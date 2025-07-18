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Калифорния подала в суд на Трампа, сообщает Reuters - РИА Новости, 18.07.2025
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13:09 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/sud-2029927652.html
Калифорния подала в суд на Трампа, сообщает Reuters
Калифорния подала в суд на Трампа, сообщает Reuters - РИА Новости, 18.07.2025
Калифорния подала в суд на Трампа, сообщает Reuters
Власти Калифорнии подали иск против администрации президента США Дональда Трампа, оспаривая решение о прекращении федерального финансирования в размере 4... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:09:00+03:00
2025-07-18T13:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти Калифорнии подали иск против администрации президента США Дональда Трампа, оспаривая решение о прекращении федерального финансирования в размере 4 миллиардов долларов на строительство высокоскоростной железной дороги в штате между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на судебные документы. "Иск, оспаривающий отмену финансирования как "произвольное и капризное" злоупотребление властью, был подан в четверг в окружной суд США в Лос-Анджелесе Калифорнийским управлением по строительству высокоскоростных железных дорог", - говорится в сообщении. Юридический конфликт стал продолжением заявления Трампа от 17 июля, в котором он объявил об отзыве около 4 миллиардов долларов федеральных грантов, направленных на реализацию проекта. По словам президента, финансирование "поезда в никуда" было пустой тратой сотен миллиардов долларов и больше не будет продолжено. Проект строительства высокоскоростной железной дороги между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом был инициирован в 2008 году губернатором Арнольдом Шварценеггером и одобрен на референдуме. Первоначально его стоимость оценивалась в 33 миллиардов долларов, а запуск движения планировался на 2020 год. Общая протяжённость маршрута должна была составить около 800 километров, включая города Мерсед, Фресно и Бейкерсфилд. Однако с тех пор смета выросла до 100-128 миллиардов долларов, сроки неоднократно переносились, и в итоге власти сосредоточились на реализации только одного участка - между Мерседом и Бейкерсфилдом (около 192 км), который планировали запустить к 2033 году. Около четверти бюджета строительства этого отрезка (4 миллиарда долларов) составляло федеральное финансирование, выделенное при администрации Барака Обамы из антикризисного фонда 2009 года. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение Трампа "подарком Китаю" и "предательством Центральной долины", пообещав использовать все доступные юридические механизмы для восстановления финансирования. Власти штата указывают, что уже построено более 50 объектов инфраструктуры, включая путепроводы, мосты и развязки, а обязательства по соглашениям с федеральным правительством полностью выполнены. Часть финансирования проект продолжает получать за счет доходов от торговли квотами на выбросы в рамках программы cap-and-trade, из которой ежегодно выделяется около 1 миллиарда.
https://ria.ru/20250713/ssha-2028642571.html
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в мире, калифорния, лос-анджелес, сша, барак обама, арнольд шварценеггер, дональд трамп
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, США, Барак Обама, Арнольд Шварценеггер, Дональд Трамп
Калифорния подала в суд на Трампа, сообщает Reuters

Reuters: Калифорния подала в суд на Трампа из-за отмены $4 млрд на ж/д

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти Калифорнии подали иск против администрации президента США Дональда Трампа, оспаривая решение о прекращении федерального финансирования в размере 4 миллиардов долларов на строительство высокоскоростной железной дороги в штате между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на судебные документы.
"Иск, оспаривающий отмену финансирования как "произвольное и капризное" злоупотребление властью, был подан в четверг в окружной суд США в Лос-Анджелесе Калифорнийским управлением по строительству высокоскоростных железных дорог", - говорится в сообщении.
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Юридический конфликт стал продолжением заявления Трампа от 17 июля, в котором он объявил об отзыве около 4 миллиардов долларов федеральных грантов, направленных на реализацию проекта. По словам президента, финансирование "поезда в никуда" было пустой тратой сотен миллиардов долларов и больше не будет продолжено.
Проект строительства высокоскоростной железной дороги между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом был инициирован в 2008 году губернатором Арнольдом Шварценеггером и одобрен на референдуме. Первоначально его стоимость оценивалась в 33 миллиардов долларов, а запуск движения планировался на 2020 год. Общая протяжённость маршрута должна была составить около 800 километров, включая города Мерсед, Фресно и Бейкерсфилд.
Однако с тех пор смета выросла до 100-128 миллиардов долларов, сроки неоднократно переносились, и в итоге власти сосредоточились на реализации только одного участка - между Мерседом и Бейкерсфилдом (около 192 км), который планировали запустить к 2033 году. Около четверти бюджета строительства этого отрезка (4 миллиарда долларов) составляло федеральное финансирование, выделенное при администрации Барака Обамы из антикризисного фонда 2009 года.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение Трампа "подарком Китаю" и "предательством Центральной долины", пообещав использовать все доступные юридические механизмы для восстановления финансирования.
Власти штата указывают, что уже построено более 50 объектов инфраструктуры, включая путепроводы, мосты и развязки, а обязательства по соглашениям с федеральным правительством полностью выполнены. Часть финансирования проект продолжает получать за счет доходов от торговли квотами на выбросы в рамках программы cap-and-trade, из которой ежегодно выделяется около 1 миллиарда.
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В миреКалифорнияЛос-АнджелесСШАБарак ОбамаАрнольд ШварценеггерДональд Трамп
 
 
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