру". СМИ забили тревогу из-за плана Трампа против России
"Взлетят по миру". СМИ забили тревогу из-за плана Трампа против России - РИА Новости, 18.07.2025
"Взлетят по миру". СМИ забили тревогу из-за плана Трампа против России
Санкции президента США Дональда Трампа в рамках его ультиматума России приведут к резкому скачку мировых цен на нефть, пишет CNN. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:00:00+03:00
2025-07-18T09:00:00+03:00
в мире
европа
сша
россия
дмитрий песков
евросоюз
дональд трамп
цены на нефть
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Санкции президента США Дональда Трампа в рамках его ультиматума России приведут к резкому скачку мировых цен на нефть, пишет CNN."Цены на нефть взлетят по всему миру, если более чем семь миллионов российских баррелей экспорта в день внезапно пропадут", — говорится в материале.Как предупредили обозреватели, экономический план Белого дома повлияет не только на азиатский нефтяной рынок, но и сильно ударит по всему остальному миру.В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250717/plan-2029752358.html
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в мире, европа, сша, россия, дмитрий песков, евросоюз, дональд трамп, цены на нефть
В мире, Европа, США, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Дональд Трамп, Цены на нефть
"Взлетят по миру". СМИ забили тревогу из-за плана Трампа против России

CNN: санкции Трампа против России приведут к резкому скачку мировых цен на нефть

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Санкции президента США Дональда Трампа в рамках его ультиматума России приведут к резкому скачку мировых цен на нефть, пишет CNN.
«
"Цены на нефть взлетят по всему миру, если более чем семь миллионов российских баррелей экспорта в день внезапно пропадут", — говорится в материале.
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Как предупредили обозреватели, экономический план Белого дома повлияет не только на азиатский нефтяной рынок, но и сильно ударит по всему остальному миру.
В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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В миреЕвропаСШАРоссияДмитрий ПесковЕвросоюзДональд ТрампЦены на нефть
 
 
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