https://ria.ru/20250718/stepashin-2029730728.html

Сергей Степашин: после СВО отношение Запада к России изменится

Сергей Степашин: после СВО отношение Запада к России изменится - РИА Новости, 18.07.2025

Сергей Степашин: после СВО отношение Запада к России изменится

СВО могла бы не начаться, если бы не переворот на Украине 2014 года, однако сегодня одна из главных задач – завершить боевые действия на своих условиях, считает РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:00:00+03:00

2025-07-18T11:00:00+03:00

2025-07-18T11:07:00+03:00

интервью

россия

владимир путин

сергей степашин

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СВО могла бы не начаться, если бы не переворот на Украине 2014 года, однако сегодня одна из главных задач – завершить боевые действия на своих условиях, считает бывший премьер-министр Российской Федерации, президент Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. В интервью РИА Новости он оценил ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы отношений Москвы с Западом и Киевом, а также рассказал, почему важно знать историю, и какой он видит Россию в будущем.— Хотелось бы начать с темы, достаточно горячей сейчас, – это Ближний Восток. Вы уже много лет возглавляете Императорское православное палестинское общество. За последние годы очень обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Это смена власти в Сирии, ситуация в Йемене, обострение конфликта между Ираном и Израилем.— Война в секторе Газа еще не закончилась.— Как в целом вы оцениваете ситуацию на Ближнем Востоке?— К сожалению, Ближний Восток никогда не был спокойным. И в 60-е, и в 70-е, и в 80-е годы. И тогда, когда образовывалось израильское государство, это был 1949 год. Причин здесь несколько. Первое, конечно, и самое главное, если брать израильско-палестинские отношения, – по сути дела, в секторе Газа погибло уже несколько десятков тысяч людей, мирных граждан. Связано это с тем, что изначально решение ООН о создании двух государственных территорий Святой Земли, собственно Палестины и Израиля, так и не было выполнено.В 1949 году был создан Израиль, кстати, его активно поддерживало тогда советское руководство в лице и (Иосифа – ред.) Сталина, и особенно (Вячеслава – ред.) Молотова, потому что его жена (Полина – ред.) Жемчужина возглавляла еврейский антифашистский конгресс, сыгравший активную роль в годы Великой Отечественной войны в борьбе с нацизмом. Поэтому особое отношение было к израильскому населению и у советского руководства. К арабам отношение было такое, несколько спокойное, я бы так сказал, аккуратное, потому что они "ходили под англичанами", и мы недопонимали некоторых вопросов, если брать историю.И, конечно, когда было создано одно государство, но не создано другое… Более того, англичане, когда ушли с территории Святой Земли, собственно говоря, тогда все это называлось Палестиной, нарезали кусками – тот же сектор Газа с одной стороны, посредине – Израиль, непосредственно Рамала, где сейчас столица Палестины, граничащая с Иорданией. Все это создавало очень большую напряженность и межэтнические противоречия. Это первая причина, историческая.Вторая – опять же, не была выполнена резолюция Совета Безопасности 1967 года о создании палестинского государства и недопущении одностороннего вооружения и военных действий. Она не была, к сожалению, выполнена. Было две войны, в результате оккупированы еще и Голанские высоты, часть сирийской территории. Все это, как говорится, зрело и в определенное время взрывалось.Да, были мирные Кэмп-Дэвидские соглашения, даже нобелевскими лауреатами стали руководители Израиля и тогда Палестины Ясер Арафат, но эта заложенная бомба так и осталась. Поэтому, конечно, говорить о том, что в ближайшее время наступит мир на Ближнем Востоке, особенно это касается Израиля и Палестины, наверное, пока очень сложно. Хотя позиция нашей страны совершенно очевидная: мы настаиваем на выполнении резолюции Совбеза 1967 года. Более того, сейчас мало кто знает эту историю: собственно, Иерусалим – город трех религий, город святой, где рядом родился и где был казнен Иисус Христос, вообще предлагалось сделать его городом прямого подчинения ООН, как в свое время был Западный Берлин. То есть никому не должен принадлежать, потому что это действительно кладезь истории, культуры, религии. Но вот видите, к сожалению, получилась такая ситуация.Что касается Ирана, то это звенья одной цепи. Иран активно поддерживал Палестинское движение освободительное, они поддерживали и ХАМАС, и "Хезболлу" причем не только на словах. Они считали, что создание одного еврейского государства является нелегитимным. И риторика Ирана, конечно, была очень жесткой, и, безусловно, это очень серьезно напрягало израильское руководство. Разговор о том, что там уже было готово атомное оружие, – разговор в пользу бедных. Даже МАГАТЭ не подтвердило официально, что там есть ядерное оружие. Поэтому Израиль решил поиграть мускулами и нанес, как они считают, превентивный удар по объектам, где производится уран, где производится ядерное топливо. Мирный атом на самом деле, потому что Россия активно участвует в проекте атомной электростанции в Бушере, которая уже построена. Я, кстати, там бывал в свое время, когда руководил Счетной палатой.