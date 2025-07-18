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Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 18.07.2025
Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1040 военнослужащих ВСУ и 13 орудий полевой артиллерии за неделю, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:09:00+03:00
2025-07-18T12:09:00+03:00
2025-07-18T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1040 военнослужащих ВСУ и 13 орудий полевой артиллерии за неделю, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 26 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства, опубликованной в пятницу.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики.Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в зоне СВО
МО РФ: подразделения группировки "Юг" продолжили продвижение в глубину обороны