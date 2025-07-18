https://ria.ru/20250718/teatry-2029831086.html

Писатель Рой предложил обязать театры ставить по патриотической пьесе в год

Писатель Рой предложил обязать театры ставить по патриотической пьесе в год - РИА Новости, 18.07.2025

Писатель Рой предложил обязать театры ставить по патриотической пьесе в год

Российские театры нужно обязать ежегодно ставить по одной патриотической пьесе о специальной военной операции или Великой Отечественной войне, такая инициатива... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T02:28:00+03:00

2025-07-18T02:28:00+03:00

2025-07-18T02:28:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские театры нужно обязать ежегодно ставить по одной патриотической пьесе о специальной военной операции или Великой Отечественной войне, такая инициатива поможет открыть плеяду новых фронтовых писателей и поэтов, заявил РИА Новости член правления Союза писателей России, писатель Олег Рой. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в Москве до 30 ноября 2025 года театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности. "У нас сегодня в стране 700 с лишним театров на госфинансировании. Я бы предложил пойти дальше и сделать регламент для каждого театра, чтобы они были обязаны в год дать одну пьесу на тему патриотизма, СВО, Великой Отечественной войны", - считает писатель. По его словам, коэффициент полезного действия такой инициативы был бы масштабным: уже в конце первого же года такой работы в театрах появится более 700 поставленных патриотических пьес. "Главное, это сможет открыть плеяду новых литературных звезд, фронтовых писателей и поэтов! Я много общался и с пацанами "за ленточкой", и с участниками литературных конкурсов, как, например, "Слово". Им есть, что сказать, и они должны быть услышаны!" - заключил Рой.

https://ria.ru/20250226/khabenskiy-2001614257.html

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общество, россия, москва, олег рой, владимир путин