Ну и тут подключились еще и Соединенные Штаты Америки. И когда мы говорим о международном праве, вот оно, "международное право": захотели и ударили. Когда мы освобождаем наши законные территории, нас обвиняют во всех смертных грехах, в нарушении международного права и так далее. Вот вам, пожалуйста. Это даже не двойная мораль, это просто отсутствие ее. Как хочу, так и делаю. Право сильного, что называется.— То есть все-таки США не соблюдали в данном случае международные право и нормы?— Абсолютно. Тем более, давайте так, тоже откровенно вам скажу: если Израиль и Иран, то понятно, эти отношения всегда были очень сложными, тяжелыми, на уровне генетической ненависти даже. Я был в Иране, был в Израиле, знаю, как там друг к другу относятся, причем даже на бытовом уровне. Где Иран и где Соединенные Штаты Америки? Давайте посмотрим на глобус. И никакой угрозы Иран для США уж точно не представлял. Но (президент США Дональд – ред.) Трамп решил поиграть мускулами и показать, кто в доме хозяин. За 12 дней, как он сказал, закончил войну. Кстати, наш президент тоже интересно сказал: ирано-израильский и американский конфликт – это перевернутая страница. Куда она перевернулась, еще посмотрим, конечно. Но на самом деле Трампу нужно было показать, кто в доме хозяин.— Пик обострения ирано-израильского конфликта уже позади. Как вы оцениваете перспективы ситуации?— Активная фаза, да. Смогут ли иранцы сейчас пойти на переговоры с США по поводу, опять же, ядерного оружия, я не знаю. Тем более, буквально за два дня до того, как должны были состояться переговоры руководства МИД Ирана и госдепа США, был нанесен удар Израилем. Вот вам, пожалуйста, история. Сейчас американцы говорят: давайте садиться за стол переговоров. Более того, на каком основании они говорят, что они вообще не должны обладать мирным атомом? Почему? И с какой стати Иран не должен обладать мирным атомом? Я не понимаю. Для этого нет никаких оснований. Поэтому это, что называется, – спящий конфликт.В любом случае, иранцы – это древнейшая нация персов. Древнее, чем мы, древнее, чем даже Китай, на самом деле. Конечно, у них историческая память останется надолго, давайте говорить откровенно.И второе, наверное, на что было рассчитано, – это попытка смены режима. Ведь вы знаете, как действовали наши западные так называемые партнеры: опять же, те же Сирия, Ирак, Саддам Хусейн – никакого химического оружия там не было. Помните, американцы трясли этой пробирочкой, где, оказалось, ничего нет. Что сотворили с (Муаммаром – ред.) Каддафи, развалив Ливию как минимум на две части. Та же самая была попытка сделать и по Ирану. Но получилось наоборот.В Иране были силы, которые, наверное, не столь лояльно, мягко говоря, относились к руководству аятоллы Али (Хаменеи – ред.), но сегодня иранский народ сплотился. Как, кстати, сплотился и наш народ в ходе того конфликта, о котором мы поговорим с вами.— Вы сказали про сплоченность нашего народа. По-вашему, после окончания СВО сколько времени пройдет, чтобы восстановились дружеские отношения между народами?— Давайте мы дождемся окончания СВО. Потому что наш меморандум и меморандум, который предложил режим (Владимира – ред.) Зеленского, диаметрально противоположны. Владимир Владимирович недавно разговаривал с (Эммануэлем – ред.) Макроном по инициативе французского президента. Что-то он проснулся неожиданно, решил все-таки попетушиться еще раз. Петушиться, вы знаете, почему? Символ Франции – это петух. Я ничего другого не имею в виду. Ну и Владимир Владимирович прямо сказал: да, разговор был конструктивный, сложный, но нас так и не поняли, что нужно исходить из реалий, которые произошли уже на земле. Вы понимаете, о чем речь? Четыре новых субъекта, но новых с точки зрения Конституции, на самом деле это исторически российские земли, это территория Российской Федерации. Там прошел референдум, приняты поправки в Конституцию, поэтому никаких разговоров о том, что мы оттуда уйдем, вестись не будет никогда. Это совершенно очевидно.Для Зеленского мир – это смерть. Поверьте мне, не только политическая. Потому что он человек уже несамостоятельный давно. Понятно, кто им рулит. Особенно сейчас, если брать Европу, то это, конечно, Германия, (канцлер Фридрих – ред.) Мерц, и Англия. Англия – это первая подговорщица была, когда мы готовы были подписать соглашение. Мне Владимир Мединский рассказывал подробно, как все было подписано, парафировано, по сути дела. Все бы закончилось весной 2022 года. Поэтому сейчас надо дождаться окончания.