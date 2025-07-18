Рейтинг@Mail.ru
В Японии оправдали заключенного, отсидевшего в тюрьме 39 лет - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/sud-2030022616.html
В Японии оправдали заключенного, отсидевшего в тюрьме 39 лет
В Японии оправдали заключенного, отсидевшего в тюрьме 39 лет - РИА Новости, 18.07.2025
В Японии оправдали заключенного, отсидевшего в тюрьме 39 лет
Японец Сёдзи Маэкава, отбывающий наказание за убийство школьницы, произошедшее 39 лет назад, был оправдан по итогам нового расследования дела, на котором он... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:30:00+03:00
2025-07-18T17:30:00+03:00
в мире
фукуи (префектура)
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Японец Сёдзи Маэкава, отбывающий наказание за убийство школьницы, произошедшее 39 лет назад, был оправдан по итогам нового расследования дела, на котором он настаивал на протяжении всего своего заключения, сообщает телеканал NHK. "На повторном судебном процессе по делу 60-летнего мужчины, признанного виновным и приговорённого к тюремному заключению за убийство ученицы средней школы в городе Фукуи 39 лет назад, отделение высокого суда Нагои в Каназаве оправдало его", - говорится в сообщении телеканала. В ходе слушания по пересмотру дела были поставлены под сомнения показания свидетелей, заявивших, что видели Маэкаву в окровавленной одежде в ночь убийства. Кроме того, открылись новые фактические несовпадения в показаниях свидетелей, на которые следствие ранее закрыло глаза. Отмечается, что судья, выносящий последний вердикт, извинился перед Маэкавой за страдания, причиненные ему за 39 лет, а сам Маэкава на пресс-конференции заявил, что чувствует облегчение за то, что смог доказать свою невиновность. NHK подчеркивает, что Маэкава вошел в здание суда в шляпе, подаренной ему сестрой другого японского экс-заключенного Ивао Хакаматы, который провел полвека в камере смертников, до того как в 2025 году покинул тюрьму после оправдания.
https://ria.ru/20250627/yaponiya-2025699571.html
фукуи (префектура)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фукуи (префектура), япония
В мире, Фукуи (префектура), Япония
В Японии оправдали заключенного, отсидевшего в тюрьме 39 лет

NHK: в Японии оправдали заключенного, отсидевшего 39 лет по ложному обвинению

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Японец Сёдзи Маэкава, отбывающий наказание за убийство школьницы, произошедшее 39 лет назад, был оправдан по итогам нового расследования дела, на котором он настаивал на протяжении всего своего заключения, сообщает телеканал NHK.
"На повторном судебном процессе по делу 60-летнего мужчины, признанного виновным и приговорённого к тюремному заключению за убийство ученицы средней школы в городе Фукуи 39 лет назад, отделение высокого суда Нагои в Каназаве оправдало его", - говорится в сообщении телеканала.
В ходе слушания по пересмотру дела были поставлены под сомнения показания свидетелей, заявивших, что видели Маэкаву в окровавленной одежде в ночь убийства. Кроме того, открылись новые фактические несовпадения в показаниях свидетелей, на которые следствие ранее закрыло глаза.
Отмечается, что судья, выносящий последний вердикт, извинился перед Маэкавой за страдания, причиненные ему за 39 лет, а сам Маэкава на пресс-конференции заявил, что чувствует облегчение за то, что смог доказать свою невиновность.
NHK подчеркивает, что Маэкава вошел в здание суда в шляпе, подаренной ему сестрой другого японского экс-заключенного Ивао Хакаматы, который провел полвека в камере смертников, до того как в 2025 году покинул тюрьму после оправдания.
Такахиро Сираиси - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
СМИ: японца, убившего и расчленившего девять человек, казнили
27 июня, 04:07
 
В миреФукуи (префектура)Япония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала