https://ria.ru/20250718/tramp-2029839015.html

"Смертельная спираль": в США назвали последствия решения Трампа по Украине

"Смертельная спираль": в США назвали последствия решения Трампа по Украине - РИА Новости, 18.07.2025

"Смертельная спираль": в США назвали последствия решения Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп не сможет помочь Украине увеличением поставок оружия и своими ультиматумами из-за неспособности киевского режима остановить... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T05:46:00+03:00

2025-07-18T05:46:00+03:00

2025-07-18T05:46:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет помочь Украине увеличением поставок оружия и своими ультиматумами из-за неспособности киевского режима остановить катастрофу на фронте, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Украина находится в смертельной спирали, потому что они никогда не смогут найти достаточно людей, чтобы компенсировать нехватку солдат по сравнению с русскими. А мы (Американцы. — Прим. Ред.) в этом участвуем, хотя Трампу уже стоило понять очевидное, все же это не высшая математика", — сказал он.По словам эксперта, Украина проиграла еще во время президенства Джо Байдена, а многочисленные денежные вливания в киевский режим лишь оттягивают закономерный исход противостояния между Москвой и Киевом.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250718/tramp-2029832559.html

https://ria.ru/20250718/prezident-2029836329.html

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в мире, киев, украина, москва, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, евросоюз