Вариантов здесь два. Либо все-таки Зеленский под давлением Трампа – я абсолютно в этом убежден, он главный игрок сейчас, и в Европе в том числе, – пойдет на подписание соглашения о мире на условиях, которые предлагает Россия. Может быть какой-то компромисс будем искать, но не стратегический. Путин позицию обозначил, что мы хотим. Либо – что теперь сделаешь? – есть термин "принуждение к миру", господин Трамп нам показал, как можно действовать в этой истории.Я не хочу обострять ситуацию, но, по крайней мере, я хочу, чтобы Мерц нас услышал, канцлер ФРГ, который недавно выступал в бундестаге и говорил: "Да, мы поставим ракеты дальнобойные, которые будут бить вглубь", – нашей страны, России, – "Но это не значит, что мы будем воевать, это украинцы будут воевать". Совершенно очевидно, пускай Мерц услышит, в том числе и меня, о том, что Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Пускай думают. Мы знаем, где находятся предприятия, в которых производят эти ракеты. Пускай думают. Наконец-то.— Вы упомянули переговоры между делегациями России и Украины. Мы сейчас в ожидании третьего раунда переговоров. Вы отметили, что СВО могла бы закончиться еще в 2022 году.— Она могла бы и не начинаться, если бы не было переворота в 2014 году на Украине. Ведь Владимир Владимирович не раз об этом говорил. В конце 2013 года мне было предложено стать послом Украины и спецпосланником, но я тогда честно сказал президенту, что шансы у (бывшего президента Украины Виктора – ред.) Януковича не очень большие. Он оказался не тем президентом, за которого нужно биться. Может, кому-то это не понравится, что я говорю, но я говорю то, что я думаю на самом деле. Я думаю, что не один я так думаю.В 2014 году приезжают министры иностранных дел Франции, Польши и Германии. Тем более нынешний президент Германии (Франк-Вальтер – ред.) Штайнмайер был тогда министром иностранных дел. Подписывают соглашение с Януковичем и оппозицией о том, что в мае 2014 года пройдут легитимные выборы в Украине. Прошли бы они, выиграл бы тот же (бывший президент Украины Петр – ред.) Порошенко, и вопросов бы не было. И кто виноват? Поэтому войны могло бы и не быть, о чем мы говорим.В 2014 году мы пошли на Минские соглашения, это была инициатива (бывшего канцлера ФРГ Ангелы – ред.) Меркель. Она звонила президенту, просила его. Владимир Владимирович всегда с пиететом относился к Германии, где он работал, знает прекрасно немецкий и вообще он считал, я думаю, совершенно справедливо, что союз России и Германии – это новый миропорядок вполне возможно был бы. Но видите, нас снова обманули.— Как вы оцениваете перспективы переговоров, которые сейчас ведутся?— Переговоров пока нет. Пока решаются гуманитарные вопросы, связанные с обменом пленными и не более того. Наш президент и (министр иностранных дел РФ – ред.) Сергей Лавров предложили уже вернуться к меморандуму. Собраться, опять же, в Стамбуле, обсудить уже два меморандума, найти возможные точки соприкосновения. Ну а затем, с моей точки зрения, возможны трехсторонние встречи. Если для этого будут условия. Кто-то с Украины, не знаю кто, Трамп и Владимир Путин.— А кто может быть от Украины?— Ну пускай пока Зеленский постоит в приемной, посидит, послушает, потом его пригласят. Но подписывать с ним ничего нельзя, он нелегитимен.— А по вашему мнению, с юридической точки зрения, кто может от Украины подписать договор о мире?— Руководитель Рады.— А кроме Рады?— Больше некому. Правительство и сам Зеленский нелегитимны.— А есть ли возможности у Зеленского как-то легитимизироваться?— Пускай переизбирается. Мы провели же выборы. Чего он боится-то? Пускай проводит выборы. (Премьер-министр Израиля Биньямин – ред.) Нетаньяху тоже выборы проводил у себя. Пускай проводит. Объявим мораторий на две недели. Владимир Владимирович предлагал мораторий несколько раз. Пускай проведет выборы. Неизвестно, кто его там изберет на самом-то деле. Поэтому он этого боится, он обреченный человек. Не только по истории, поверьте мне.— Вы сказали про меморандум. По-вашему, в чем мы можем найти точки соприкосновения? Какие компромиссы могут быть?— Может быть, что-то там по территориям, я вот так мягко скажу. Но то, что не в НАТО, – 100%. Если в Евросоюз захотят, ради Бога. Только Евросоюзу они абсолютно не нужны, (Украина – ред.) – должник страшный. Собственно, это уже не суверенное государство. Это внешнее управление, совершенно очевидно. То, что не в НАТО, – 100%, если армия, то небольшая и не вызывающая у нас опасений, потому что нельзя затягивать.Я вам простой пример приведу. Я участвовал в первой чеченской кампании, возглавлял Федеральную службу контрразведки. Потом уже в другом для меня качестве была вторая чеченская кампания. Подмахнул (бывший секретарь Совета безопасности России Александр – ред.) Лебедь тогда Хасавюртовские соглашения. Мы пошли на компромисс, как мы считали, создали так называемое Ичкерийское государство, начали их поддерживать, помогать. Чем закончилось? Вторжение в Дагестан (террористов – ред.) Басаева, Хаттаба, всей этой банды. Хасавюрт мы повторять не будем. Проехали.