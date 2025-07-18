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Сырский после встречи с британцами может готовить провокацию в зоне СВО - РИА Новости, 18.07.2025
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23:11 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/syrskij-2030078354.html
Сырский после встречи с британцами может готовить провокацию в зоне СВО
Сырский после встречи с британцами может готовить провокацию в зоне СВО - РИА Новости, 18.07.2025
Сырский после встречи с британцами может готовить провокацию в зоне СВО
Главком ВСУ Александр Сырский после встречи с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином, вероятно, готовит самоубийственную провокацию в зоне СВО... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:11:00+03:00
2025-07-18T23:11:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский после встречи с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином, вероятно, готовит самоубийственную провокацию в зоне СВО и может по указке Лондона бросить на убой очередные штурмовые группы в ближайшие 50 дней, заявили РИА Новости в силовых структурах. "Каждый приезд британцев не сулит ничего хорошего украинцам. Высока вероятность, что Лондон убедил Сырского на очередную самоубийственную провокацию, которую ВСУ будут обязаны реализовать в течение ближайших 50 дней", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинский главком может бросить на убой очередные штурмовые группы ближе к концу этого срока, чтобы в очередной раз сорвать дипломатическое урегулирование конфликта. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе. Кроме того, ранее на этой неделе Трамп утверждал, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована в том, чтобы достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029603000.html
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в мире, украина, россия, лондон, дональд трамп, александр сырский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Лондон, Дональд Трамп, Александр Сырский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Сырский после встречи с британцами может готовить провокацию в зоне СВО

Сырский после встречи с британцами может готовить провокацию в ближайшие 50 дней

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский после встречи с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином, вероятно, готовит самоубийственную провокацию в зоне СВО и может по указке Лондона бросить на убой очередные штурмовые группы в ближайшие 50 дней, заявили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Каждый приезд британцев не сулит ничего хорошего украинцам. Высока вероятность, что Лондон убедил Сырского на очередную самоубийственную провокацию, которую ВСУ будут обязаны реализовать в течение ближайших 50 дней", - сказал собеседник агентства.
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ВСУ бросили на убой штурмовую группу у села Меловое под Харьковом
17 июля, 04:20
По его словам, украинский главком может бросить на убой очередные штурмовые группы ближе к концу этого срока, чтобы в очередной раз сорвать дипломатическое урегулирование конфликта.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.
Кроме того, ранее на этой неделе Трамп утверждал, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет".
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована в том, чтобы достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского
9 июля, 13:44
 
В миреУкраинаРоссияЛондонДональд ТрампАлександр СырскийДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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