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Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 18.07.2025
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12:09 18.07.2025 (обновлено: 12:15 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/svo-2029902955.html
Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 18.07.2025
Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1040 военнослужащих ВСУ и 13 орудий полевой артиллерии за неделю, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:09:00+03:00
2025-07-18T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1040 военнослужащих ВСУ и 13 орудий полевой артиллерии за неделю, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 26 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства, опубликованной в пятницу.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики.Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.
https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029746650.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в зоне СВО

МО РФ: подразделения группировки "Юг" продолжили продвижение в глубину обороны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1040 военнослужащих ВСУ и 13 орудий полевой артиллерии за неделю, сообщили в Минобороны России.
"За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 26 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства, опубликованной в пятницу.
По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики.
Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2025
17 июля, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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