Ну и потом, вы знаете, если брать тему Украины, Зеленский везде говорит: "Давайте вернемся к 1991 году". Вы знаете, что бы я сейчас сказал? Давайте! Беловежские соглашения подписывают три страны, причем никто полномочий не получал. Потом задним числом ратифицировали в России, и то Верховный Совет, а не Съезд народных депутатов. Там что было сказано? О том, что Союза нет как исторической реалии, это (народный депутат СССР Геннадий – ред.) Бурбулис придумал покойный, царствие ему небесное. Но речь шла о том, что три учредителя Советского Союза как бы развалили Советский Союз на Беловежских соглашениях. Но Советский Союз 30 декабря 1922 года создавался, когда подписывали соглашение мы, Закавказская Федерация, Украина и Белоруссия. Знаете, в каком качестве подписывала Украина? Без Малороссии, без Одессы, без Харькова, без Крыма и Севастополя. Окей, давайте вернемся. Товарищ Зеленский, или господин Зеленский, слышишь меня? Давай вернемся. Они историю не знают! Да и другие тоже не знают.Кстати, немцы забыли историю. Когда 80 лет назад на Ялтинской конференции, где собирались, помните, Сталин, (президент США Франклин) Рузвельт и (премьер-министр Великобритании Уинстон) Черчилль. И Черчилль что предложил? "Никакой Германии. Давайте снова вернемся к землям, как это было в конце XIX века". Германия, как государство, существует всего ничего. Единая, я имею в виду. Сталин сказал: "Нет, должна быть единая Германия, но нейтральная". Вот предложение было Сталина. И не мы развалили Германию на две части, на ГДР и ФРГ. Западная часть сначала это сделала, там англичане и французы. Вот опять же история. Давайте ее напоминать постоянно.— Сейчас юридически Украина в составе СНГ или уже нет?— Они не заявили о выходе, но какое СНГ, о чем мы говорим? Конечно, нет. Де-юре, формально – да, а так-то, конечно, нет. Тем более в одностороннем порядке они разорвали все соглашения с Российской Федерацией. Все, которые были подписаны еще в 1994-1998 годах, все они денонсированы в одностороннем порядке Украиной.— А вот скажите, вообще Украина, по-вашему, хочет какого-то перемирия? Хочет ли найти какой-то компромисс?— Зеленский нет. Зеленский хочет сделать перемирие и перевооружиться. А те, кто гибнет, их родные и близкие, конечно. Давайте говорить откровенно. Война – это беда. Независимо от победителя – это беда. Там уже больше миллиона человек погибло. О чем мы говорим? Это же семьи. Это молодые ребята, да и постарше тоже. Поэтому, конечно, кто хочет войны? А у нас что, тоже хотят, что ли, думаете? Наши семьи, родные и близкие. Да, мы честно выполняем свой воинский долг. Я сам военный человек. Но никто не хочет войны, поверьте мне. Война – это уже крайний шаг, когда другого пути нет. Кстати, именно в 2022 году мы вынуждены были поступить так, потому что просто издевались над населением Малороссии, особенно в Донецке. Просто издевались, убивали сотнями. Никому никакого дела не было. И сейчас бьют по центру Донецка.— Тогда возникает вопрос, например, если все-таки граждане Украины не хотят войны, то на чем зиждется эта власть?— Сильная пропаганда. Очень сильная пропаганда и плюс насильственная мобилизация. Потом ведь население Украины после 2014 года, после 2022 сократилось почти на восемь миллионов человек. Восемь миллионов человек — это среднеевропейская страна. Вот они уехали – кто в Германию, кто куда, многие, кстати, в Россию. Но мы-то их считаем своими. А там (на Украине – ред.) уже, извините меня, на русском-то на улице нельзя разговаривать. Попробуй включи русскую песню в машине, машину изымут сразу, в тюрьму посадят. Вот до чего дошло.Потом год назад Зеленский принял решение, оно закрытое, но я знаю это решение, знают и у нас в стране: изъять из библиотек все книги на русском языке и уничтожить. Даже Гитлеру это в голову не приходило. Вот что происходит там.А что касается того, что будет, когда окончится СВО, и как долго мы будем переваривать то, что случилось, я два примера приведу. Гражданская война, 18 миллионов человек погибло в годы Гражданской войны – и на поле боя, и от эпидемий, и от голода, и от всего остального. Переварили? Переварили. И когда началась Великая Отечественная война, даже бывшие белогвардейцы, за исключением генерала Краснова, поддержали тогда Советский Союз. Германия уничтожила 28 миллионов наших соотечественников. В большей степени, немцы. Там другие союзники у них были. К 1949 году с Германией, с ФРГ, у нас были уже нормальные отношения. Все зависит от того, с кем мы будем вести диалог там. Вот это очень важно.— Имеете ввиду из Киева?— Ну да, с новой властью в Киеве, безусловно. Для меня это очевидно.— А Европа хочет сменить власть на Украине? Или ей пока удобен Зеленский?— Европа разная у нас. Я уже назвал две страны, которые активны. Ну, кроме Прибалтики, даже так, Прибалтику не берем, но я их не считаю, повякивают и пусть повякивают себе на здоровье.