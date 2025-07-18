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Суд продлил арест замгубернатора Вологодской области по делу о взятке - РИА Новости, 18.07.2025
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16:07 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html
Суд продлил арест замгубернатора Вологодской области по делу о взятке
Суд продлил арест замгубернатора Вологодской области по делу о взятке - РИА Новости, 18.07.2025
Суд продлил арест замгубернатора Вологодской области по делу о взятке
Басманный суд Москвы продлил арест замгубернатора Вологодской области Денису Алексееву и главе представительства региона в Москве Кириллу Бочарову, обвиняемым... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:07:00+03:00
2025-07-18T16:07:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест замгубернатора Вологодской области Денису Алексееву и главе представительства региона в Москве Кириллу Бочарову, обвиняемым по делу о взятке в 100 миллионов рублей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Суд удовлетворил ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в документе. По данным СК РФ, Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы. Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля, им вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), вологодская область
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Вологодская область
Суд продлил арест замгубернатора Вологодской области по делу о взятке

Суд продлил арест замгубернатора Вологодской области Алексееву по делу о взятке

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыДенис Алексеев
Денис Алексеев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Денис Алексеев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест замгубернатора Вологодской области Денису Алексееву и главе представительства региона в Москве Кириллу Бочарову, обвиняемым по делу о взятке в 100 миллионов рублей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд удовлетворил ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в документе.
По данным СК РФ, Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.
Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля, им вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции по рассмотрению жалобы на продление его ареста. 16 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Курской области
16 июля, 14:55
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Вологодская область
 
 
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