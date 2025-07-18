https://ria.ru/20250718/sud-2029996580.html

Власти не вправе отказывать сиротам в бесплатном жилье, постановил КС

Власти не вправе отказывать сиротам в бесплатном жилье, постановил КС - РИА Новости, 18.07.2025

Власти не вправе отказывать сиротам в бесплатном жилье, постановил КС

Конституционный суд (КС) России постановил, что власти не вправе отказывать в предоставлении бесплатного жилья сиротам, успевшим приобрести квартиры за счет... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:08:00+03:00

2025-07-18T16:08:00+03:00

2025-07-18T16:08:00+03:00

жилье

россия

алтайский край

томск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России постановил, что власти не вправе отказывать в предоставлении бесплатного жилья сиротам, успевшим приобрести квартиры за счет ипотечного кредита и маткапитала, сообщила пресс-служба суда. КС РФ в пятницу принял постановление по делу о проверке конституционности положений пункта 3.1, подпункта 3 пункта 4 статьи 8 федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", части 4 статьи 10 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", части 1 статьи 109.1 Жилищного кодекса (ЖК) РФ, а также положений статей 327.1 и 379.6 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ. Как отмечается в релизе Конституционного суда, рассмотрение дела состоялось на основании жалобы Регины Темиржановой, оставшейся без попечения родителей и с 2014 года находившейся в списке граждан, подлежащих обеспечению жильем на территории Алтайского края. В 2021 году она вышла замуж и родила ребенка. Не получив положенного жилья, через год Темиржанова купила в Томске квартиру площадью 33,5 квадратных метра за счет средств ипотечного кредита, материнского капитала и собственных накоплений. После этого министерство строительства и ЖКХ Алтайского края исключило заявительницу из списка граждан, ожидающих жилье, также был аннулирован ранее выданный сертификат на его покупку. "Р. Темиржанова безрезультатно пыталась обжаловать это решение в судах, после чего обратилась в Конституционный суд. Она полагает, что оспариваемые нормы не соответствуют Конституции, так как приводят к исключению таких, как она, из списка на получение жилья в случае приобретения ими жилого помещения за счет средств ипотечного кредита и материнского капитала", – приводится в релизе причина обращения в КС РФ. Как указал Конституционный суд, в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государство "приняло на себя родительские обязанности". Граждане, которые относятся к этим категориям, имеют право на бесплатное получение жилья из государственных фондов "согласно четко определенным критериям и с соблюдением их правомерных ожиданий". При этом ипотечный кредит, расширяя возможности по приобретению жилья, одновременно накладывает на его получателей "существенное экономическое бремя", сопряженное с рисками его утраты. Если для молодых семей это сглаживается мерами социальной поддержки со стороны государства, то "в силу логики правового регулирования и принципа равенства" аналогичный подход применим и к детям-сиротам, а также к тем, кто остался без попечения родителей, отметил КС. "Приобретение жилья в ипотеку гражданами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также не должно учитываться при определении их уровня обеспеченности жильем и не может освобождать государство от предусмотренной законом обязанности предоставить им благоустроенное жилое помещение", – приводится в релизе позиция КС России. Конституционный суд констатировал также, что использование материнского капитала при покупке жилья не должно становиться основанием для ухудшения правового положения семьи. Поскольку члены семьи собственника квартиры также имеют право ей пользоваться, наличие и размер их долей в праве общей собственности (в том числе и на квартиру, приобретенную на средства маткапитала) не имеют значения при определении уровня обеспеченности жилплощадью. "Соответственно, государство, взявшее на себя обязательства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должно предоставить им благоустроенное жилье в собственность или выделить средства для погашения ипотечного кредита на предусмотренных в законе условиях. Исходя из этого, подпункт 2 пункта 3.1, подпункт 3 пункта 4 статьи 8 ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и часть 4 статьи 10 ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" признаны не противоречащими Конституции при условии их применения согласно выявленному конституционно-правовому смыслу", – говорится в релизе КС России. Производство по остальным оспариваемым нормам прекращено, так как они не применялись в деле заявительницы или не содержат неопределенности. Дело заявительницы направлено на пересмотр.

https://ria.ru/20250707/siroty-2027580701.html

https://realty.ria.ru/20250607/putin-2021475750.html

https://realty.ria.ru/20250718/notariusy-2029385287.html

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жилье, россия, алтайский край, томск