Польша, Англия и Германия, и как ни странно, в последнее время Чехия ведет не просто проукраинскую, а жесткую, грубую антироссийскую позицию. Украина – это как повод. Все повспоминали, не знают, что и почему. Чем мы англичанам насолили, я не знаю. Мы их недолюбливали всегда, на самом деле, как и они нас, кстати. Особенно Александр III не любил. "Англичанка все время гадит", – говорил царь. А так, Европа ведь – это уже не монолит. Потом есть Венгрия, есть Словакия. Время придет, и греки с киприотами очнутся, православные наши. Время покажет.Вы знаете, люди тянутся, страны тянутся к победителям и к сильным. Победителей, как говорят в России, не судят. Может быть, кто-то и осудит, но на самом деле очень важно то, как мы закончим спецоперацию. Как? Для меня это очевидно. И как дальше динамично будет развиваться моя страна. У нас огромный потенциал, мы не просто страна, мы континент, это очевидно. Если уж Иран с санкциями 1978 года выдержал, Северная Корея маленькая, зубастая, держится, мы-то чем хуже? Подтянутся, ничего страшного. Время покажет, время лечит.— Сейчас у России с Европой почти не осталось никаких контактов. По-вашему, могут ли они возобновиться? И нужна ли смена политических элит, чтобы возобновились контакты?— В Европе мы не можем никого менять, это их право. Народ сам избирает. Во-первых, вы обратили внимание, меняется политический расклад. В той же Франции, почему они так побаиваются сегодня представителей правых сил? Та же партия "Альтернатива для Германии" очень серьезно набирает. Кстати, самое интересное: вроде бы Германия объединилась, но на самом деле не совсем. Восточные немцы как голосуют, так и голосуют. Им не нравятся западные немцы, они привыкли к той истории. Я считаю, что наша грубейшая была ошибка – это одностороннее решение объединения Германии. Торопиться не надо было. Кстати, тоже международное право – никакого референдума не проводилось. Сломали стену и поглотили Восточную Германию. А товарищ (Михаил – ред.) Горбачев получил Нобелевскую премию. Его немцы по сей день любят, но не все.— То есть, по-вашему, нужно было оставить стену?— Надо было торговаться. Вы знаете, я встречался с Гельмутом Колем (бывший канцлер ФРГ – ред.), когда был директором ФСК, это был 1994 год. У нас была совместная операция с БНД в части, касающейся распространения ядерного оружия. Меня принял Гельмут Коль. Интереснейший человек, глубочайший. Был бы сейчас Коль, ничего бы не было. Поверьте мне, это действительно личность великая. Это действительно канцлер, сильнее, чем даже Конрад Аденауэр (первый канцлер ФРГ – ред.). Я начал расспрашивать про объединение, про встречу в Архызе с Горбачевым (1990 год – ред.). И он мне прямо честно сказал: "Когда мы начали говорить об объединении Германии, и Горбачев сказал: "Да, пожалуйста, вопросов нет". Практически не торгуясь". Гельмут Коль говорит: "Я начал спрашивать у переводчика, наверное, вы неправильно перевели?" – "Да нет, нет, все нормально". Там еще (министр иностранных дел СССР Эдуард – ред.) Шеварднадзе присутствовал с ними вместе. Подмахнули. А потом еще немцам оказались должны. Я летал в Кельн на "большую восьмерку", когда я был премьер-министром. Мы тогда договорились о списании 32 миллиардов долларов долгов. Мы еще немцам оказались должны, отдав все. Потом, зачем выводить было все войска? Ну оставили бы две бригады, пока последний американский солдат не уйдет из Германии. Мы – победители. Сейчас, оказывается, Трамп – победитель.— Ведь как раз-таки на вывод войск из Германии было потрачено много денег.— Много денег было потрачено. Много было разворовано тех средств, которые были даны на обустройство наших войск, скажу вам откровенно, как бывший председатель Счетной палаты. Сейчас многие будут говорить: "Ну а что вспоминать-то? Прошли". Ничего подобного. Надо знать историю, чтобы не повторять ошибки в будущем.— Вы сказали про историю. Как вы думаете, в связи со всеми событиями историческими, стоит ли нашим школьникам, одиннадцатиклассникам, девятиклассникам, сдавать обязательным предметом урок истории?— Я считаю, да. Ну, в связи с тем, что у меня вообще первое образование историческое. Да, потому что историю надо знать. Тем более, что отодвигается как экзамен обязательный обществознание или обществоведение. Раньше было обществоведение, сейчас обществознание. И правильно, потому что там меньше истории, больше сиюминутных набросков. А вот историю, конечно, я считаю, да. Я, правда, еще считаю, что, может быть, надо подумать и вернуться к традиционной советско-русской системе обучения в школе. Зачем 11 классов, я не понимаю. Да и к ЕГЭ у меня философское отношение. Я мягко скажу.— Вы еще возглавляете Российский книжный союз, и хотелось бы узнать ваше мнение о современных российских книгах. Когда я бывала за рубежом, я всегда любила заходить в книжные магазины и смотреть, кого из русских авторов продают за рубежом.— Ну, там, конечно, классики.