https://ria.ru/20250718/tramp-2029850684.html

"Взлетят по миру". СМИ забили тревогу из-за плана Трампа против России

"Взлетят по миру". СМИ забили тревогу из-за плана Трампа против России - РИА Новости, 18.07.2025

"Взлетят по миру". СМИ забили тревогу из-за плана Трампа против России

Санкции президента США Дональда Трампа в рамках его ультиматума России приведут к резкому скачку мировых цен на нефть, пишет CNN. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:00:00+03:00

2025-07-18T09:00:00+03:00

2025-07-18T09:00:00+03:00

в мире

европа

сша

россия

дмитрий песков

евросоюз

дональд трамп

цены на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029090301_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_7b5be8f9548144ebd8d420bb5bb60954.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Санкции президента США Дональда Трампа в рамках его ультиматума России приведут к резкому скачку мировых цен на нефть, пишет CNN."Цены на нефть взлетят по всему миру, если более чем семь миллионов российских баррелей экспорта в день внезапно пропадут", — говорится в материале.Как предупредили обозреватели, экономический план Белого дома повлияет не только на азиатский нефтяной рынок, но и сильно ударит по всему остальному миру.В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250717/plan-2029752358.html

https://ria.ru/20250717/grinkevich-2029703807.html

европа

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, сша, россия, дмитрий песков, евросоюз, дональд трамп, цены на нефть