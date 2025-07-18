https://ria.ru/20250718/stepashin-2029829181.html
Степашин оценил возможность мира между Израилем и Палестиной
Степашин оценил возможность мира между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 18.07.2025
Степашин оценил возможность мира между Израилем и Палестиной
Мир между Палестиной и Израилем в ближайшее время вряд ли наступит, для этого необходимо соблюдение решения ООН о создании двух государств, заявил в интервью... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T01:42:00+03:00
2025-07-18T01:42:00+03:00
2025-07-18T01:42:00+03:00
израиль
палестина
сергей степашин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мир между Палестиной и Израилем в ближайшее время вряд ли наступит, для этого необходимо соблюдение решения ООН о создании двух государств, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. По его словам, война в секторе Газа связана в первую очередь с тем, что не было выполнено решение ООН о создании двух государств. Это, по мнению Степашина, создавало очень большую напряженность и межэтнические противоречия. Во-вторых, по словам председателя общества, не была выполнена резолюция Совета безопасности 1967 года, в том числе о недопущении одностороннего вооружения и военных действий. "Поэтому, конечно, говорить о том, что в ближайшее время наступит мир на Ближнем Востоке, особенно это касается Израиля и Палестины, наверное, пока очень сложно", - сказал Степашин РИА Новости.
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израиль, палестина, сергей степашин
Израиль, Палестина, Сергей Степашин
Степашин оценил возможность мира между Израилем и Палестиной
Степашин: мир между Палестиной и Израилем в ближайшее время вряд ли наступит
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мир между Палестиной и Израилем в ближайшее время вряд ли наступит, для этого необходимо соблюдение решения ООН о создании двух государств, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
По его словам, война в секторе Газа связана в первую очередь с тем, что не было выполнено решение ООН о создании двух государств. Это, по мнению Степашина, создавало очень большую напряженность и межэтнические противоречия. Во-вторых, по словам председателя общества, не была выполнена резолюция Совета безопасности 1967 года, в том числе о недопущении одностороннего вооружения и военных действий.
"Поэтому, конечно, говорить о том, что в ближайшее время наступит мир на Ближнем Востоке, особенно это касается Израиля и Палестины, наверное, пока очень сложно", - сказал Степашин РИА Новости.