Рейтинг@Mail.ru
Степашин оценил возможность мира между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/stepashin-2029829181.html
Степашин оценил возможность мира между Израилем и Палестиной
Степашин оценил возможность мира между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 18.07.2025
Степашин оценил возможность мира между Израилем и Палестиной
Мир между Палестиной и Израилем в ближайшее время вряд ли наступит, для этого необходимо соблюдение решения ООН о создании двух государств, заявил в интервью... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T01:42:00+03:00
2025-07-18T01:42:00+03:00
израиль
палестина
сергей степашин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029181736_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_7951faec02a54e572e84615b4e9ba7c8.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мир между Палестиной и Израилем в ближайшее время вряд ли наступит, для этого необходимо соблюдение решения ООН о создании двух государств, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. По его словам, война в секторе Газа связана в первую очередь с тем, что не было выполнено решение ООН о создании двух государств. Это, по мнению Степашина, создавало очень большую напряженность и межэтнические противоречия. Во-вторых, по словам председателя общества, не была выполнена резолюция Совета безопасности 1967 года, в том числе о недопущении одностороннего вооружения и военных действий. "Поэтому, конечно, говорить о том, что в ближайшее время наступит мир на Ближнем Востоке, особенно это касается Израиля и Палестины, наверное, пока очень сложно", - сказал Степашин РИА Новости.
https://ria.ru/20250717/konflikt-1915630213.html
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029181736_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_bd16c7a59cf67b258c5424aa7017d92e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, палестина, сергей степашин
Израиль, Палестина, Сергей Степашин
Степашин оценил возможность мира между Израилем и Палестиной

Степашин: мир между Палестиной и Израилем в ближайшее время вряд ли наступит

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сергей Степашин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мир между Палестиной и Израилем в ближайшее время вряд ли наступит, для этого необходимо соблюдение решения ООН о создании двух государств, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
По его словам, война в секторе Газа связана в первую очередь с тем, что не было выполнено решение ООН о создании двух государств. Это, по мнению Степашина, создавало очень большую напряженность и межэтнические противоречия. Во-вторых, по словам председателя общества, не была выполнена резолюция Совета безопасности 1967 года, в том числе о недопущении одностороннего вооружения и военных действий.
"Поэтому, конечно, говорить о том, что в ближайшее время наступит мир на Ближнем Востоке, особенно это касается Израиля и Палестины, наверное, пока очень сложно", - сказал Степашин РИА Новости.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ИзраильПалестинаСергей Степашин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала