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Объем торговли России с ЕС может упасть до нуля, заявили в МИД - РИА Новости, 18.07.2025
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13:35 18.07.2025 (обновлено: 13:53 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/torgovlya-2029937667.html
Объем торговли России с ЕС может упасть до нуля, заявили в МИД
Объем торговли России с ЕС может упасть до нуля, заявили в МИД - РИА Новости, 18.07.2025
Объем торговли России с ЕС может упасть до нуля, заявили в МИД
Сокращающийся объем торговли России с Евросоюзом может упасть до нуля, допустил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:35:00+03:00
2025-07-18T13:53:00+03:00
экономика
россия
европа
александр грушко
алтайский государственный университет
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БАРНАУЛ, 18 июл - РИА Новости. Сокращающийся объем торговли России с Евросоюзом может упасть до нуля, допустил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. "Если у нас объем торговли с Евросоюзом в лучшие годы составлял 417 миллиардов долларов - это 2013 год, то в прошлом году он был 60, в этом году будет, думаю, где-то 40, и вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля", - сказал дипломат на встрече со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете. Кроме этого, Грушко указал, что Евросоюз применяет экономическое принуждение в рамках гибридной войны с Россией и уже ввел около девятнадцати тысяч санкций. "Они собираются полностью отказаться от российских газа, нефти и ядерного топлива для тех атомных станций, которые до сих пор стоят в Европе, построенные либо Советским Союзом, либо Российской Федерацией", - добавил он.
https://ria.ru/20250718/turtsiya-2029900448.html
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экономика, россия, европа, александр грушко, алтайский государственный университет
Экономика, Россия, Европа, Александр Грушко, Алтайский государственный университет
Объем торговли России с ЕС может упасть до нуля, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: сокращающийся объем торговли РФ с ЕС может упасть до нуля

© Иллюстрация РИА НовостиФлаг России и Евросоюза
Флаг России и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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Флаг России и Евросоюза. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 18 июл - РИА Новости. Сокращающийся объем торговли России с Евросоюзом может упасть до нуля, допустил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
"Если у нас объем торговли с Евросоюзом в лучшие годы составлял 417 миллиардов долларов - это 2013 год, то в прошлом году он был 60, в этом году будет, думаю, где-то 40, и вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля", - сказал дипломат на встрече со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете.
Кроме этого, Грушко указал, что Евросоюз применяет экономическое принуждение в рамках гибридной войны с Россией и уже ввел около девятнадцати тысяч санкций.
"Они собираются полностью отказаться от российских газа, нефти и ядерного топлива для тех атомных станций, которые до сих пор стоят в Европе, построенные либо Советским Союзом, либо Российской Федерацией", - добавил он.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Источник: новые антироссийские санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией
Вчера, 12:03
 
ЭкономикаРоссияЕвропаАлександр ГрушкоАлтайский государственный университет
 
 
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