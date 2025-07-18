https://ria.ru/20250718/sud-2029901913.html

Суд заочно арестовал IT-предпринимателя Мацоцкого

Суд заочно арестовал IT-предпринимателя Мацоцкого - РИА Новости, 18.07.2025

Суд заочно арестовал IT-предпринимателя Мацоцкого

В Москве заочно арестовали IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого по делу о взятке. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:05:00+03:00

2025-07-18T12:05:00+03:00

2025-07-18T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Москве заочно арестовали IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого по делу о взятке."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мацоцкого С. С. по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации", — следует из данных Басманного суда.В инстанции РИА Новости подтвердили заочный арест Мацоцкого, но не уточнили его должность.Мера пресечения на два месяца начет действовать с момента экстрадиции бизнесмена в Россию или его задержания на территории страны.Мацоцкий в 1992 году вместе с Анатолием Карачинским основал IT-холдинг IBS. В 2020 году он вышел из этого бизнеса и основал компанию "ГС-Инвест". Был также членом советов директоров Альфа-банка и "Билайна".

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москва, происшествия, россия