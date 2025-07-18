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Степашин раскритиковал идею разрешить вступление в брак с 16 лет - РИА Новости, 18.07.2025
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10:30 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/stepashin-2029868341.html
Степашин раскритиковал идею разрешить вступление в брак с 16 лет
Степашин раскритиковал идею разрешить вступление в брак с 16 лет - РИА Новости, 18.07.2025
Степашин раскритиковал идею разрешить вступление в брак с 16 лет
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью РИА Новости раскритиковал идею разрешить вступление в брак с 16 лет, отметив, что это ещё детский возраст. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:30:00+03:00
2025-07-18T10:30:00+03:00
общество
сергей степашин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью РИА Новости раскритиковал идею разрешить вступление в брак с 16 лет, отметив, что это ещё детский возраст. Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с изданием "Абзац" предложил снизить в России возраст вступления в брак с 18 до 16 лет. "Не надо этого делать. Ну в 16 лет, даже если случилось счастье или беда, и девочка забеременела, это отдельная история на самом деле. Но в 16 лет ребенок ещё, ну что он соображает, какая там семья. Ещё и поиграться хочется девочке в куклы, мальчишке похулиганить с рогаткой или с футбольным мячиком", - сказал Степашин в интервью РИА Новости. Кроме того, он отметил, что глава семейства должен содержать семью, и она должна быть самодостаточной. "Иначе это не семья, а семейка", - добавил Степашин. Также бывший председатель правительства не поддержал идею о раздельном обучении в школах для мальчиков и девочек. "Не надо", - считает Степашин. В мае на полях Петербургского международного юридического форума председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что возвращение к раздельному образованию в школе даст установку на своевременное создание семьи и рождение детей, повысит ответственность мужчин, снизит количество разводов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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общество, сергей степашин
Общество, Сергей Степашин
Степашин раскритиковал идею разрешить вступление в брак с 16 лет

Экс-премьер Степашин раскритиковал идею разрешить вступление в брак в 16 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью РИА Новости раскритиковал идею разрешить вступление в брак с 16 лет, отметив, что это ещё детский возраст.
Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с изданием "Абзац" предложил снизить в России возраст вступления в брак с 18 до 16 лет.
"Не надо этого делать. Ну в 16 лет, даже если случилось счастье или беда, и девочка забеременела, это отдельная история на самом деле. Но в 16 лет ребенок ещё, ну что он соображает, какая там семья. Ещё и поиграться хочется девочке в куклы, мальчишке похулиганить с рогаткой или с футбольным мячиком", - сказал Степашин в интервью РИА Новости.
Кроме того, он отметил, что глава семейства должен содержать семью, и она должна быть самодостаточной.
"Иначе это не семья, а семейка", - добавил Степашин.
Также бывший председатель правительства не поддержал идею о раздельном обучении в школах для мальчиков и девочек.
"Не надо", - считает Степашин.
В мае на полях Петербургского международного юридического форума председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что возвращение к раздельному образованию в школе даст установку на своевременное создание семьи и рождение детей, повысит ответственность мужчин, снизит количество разводов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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