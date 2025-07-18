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Суд заочно арестовал IT-предпринимателя Мацоцкого
Суд заочно арестовал IT-предпринимателя Мацоцкого - РИА Новости, 18.07.2025
Суд заочно арестовал IT-предпринимателя Мацоцкого
В Москве заочно арестовали IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого по делу о взятке. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:05:00+03:00
2025-07-18T12:05:00+03:00
2025-07-18T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Москве заочно арестовали IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого по делу о взятке."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мацоцкого С. С. по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации", — следует из данных Басманного суда.В инстанции РИА Новости подтвердили заочный арест Мацоцкого, но не уточнили его должность.Мера пресечения на два месяца начет действовать с момента экстрадиции бизнесмена в Россию или его задержания на территории страны.Мацоцкий в 1992 году вместе с Анатолием Карачинским основал IT-холдинг IBS. В 2020 году он вышел из этого бизнеса и основал компанию "ГС-Инвест". Был также членом советов директоров Альфа-банка и "Билайна".
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Суд заочно арестовал IT-предпринимателя Мацоцкого
В Москве заочно арестовали IT-предпринимателя Мацоцкого по статье о даче взятки
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Москве заочно арестовали IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого по делу о взятке.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мацоцкого С. С. по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации", — следует из данных Басманного суда.
В инстанции РИА Новости подтвердили заочный арест Мацоцкого, но не уточнили его должность.
Мера пресечения на два месяца начет действовать с момента экстрадиции бизнесмена в Россию или его задержания на территории страны.
Мацоцкий в 1992 году вместе с Анатолием Карачинским основал IT-холдинг IBS. В 2020 году он вышел из этого бизнеса и основал компанию "ГС-Инвест". Был также членом советов директоров Альфа-банка и "Билайна".