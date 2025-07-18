https://ria.ru/20250718/svo-2029902955.html

Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 18.07.2025

Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1040 военнослужащих ВСУ и 13 орудий полевой артиллерии за неделю, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:09:00+03:00

2025-07-18T12:09:00+03:00

2025-07-18T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978083854_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_a3177fd9c37c327c36703f5d3449a370.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1040 военнослужащих ВСУ и 13 орудий полевой артиллерии за неделю, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 26 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства, опубликованной в пятницу.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики.Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029746650.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)