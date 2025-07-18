https://ria.ru/20250718/tashkent-2030010001.html

В Ташкенте пройдет первый фестиваль российского искусства

В Ташкенте пройдет первый фестиваль российского искусства - РИА Новости, 18.07.2025

В Ташкенте пройдет первый фестиваль российского искусства

Первый фестиваль российского искусства состоится в Ташкенте 22-26 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда культуры и искусства Узбекистана,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:42:00+03:00

2025-07-18T15:42:00+03:00

2025-07-18T16:42:00+03:00

культура

узбекистан

ташкент

россия

сергей прокофьев

карен шахназаров

театр имени моссовета

мариинский театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40783/34/407833438_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_daa253b92f49be91df3e5d2812098f5a.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июл – РИА Новости. Первый фестиваль российского искусства состоится в Ташкенте 22-26 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда культуры и искусства Узбекистана, соорганизатора мероприятия. "С 22 по 26 сентября в Ташкенте пройдет первый фестиваль российского искусства "Мир искусств", - сказал представитель фонда. Организатором мероприятия также выступит министерство культуры России. Фестиваль откроет 22 сентября Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Эрика Сапаева. На сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) имени Алишера Навои в Ташкенте российский коллектив покажет постановку балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" В столичном Дворце кино имени Алишера Навои 24 сентября состоится творческий вечер российского кинорежиссера Карена Шахназарова, который представит на фестивале свой фильм "Хитровка. Знак четырёх". В программе фестиваля также спектакль "Маяковский и Есенин", который 25 сентября в органном зале Государственной консерватории Узбекистана покажут актёры Театра имени Моссовета и МОСТ. "Фестиваль российского искусства "Мир искусств" завершится 26 сентября большим концертом "Оперные шедевры", который пройдёт во Дворце международных форумов "Узбекистан", - добавили в фонде. Для узбекской публики выступят солисты Мариинского театра и "Геликон-оперы". Концерт пройдёт в сопровождении Национального симфонического оркестра Узбекистана. В 2023 году в Узбекистане состоялся фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны". В рамках масштабной программы проекта в течение года в республике было проведено около 40 мероприятий разного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы. Дни культуры Узбекистана в России были проведены в ноябре прошлого года.

https://ria.ru/20250708/putin-2027933202.html

https://ria.ru/20250509/uzbekistan-2015395040.html

узбекистан

ташкент

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

узбекистан, ташкент, россия, сергей прокофьев, карен шахназаров, театр имени моссовета, мариинский театр, геликон-опера