— Конечно, там Достоевский, Антон Чехов и Лев Толстой. А вот кого из современных русских писателей можно показать и сделать визитной карточкой?— Ну, некоторые, к сожалению, сбежали, фамилии их не буду называть. Они, кстати, продавались на Западе. Писатели неплохие, но сбежали. Это их проблемы. А из современных, их много. Я могу сейчас навскидку перечислить. Захар Прилепин. Я знаю, к нему по-разному относятся. Намедни ему было 50 лет, давайте его поздравим. Совсем еще молодой человек. Мы с ним, кстати, в первой чеченской воевали вместе. Я, правда, был большой начальник, а он "на земле". Две вещи, я считаю, просто потрясающие, которые нужно было бы, конечно, перевести на Западе. Это "Обитель" о Соловках, даже фильм был экранизирован, вы помните, Сергей Безруков там играл одну из ролей. И вторая – "Шолохов. Незаконный". Это большой роман, очень большой, но там не только Шолохов, там не только "Тихий Дон", там, по сути дела, через книгу, через произведения история нашей страны. И "тиходонские" события, и гражданская война, и Великая Отечественная, и современная. Потрясающая книга, на самом деле. У него их много.Это (Александр – ред.) Проханов. Но Проханова, наверное, все-таки больше нужно переводить в странах Латинской Америки. Его там любят и помнят, когда он там был корреспондентом. Он человек жесткий, вы знаете. Кстати, недавно стал Героем труда.Юрий Поляков – прекрасные книги, еще с моей юности, "ЧП районного масштаба", сейчас у него интересные вещи.Наверное, Евгений Водолазкин, "Авиатор" – прекраснейшая вещь, которую можно с удовольствием читать.Это Максим Замшев. Это Варламов Алексей, вот, кого бы я рекомендовал перевести на чешский язык и на немецкий, это его последний роман, "Одсун" называется, он тоже получил за него "Большую книгу". Рассказ о Судетах – как сначала пришли немцы, и что они делали с чехами, а потом, когда пришли чехи, и что они делали с немцами. Я, честно говоря, даже не знал, что творили чехи по отношению к немцам в Судетах. Страшная история. (Леонид – ред.) Юзефович – великолепный писатель. Алексей Иванов – у него потрясающий роман. Он был экранизирован, называется "Тобол". Это история освоения Сибири. Вот только навскидку я назвал несколько человек, на мой взгляд.Ну и, конечно, новое наше поколение, еще не открытое многими, рекомендую даже вам почитать, это Дима Филиппов. Дмитрий Филиппов – ленинградец, у него уже несколько книг было, он два года воюет сапером. И вот у него одна из последних его книг, посвященная как раз событиям, которые происходят там, на поле брани. Во-первых, великолепный литературный язык, он первую премию "Слово" у нас получил в прошлом году, и правда о войне. Вы знаете, о войне правду писать очень тяжело. О ней можно написать, только когда пойдет много лет. Он написал правду. Причем правду очень жесткую. Я бы с удовольствием эту книгу перевел, чтобы ее прочитали, особенно в европейских странах. Ну до Украины пока дело не дойдет, ничего. Почитаем вместе с ними как-нибудь, в Киеве соберемся. Может, даже во Львове.— Получается, такая новая плеяда писателей-фронтовиков образуется.— Тех, кого я до этого называл, они не совсем фронтовики, кроме Проханова. Но Дмитрий Филиппов, да. Это новая плеяда. Их много. Олег Рой хорошие книги пишет. Но вот Дмитрий Филиппов – состоявшийся писатель. Вы знаете, это же не "Боевой листок", это не "Красная звезда", это не статья. Это художественное произведение. Почитайте. Причем издали его "АСТ", "Эксмо" – это крупнейшие наши издательства. Они плохие книги не издают, поверьте мне, я знаю, что говорю.— Мединский недавно сказал, что нужно очистить наши прилавки от низкопробного чтива. Что он имел в виду? Это иронические детективы или что?— Нет, не то. Низкопробное чтиво – это то, что подпадает под законы по ЛГБТ (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено законом – ред.) и всему остальному. Мы создали при РКС экспертный совет, который я возглавляю (кстати, наш президент Владимир Владимирович нас попросил не вводить цензуру и все остальное, хотя сейчас есть такие разговоры). В него вошли известные писатели, критики, представители некоторых силовых структур, с тем чтобы оценивать те или иные произведения, которые подпадают под действие существующего законодательства. Ну, и вынуждены, к сожалению для читателей и писателей, изъять книги тех, кто признан иноагентом. Это тоже по закону. Хотя я еще раз хочу сказать, я не буду называть фамилии, но писатели были неплохие на самом деле. Одному из них я даже премию вручал за одно произведение. И сказал ему: "Дружище, пиши. Ты замечательный писатель. Не лезь в политику, в которой ты ни хрена не понимаешь".