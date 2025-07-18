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В Ташкенте пройдет первый фестиваль российского искусства - РИА Новости, 18.07.2025
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Культура
 
15:42 18.07.2025 (обновлено: 16:42 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/tashkent-2030010001.html
В Ташкенте пройдет первый фестиваль российского искусства
В Ташкенте пройдет первый фестиваль российского искусства - РИА Новости, 18.07.2025
В Ташкенте пройдет первый фестиваль российского искусства
Первый фестиваль российского искусства состоится в Ташкенте 22-26 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда культуры и искусства Узбекистана,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:42:00+03:00
2025-07-18T16:42:00+03:00
культура
узбекистан
ташкент
россия
сергей прокофьев
карен шахназаров
театр имени моссовета
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ТАШКЕНТ, 18 июл – РИА Новости. Первый фестиваль российского искусства состоится в Ташкенте 22-26 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда культуры и искусства Узбекистана, соорганизатора мероприятия. "С 22 по 26 сентября в Ташкенте пройдет первый фестиваль российского искусства "Мир искусств", - сказал представитель фонда. Организатором мероприятия также выступит министерство культуры России. Фестиваль откроет 22 сентября Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Эрика Сапаева. На сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) имени Алишера Навои в Ташкенте российский коллектив покажет постановку балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" В столичном Дворце кино имени Алишера Навои 24 сентября состоится творческий вечер российского кинорежиссера Карена Шахназарова, который представит на фестивале свой фильм "Хитровка. Знак четырёх". В программе фестиваля также спектакль "Маяковский и Есенин", который 25 сентября в органном зале Государственной консерватории Узбекистана покажут актёры Театра имени Моссовета и МОСТ. "Фестиваль российского искусства "Мир искусств" завершится 26 сентября большим концертом "Оперные шедевры", который пройдёт во Дворце международных форумов "Узбекистан", - добавили в фонде. Для узбекской публики выступят солисты Мариинского театра и "Геликон-оперы". Концерт пройдёт в сопровождении Национального симфонического оркестра Узбекистана. В 2023 году в Узбекистане состоялся фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны". В рамках масштабной программы проекта в течение года в республике было проведено около 40 мероприятий разного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы. Дни культуры Узбекистана в России были проведены в ноябре прошлого года.
https://ria.ru/20250708/putin-2027933202.html
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узбекистан, ташкент, россия, сергей прокофьев, карен шахназаров, театр имени моссовета, мариинский театр, геликон-опера
Культура, Узбекистан, Ташкент, Россия, Сергей Прокофьев, Карен Шахназаров, Театр имени Моссовета, Мариинский театр, Геликон-Опера
В Ташкенте пройдет первый фестиваль российского искусства

Фестиваль российского искусства "Мир искусств" пройдет в Ташкенте 22-26 сентября

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкГорода мира. Ташкент
Города мира. Ташкент - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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ТАШКЕНТ, 18 июл – РИА Новости. Первый фестиваль российского искусства состоится в Ташкенте 22-26 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда культуры и искусства Узбекистана, соорганизатора мероприятия.
«
"С 22 по 26 сентября в Ташкенте пройдет первый фестиваль российского искусства "Мир искусств", - сказал представитель фонда. Организатором мероприятия также выступит министерство культуры России.
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Фестиваль откроет 22 сентября Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Эрика Сапаева. На сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) имени Алишера Навои в Ташкенте российский коллектив покажет постановку балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта"
В столичном Дворце кино имени Алишера Навои 24 сентября состоится творческий вечер российского кинорежиссера Карена Шахназарова, который представит на фестивале свой фильм "Хитровка. Знак четырёх".
В программе фестиваля также спектакль "Маяковский и Есенин", который 25 сентября в органном зале Государственной консерватории Узбекистана покажут актёры Театра имени Моссовета и МОСТ.
"Фестиваль российского искусства "Мир искусств" завершится 26 сентября большим концертом "Оперные шедевры", который пройдёт во Дворце международных форумов "Узбекистан", - добавили в фонде. Для узбекской публики выступят солисты Мариинского театра и "Геликон-оперы". Концерт пройдёт в сопровождении Национального симфонического оркестра Узбекистана.
В 2023 году в Узбекистане состоялся фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны". В рамках масштабной программы проекта в течение года в республике было проведено около 40 мероприятий разного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы. Дни культуры Узбекистана в России были проведены в ноябре прошлого года.
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