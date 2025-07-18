Братья из Тюмени получили 15,5 и 15 лет колонии за убийство родственника
Братья Екубов и Рахимов получили 15,5 и 15 лет колонии за убийство родственника
Суд. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 июл - РИА Новости. Тюменский областной суд признал двух братьев виновными в убийстве родственника по предварительному сговору и приговорил их к 15,5 и 15 годам исправительной колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Суд установил, что 28 августа 2022 года в Тюмени Холмахмад Екубов и Мухамаджон Рахимов решили убить своего родственника из-за высказанных им оскорблений в адрес членов их семей и разработали план действий. Рахимов пригласил родственника в гости, после распития спиртного на улице они прошли в квартиру одного из домов по проезду Геологоразведчиков, где Екубов, а затем и Рахимов нанесли жертве несколько ударов палкой по голове, отчего он скончался. Чтобы скрыть преступление, 29 и 30 августа мужчины расчленили тело убитого, сложили в пакеты и по отдельности разместили в Тюмени и Тюменском районе.
В пресс-службе облпрокуратуры уточнили, что обвиняемые являются братьями, а части тела убитого они спрятали в лесу.
"Тюменский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении Холмахмада Ёкубова и Мухамаджона Рахимова, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)... Суд назначил Мухамаджону Рахимову 15 лет лишения свободы, Холмахмаду Ёкубову - 15 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы.
Также суд удовлетворил гражданский иск отца погибшего и взыскал с осужденных компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.
Расследованием дела занимался первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области, признанные виновными — жители Тюмени в возрасте 36 и 37 лет, убитому ими родственнику было 26 лет. На допросе они признались в убийстве и рассказали о мотивах преступления, в основу обвинения легли собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз, раскрыли детали в пресс-службе СУСК по Тюменской области.