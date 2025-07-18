Рейтинг@Mail.ru
Братья из Тюмени получили 15,5 и 15 лет колонии за убийство родственника - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/sud-2029982415.html
Братья из Тюмени получили 15,5 и 15 лет колонии за убийство родственника
Братья из Тюмени получили 15,5 и 15 лет колонии за убийство родственника - РИА Новости, 18.07.2025
Братья из Тюмени получили 15,5 и 15 лет колонии за убийство родственника
Тюменский областной суд признал двух братьев виновными в убийстве родственника по предварительному сговору и приговорил их к 15,5 и 15 годам исправительной... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:23:00+03:00
2025-07-18T15:23:00+03:00
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
ТЮМЕНЬ, 18 июл - РИА Новости. Тюменский областной суд признал двух братьев виновными в убийстве родственника по предварительному сговору и приговорил их к 15,5 и 15 годам исправительной колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Суд установил, что 28 августа 2022 года в Тюмени Холмахмад Екубов и Мухамаджон Рахимов решили убить своего родственника из-за высказанных им оскорблений в адрес членов их семей и разработали план действий. Рахимов пригласил родственника в гости, после распития спиртного на улице они прошли в квартиру одного из домов по проезду Геологоразведчиков, где Екубов, а затем и Рахимов нанесли жертве несколько ударов палкой по голове, отчего он скончался. Чтобы скрыть преступление, 29 и 30 августа мужчины расчленили тело убитого, сложили в пакеты и по отдельности разместили в Тюмени и Тюменском районе. В пресс-службе облпрокуратуры уточнили, что обвиняемые являются братьями, а части тела убитого они спрятали в лесу. "Тюменский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении Холмахмада Ёкубова и Мухамаджона Рахимова, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)... Суд назначил Мухамаджону Рахимову 15 лет лишения свободы, Холмахмаду Ёкубову - 15 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы. Также суд удовлетворил гражданский иск отца погибшего и взыскал с осужденных компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей. Расследованием дела занимался первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области, признанные виновными — жители Тюмени в возрасте 36 и 37 лет, убитому ими родственнику было 26 лет. На допросе они признались в убийстве и рассказали о мотивах преступления, в основу обвинения легли собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз, раскрыли детали в пресс-службе СУСК по Тюменской области.
https://ria.ru/20250718/arest-2029920834.html
тюмень
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Братья из Тюмени получили 15,5 и 15 лет колонии за убийство родственника

Братья Екубов и Рахимов получили 15,5 и 15 лет колонии за убийство родственника

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 18 июл - РИА Новости. Тюменский областной суд признал двух братьев виновными в убийстве родственника по предварительному сговору и приговорил их к 15,5 и 15 годам исправительной колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Суд установил, что 28 августа 2022 года в Тюмени Холмахмад Екубов и Мухамаджон Рахимов решили убить своего родственника из-за высказанных им оскорблений в адрес членов их семей и разработали план действий. Рахимов пригласил родственника в гости, после распития спиртного на улице они прошли в квартиру одного из домов по проезду Геологоразведчиков, где Екубов, а затем и Рахимов нанесли жертве несколько ударов палкой по голове, отчего он скончался. Чтобы скрыть преступление, 29 и 30 августа мужчины расчленили тело убитого, сложили в пакеты и по отдельности разместили в Тюмени и Тюменском районе.
В пресс-службе облпрокуратуры уточнили, что обвиняемые являются братьями, а части тела убитого они спрятали в лесу.
"Тюменский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении Холмахмада Ёкубова и Мухамаджона Рахимова, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)... Суд назначил Мухамаджону Рахимову 15 лет лишения свободы, Холмахмаду Ёкубову - 15 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы.
Также суд удовлетворил гражданский иск отца погибшего и взыскал с осужденных компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.
Расследованием дела занимался первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области, признанные виновными — жители Тюмени в возрасте 36 и 37 лет, убитому ими родственнику было 26 лет. На допросе они признались в убийстве и рассказали о мотивах преступления, в основу обвинения легли собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз, раскрыли детали в пресс-службе СУСК по Тюменской области.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Жительнице Челябинской области, заказавшей убийство дочери, продлили арест
Вчера, 12:53
 
ПроисшествияТюменьРоссияТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала