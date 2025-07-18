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ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки - РИА Новости, 18.07.2025
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10:34 18.07.2025 (обновлено: 11:28 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/tovar-2029869397.html
ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки
ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки - РИА Новости, 18.07.2025
ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки
Федеральная антимонопольная служба предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки перед новым учебным годом, говорится в заявлении ведомства. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:34:00+03:00
2025-07-18T11:28:00+03:00
общество
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
комус
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки перед новым учебным годом, говорится в заявлении ведомства."Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году", — указали в службе.Так, в прошлом году "Детский мир" зафиксировал цены на 32 позиции канцелярских принадлежностей и отдельные категории рюкзаков и ранцев, а также ввел скидки и промоакции на школьные товары. "Комус", со своей стороны, закрепил цены на 54 позиции постоянного ассортимента школьных и канцелярских принадлежностей и снизил стоимость 111 видов продукции из этой категории в среднем на 24%. ФАС призвала торговые сети принять эту инициативу, чтобы повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен перед началом учебного года. Продавцам также напомнили о необходимости добросовестного рыночного поведения. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования.
https://ria.ru/20250629/forma-2026144027.html
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общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), комус
Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Комус
ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки

ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки перед учебным годом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа товаров для школьников
Продажа товаров для школьников - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки перед новым учебным годом, говорится в заявлении ведомства.
"Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году", — указали в службе.
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Так, в прошлом году "Детский мир" зафиксировал цены на 32 позиции канцелярских принадлежностей и отдельные категории рюкзаков и ранцев, а также ввел скидки и промоакции на школьные товары.
"Комус", со своей стороны, закрепил цены на 54 позиции постоянного ассортимента школьных и канцелярских принадлежностей и снизил стоимость 111 видов продукции из этой категории в среднем на 24%.
ФАС призвала торговые сети принять эту инициативу, чтобы повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен перед началом учебного года. Продавцам также напомнили о необходимости добросовестного рыночного поведения. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования.
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ОбществоРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Комус
 
 
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