Мы, кстати, сейчас очень серьезно занимаемся детской литературой. Елена Ямпольская, советник президента, я ее попросил об этом, создала экспертный совет при Российском книжном союзе по детской литературе. Здесь и оценка детской литературы, и поиск наших писателей. В основном детские писатели – это те, которых я еще ребенком читал, мы их знаем. А современных не очень, хотя и есть замечательные книги. И второе, о чем мы сейчас договорились, и вот будем в ближайшее время с Мединским вносить письмо в адрес премьер-министра, – это снять налог на добавленную стоимость (НДС) на детскую литературу. Тогда она будет дешевле процентов на 40. Если вы зайдете в магазин и посмотрите, у нас действительно в магазинах сейчас удивительно красивые книги. Я помню свою молодость, только по макулатуре можно было что-то купить. А так, в принципе, в магазине ничего нельзя было купить. Слава Богу, была хорошая библиотека у нас в Ленинграде. Сейчас книги великолепные, но когда детская книга стоит 600-800 рублей, хорошо изданная, не каждая семья, поверьте мне, может это потянуть. Вот это одна из серьезных тем, которые мы сегодня решаем.Ну и, конечно, если тему писательскую затронули, как ни странно, у нас по закону профессии писателя нет. Есть писатель, но это не профессия. Он не защищен никак. В Советском Союзе, вы знаете, писатели у нас, особенно при Сталине, при Брежневе, при всех, это была каста, это была элита, это люди, которых поддерживали. Мы сейчас тоже пытаемся делать через разного рода премии – та же премия "Слово", сейчас литературная премия БРИКС, которую мы придумали. У нас есть премия, посвященная (писателю Валентину – ред.) Распутину, премия Даниила Александровича Гранина. Это все-таки некая поддержка писателей, но это точечная поддержка. Писательский труд, поверьте мне, очень тяжелый. Кроме таланта, еще нужно пробиться на книжный рынок, чтобы тебя узнали, чтобы тебя услышали. Поэтому вот занимаемся сейчас в том числе и такими делами.В том числе, мы сейчас подписали соглашение с Владимиром Машковым, вы знаете, прекрасный артист, актер. И главный режиссер теперь двух театров – "Табакерки" и "Современника". И он возглавляет Союз театральных деятелей, которому будет в следующем году 150 лет. Мы с РКС подписали соглашение с тем, чтобы экранизировать, может быть, уже современных авторов на сцене, а потом в кино. Это тоже очень интересно и важно.— Раз уж вы сказали о статусе писателей, как вы считаете, нужно ли подкреплять их статус законодательно?— Да, я считаю, да. Многие с этим согласны. Я думаю, что, может быть, еще успеем с этим составом Государственной думы подойти к этому вопросу.— В этом году вы планируете предложить?— Да. Дело в том, что поправки в закон внесены, но где-то они там живут пока своей жизнью. Может быть, после нашей встречи с вами что-то оживится там.— Вы уже упомянули нормы, которые были введены в этом году, по запрету пропаганды ЛГБТ. Здесь сделаю, конечно, ремарку, что это запрещенное движение в России. Как вы думаете, насколько точно и конкретно сформулированы критерии определения такой информации, в частности, когда речь идет о книгах?– По книгам хороший вопрос задали. Не все однозначно. ЛГБТ – понятно как. Но что делать тогда с Набоковым? Как его издавать? Вот тоже подпадает. Поэтому здесь, конечно, должен быть такой серьезный творческий подход. Потом есть некоторые произведения у Сергея Есенина, да и у Пушкина молодого. Там такие отвешивают они по молодости вирши, что называется. Поэтому здесь, конечно, нужно подходить творчески. Это раз. И оценки все-таки должны давать литературные критики и писатели, не только – пришел, полистал, увидел и давай книги изымать. Плюс, конечно, чтобы сейчас по новому закону проверить все книги, их несколько десятков миллионов, попробуйте переварить все это. Это очень сложный труд.Но любой закон, который принимается, требует совершенства. А самое главное, его нормативное выполнение в этом плане. Поэтому сейчас и Российский книжный союз, и союз писателей, который Владимир Мединский возглавил, этим тоже очень активно занимаются. Мы против "горлита" и цензуры. Это позиция нашего президента, я знаю не понаслышке. Есть общественные организации, пускай этим и занимаются.— Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, например, выступил за введение профессиональной цензуры. Вы согласны с этим?— Ну вот это и есть то, о чем я говорю. Профессиональная. Но это не цензура, это оценка. Мне слово "цензура" не нравится, хотя я и сам работал в силовых структурах, но я аккуратно. Все-таки профессиональная оценка, давайте так. Звучит помягче и не отпугивает. У нас цензура сразу Back in the USSR – возвращение в Советский Союз. Хотя чем больше тогда запрещали, тем больше читали. Поверьте мне, по молодости.— То есть это должно быть какое-то сообщество организованное, которое будет этим заниматься?— Нет, у нас есть Союз писателей, есть Российский книжный союз. Мы создали большой экспертный совет. Поэтому я переговорю с Михаилом Швыдким, будем работать вместе. Это мой старинный товарищ, очень умный, интеллигентный человек.— Недавно глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции национальную идею, основанную на традиционных ценностях. Но у нас Конституция запрещает использование какой-либо идеологии в качестве государственной.