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Украина при создании СССР была без Крыма и Одессы, заявил Степашин - РИА Новости, 18.07.2025
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06:45 18.07.2025 (обновлено: 08:38 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/stepashin-2029841614.html
Украина при создании СССР была без Крыма и Одессы, заявил Степашин
Украина при создании СССР была без Крыма и Одессы, заявил Степашин - РИА Новости, 18.07.2025
Украина при создании СССР была без Крыма и Одессы, заявил Степашин
Украина в 1991 году подписала Беловежские соглашения в качестве одного из учредителей СССР, а в 1922 году во время создания союза она подписывала соглашение, не РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T06:45:00+03:00
2025-07-18T08:38:00+03:00
украина
одесса
харьков
сергей степашин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украина в 1991 году подписала Беловежские соглашения в качестве одного из учредителей СССР, а в 1922 году во время создания союза она подписывала соглашение, не имея ни Малороссии, ни Одессы, ни Харькова, ни Крыма, ни Севастополя, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "(Владимир – ред.) Зеленский везде говорит: "Давайте вернемся к 1991 году". Вы знаете, что бы я сейчас сказал? Давайте! Беловежские соглашения подписывают три страны… три учредителя Советского Союза как бы развалили Советский Союз на Беловежских соглашениях. Но Советский Союз 30 декабря 1922 года создавался, когда подписывали соглашения мы, Закавказская Федерация, Украина и Белоруссия. Знаете, в каком качестве подписывала Украина? Без Малороссии, без Одессы, без Харькова, без Крыма и Севастополя. Окей, давайте вернемся", - сказал Степашин. Экс-премьер обратился к Зеленскому. "Товарищ Зеленский, или господин Зеленский, слышишь меня? Давай вернемся. Они историю не знают!" - заявил Степашин.
https://ria.ru/20250717/stepashin-2029804761.html
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Степашин: Украина при создании СССР была без Одессы, Харькова и Крыма
Украина в 1991-м подписала Беловежские соглашения в качестве одного из учредителей СССР, а в 1922-м во время создания Союза она подписывала соглашение, не имея ни Малороссии, ни Одессы, ни Харькова, ни Крыма, ни Севастополя. Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
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украина, одесса, харьков, сергей степашин
Украина, Одесса, Харьков, Сергей Степашин
Украина при создании СССР была без Крыма и Одессы, заявил Степашин

Степашин: Украина при создании СССР была без Одессы, Харькова и Крыма

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украина в 1991 году подписала Беловежские соглашения в качестве одного из учредителей СССР, а в 1922 году во время создания союза она подписывала соглашение, не имея ни Малороссии, ни Одессы, ни Харькова, ни Крыма, ни Севастополя, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"(Владимир – ред.) Зеленский везде говорит: "Давайте вернемся к 1991 году". Вы знаете, что бы я сейчас сказал? Давайте! Беловежские соглашения подписывают три страны… три учредителя Советского Союза как бы развалили Советский Союз на Беловежских соглашениях. Но Советский Союз 30 декабря 1922 года создавался, когда подписывали соглашения мы, Закавказская Федерация, Украина и Белоруссия. Знаете, в каком качестве подписывала Украина? Без Малороссии, без Одессы, без Харькова, без Крыма и Севастополя. Окей, давайте вернемся", - сказал Степашин.
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Экс-премьер обратился к Зеленскому.
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УкраинаОдессаХарьковСергей Степашин
 
 
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