https://ria.ru/20250718/tovar-2029869397.html

ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки

ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки - РИА Новости, 18.07.2025

ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки

Федеральная антимонопольная служба предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки перед новым учебным годом, говорится в заявлении ведомства. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:34:00+03:00

2025-07-18T10:34:00+03:00

2025-07-18T11:28:00+03:00

общество

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

комус

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки перед новым учебным годом, говорится в заявлении ведомства."Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году", — указали в службе.Так, в прошлом году "Детский мир" зафиксировал цены на 32 позиции канцелярских принадлежностей и отдельные категории рюкзаков и ранцев, а также ввел скидки и промоакции на школьные товары. "Комус", со своей стороны, закрепил цены на 54 позиции постоянного ассортимента школьных и канцелярских принадлежностей и снизил стоимость 111 видов продукции из этой категории в среднем на 24%. ФАС призвала торговые сети принять эту инициативу, чтобы повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен перед началом учебного года. Продавцам также напомнили о необходимости добросовестного рыночного поведения. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования.

https://ria.ru/20250629/forma-2026144027.html

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общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), комус