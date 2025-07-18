https://ria.ru/20250718/sud-2030022616.html

В Японии оправдали заключенного, отсидевшего в тюрьме 39 лет

В Японии оправдали заключенного, отсидевшего в тюрьме 39 лет - РИА Новости, 18.07.2025

В Японии оправдали заключенного, отсидевшего в тюрьме 39 лет

Японец Сёдзи Маэкава, отбывающий наказание за убийство школьницы, произошедшее 39 лет назад, был оправдан по итогам нового расследования дела, на котором он... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:30:00+03:00

2025-07-18T17:30:00+03:00

2025-07-18T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Японец Сёдзи Маэкава, отбывающий наказание за убийство школьницы, произошедшее 39 лет назад, был оправдан по итогам нового расследования дела, на котором он настаивал на протяжении всего своего заключения, сообщает телеканал NHK. "На повторном судебном процессе по делу 60-летнего мужчины, признанного виновным и приговорённого к тюремному заключению за убийство ученицы средней школы в городе Фукуи 39 лет назад, отделение высокого суда Нагои в Каназаве оправдало его", - говорится в сообщении телеканала. В ходе слушания по пересмотру дела были поставлены под сомнения показания свидетелей, заявивших, что видели Маэкаву в окровавленной одежде в ночь убийства. Кроме того, открылись новые фактические несовпадения в показаниях свидетелей, на которые следствие ранее закрыло глаза. Отмечается, что судья, выносящий последний вердикт, извинился перед Маэкавой за страдания, причиненные ему за 39 лет, а сам Маэкава на пресс-конференции заявил, что чувствует облегчение за то, что смог доказать свою невиновность. NHK подчеркивает, что Маэкава вошел в здание суда в шляпе, подаренной ему сестрой другого японского экс-заключенного Ивао Хакаматы, который провел полвека в камере смертников, до того как в 2025 году покинул тюрьму после оправдания.

https://ria.ru/20250627/yaponiya-2025699571.html

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в мире, фукуи (префектура), япония