https://ria.ru/20250718/tramp-2029832559.html

"Усмирить Россию": в Испании сделали предложение Трампу

"Усмирить Россию": в Испании сделали предложение Трампу - РИА Новости, 18.07.2025

"Усмирить Россию": в Испании сделали предложение Трампу

Президент США Дональд Трамп должен сменить свою агрессивную риторику и перестать рассматривать Россию как страну, на которую он якобы может повлиять за счет... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T03:05:00+03:00

2025-07-18T03:05:00+03:00

2025-07-18T03:05:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен сменить свою агрессивную риторику и перестать рассматривать Россию как страну, на которую он якобы может повлиять за счет угроз, потому что это просто бессмысленно, пишет испанское издание Público."Хотя "недовольство" Трампа президентом России Владимиром Путиным и читается, рассматривать Россию как страну, которую можно якобы усмирить угрозами, кажется не слишком разумно и просто бессмысленно", — говорится в материале.Как утверждает издание, история показывает, что такой подход западной дипломатии к России всегда обречен на неудачу, а попытки надавить еще и на Китай могут лишь еще больше укрепить отношения Москвы и Пекина."Зная тактику Пекина в случае угрозы, можно сказать, что бумеранг, запущенный лидером Белого дома, может обернуться против самих США", — предупреждает издание.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250717/orban-2029824060.html

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в мире, россия, москва, пекин, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз