В Ташкенте пройдет первый фестиваль российского искусства
Фестиваль российского искусства "Мир искусств" пройдет в Ташкенте 22-26 сентября
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ТАШКЕНТ, 18 июл – РИА Новости. Первый фестиваль российского искусства состоится в Ташкенте 22-26 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда культуры и искусства Узбекистана, соорганизатора мероприятия.
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"С 22 по 26 сентября в Ташкенте пройдет первый фестиваль российского искусства "Мир искусств", - сказал представитель фонда. Организатором мероприятия также выступит министерство культуры России.
Фестиваль откроет 22 сентября Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Эрика Сапаева. На сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) имени Алишера Навои в Ташкенте российский коллектив покажет постановку балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта"
В столичном Дворце кино имени Алишера Навои 24 сентября состоится творческий вечер российского кинорежиссера Карена Шахназарова, который представит на фестивале свой фильм "Хитровка. Знак четырёх".
В программе фестиваля также спектакль "Маяковский и Есенин", который 25 сентября в органном зале Государственной консерватории Узбекистана покажут актёры Театра имени Моссовета и МОСТ.
"Фестиваль российского искусства "Мир искусств" завершится 26 сентября большим концертом "Оперные шедевры", который пройдёт во Дворце международных форумов "Узбекистан", - добавили в фонде. Для узбекской публики выступят солисты Мариинского театра и "Геликон-оперы". Концерт пройдёт в сопровождении Национального симфонического оркестра Узбекистана.
В 2023 году в Узбекистане состоялся фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны". В рамках масштабной программы проекта в течение года в республике было проведено около 40 мероприятий разного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы. Дни культуры Узбекистана в России были проведены в ноябре прошлого года.