https://ria.ru/20250718/stepashin-2029833208.html

Степашин назвал атаку на Иран попыткой Запада сменить власть в республике

Степашин назвал атаку на Иран попыткой Запада сменить власть в республике - РИА Новости, 18.07.2025

Степашин назвал атаку на Иран попыткой Запада сменить власть в республике

Ракетные удары по Ирану являются попыткой Запада сменить действующее руководство в республике, однако это, наоборот, лишь сплотило иранцев, поделился мнением в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T03:14:00+03:00

2025-07-18T03:14:00+03:00

2025-07-18T03:14:00+03:00

иран

сша

израиль

сергей степашин

дональд трамп

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ракетные удары по Ирану являются попыткой Запада сменить действующее руководство в республике, однако это, наоборот, лишь сплотило иранцев, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. "На что было рассчитано – это попытка смены режима. Ведь вы знаете, как действовали наши западные так называемые партнеры: опять же та же Сирия, Ирак, Саддам Хусейн - никакого химического оружия там не было. Помните, американцы трясли этой пробирочкой, где, оказалось, ничего нет. Что сотворили с Каддафи, развалив Ливию как минимум на две части. Та же самая была попытка сделать и по Ирану. Но получилось наоборот", - сказал он РИА Новости. Он добавил, сегодня иранский народ сплотился. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250718/stepashin-2029829181.html

https://ria.ru/20250717/iran-2029588736.html

иран

сша

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иран, сша, израиль, сергей степашин, дональд трамп