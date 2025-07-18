В Московском зоопарке поселились стервятники
Директор Акулова: в Московском зоопарке поселились стервятники
Московский зоопарк. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два краснокнижных стервятника поселились в Московском зоопарке, этих птиц не было на экспозиции более полувека, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"В Московском зоопарке поселились два стервятника. Это редкие птицы, занесенные в Международную Красную книгу как вымирающий вид. Представителей этих удивительных пернатых не было в столичном зоопарке более 50 лет. Увидеть их можно на Новой территории, их вольер расположен рядом с вольером росомахи. Одному стервятнику примерно один год, другому около пяти лет", - рассказала Акулова.
Она отметила, что цвет оперения зависит от возраста: у более молодой особи темный окрас, взрослая птица почти белого цвета с серо-коричневыми вкраплениями. Пол стервятников пока не известен.
"Стервятники приехали из южного парка птиц "Малинки", они отлично уживаются друг с другом. Это очень любопытные и при этом осторожные птицы. В Московском зоопарке они питаются мясом, рыбой, также им дают витаминно-минеральные добавки", - добавила Акулова.
Гендиректор зоосада напомнила, что стервятники встречаются по всей Африке, а также в умеренных широтах Европы и Азии, прежде всего в средиземноморском регионе и в Индии. В нашей стране стервятник обитает главным образом на Кавказе, где сохранилось всего несколько десятков пар. Взрослые особи достигают размера от 60 до 70 сантиметров и массы до 2,2 килограмма. В пищевой цепочке эти птицы занимают одну из низших ступеней, питаясь падалью, оставшейся после крупных хищных птиц. Иногда они едят в небольшом количестве фрукты.