— Русский язык богат, можно же по-разному трактовать. Кстати, как и английский, но у нас богаче язык намного, чем английский, литературный, я имею в виду, пушкинский язык. Идеология… ну, пожалуйста, если мы не хотим возвращаться, скажем, к коммунистической или иной идеологии, – национальная идея. Это выше, чем идеология. Это больше, чем идеология. Любовь к родине, семья, дом, история, традиции. Что плохого? Я не против. Это не идеология, это национальная идея. Она уже есть сегодня. Война заставила нас ко многому вернуться и посмотреть. Ничего в этом зазорного не вижу. Но здесь надо быть предельно аккуратным с точки зрения именно формулировок. Я Александра Ивановича в этом плане поддерживаю. Национальная идея должна найти свое место, в том числе и в нашей Конституции. И сейчас появилось даже слово "Бог" в нашей Конституции. Ничего же, не испугался никто. Тем более, Бог един. Правильно говорю?— Если говорить о национальной идее, сейчас, конечно, очень большая программа существует по поддержке семейных ценностей, при этом остается главная социальная проблема в России – это демографический вопрос.— Не только в России, во всей Европе. И даже в США. Несмотря на то, что они вроде побогаче. Но причин здесь несколько. Причем, вы знаете... Вот как раз палка о двух концах. С одной стороны, говорят, что чем больше средств мы будем давать для поддержки семьи, тем она будет больше разрастаться. Не факт.В той же царской России, за исключением, может быть, семьи Романовых, у них исключено было какое-либо вмешательство в детородные процессы, вы знаете, у них были большие семьи, самые большие семьи были на селе, где люди жили неважно. Еще знаете почему? Из десяти детей, если четверо выживут, и слава Богу, как они считали. Медицина была слабая. Поэтому, когда говорят, чем больше денег дадим, тем будет крепче и больше семья – это не факт. Хотя поддержка финансовая, конечно, играет свою роль. В первую очередь, конечно, жилье. По себе знаю. Жил в коммуналке, знаю, что это такое. Когда лейтенантом вышел, поженились и уже больше 50 лет вместе живем с супругой, тоже снимали комнатку, но я офицером был, по тем временам мог снимать комнату. Что такое жилье, понятно. Жилье – это номер один. Финансы – это номер два. Медицина, слава богу, сейчас помогает. И, конечно, то, что мы называем безопасностью. Люди должны понимать, что они живут в стабильной, мирной стране... Я говорю совершенно искренне и откровенно. Ну и, конечно, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это вот те самые семейные ценности, которые очень важны.Смотрите, у нас порядка 25% населения – мусульмане. Так вот, самые большие семьи именно там – в Чечне, в Ингушетии, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, в Татарстане. Почему? Традиции. Они соблюдают традиции. Более того, дети никогда не бросят своих стариков. У нас сейчас старики детей кормят в некоторых семьях, вы знаете, из пенсии. Вот это очень важно сегодня, когда и Русская православная церковь активно подключилась, и другие конфессии, плюс это становится так называемой и национальной идеей. Вот это и есть национальная идея: крепкая семья и мирный дом. Чем плохая идея? Поэтому государство, кстати, этим сейчас очень серьезно занимается. Но это общеевропейская проблема. У них-то еще тяжелее.— Вы перечислили критерии, что станет основополагающим для решения демографического вопроса. Какие из этих критериев соблюдаются в России? А с чем у нас все-таки есть проблемы?— По жилью мы начали решать для многодетных семей. По семейной ипотеке тоже. Она не ушла.— Насколько доступно жилье в России все-таки?— Не очень. Но есть льготная семейная ипотека. Льготная семейная ипотека работает. У нас сейчас, когда ушла вообще льготная ипотека, было 4-5%, сейчас ставка рефинансирования за 20%. Никто кредитов уже не берет. Поэтому сейчас серьезная проблема в строительной отрасли, в том числе в индивидуальном строительстве. У нас, кстати, цифры, которые Марат Хуснуллин называл, рекордные: 150 миллионов квадратных метров, 60% – это ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). То есть люди строили сами, за свои деньги. Но государство помогало подвести газ, электричество, дороги. Это делало государство. В той же Белгородской области при Евгении Савченко до войны – золотая земля, чернозем – там самое активное было индивидуальное жилищное строительство. Люди жили на своей земле. В той же Судже, которую, к сожалению, бандиты посжигали. Наверное, видели картинки, да? Симпатичные небольшие дома. По этому пути надо сейчас идти.Вообще, я считаю, большая ошибка в Советском Союзе была, когда мы ограничили шестью сотками, и еще куча ограничений было для строительства индивидуального жилья. Тогда это было недорого, это я знаю по себе, и люди хотели. Мы могли вообще в принципе решить жилищную проблему в Советском Союзе за счет индивидуального строительства. А когда свой дом, свой участок, своя земля, психология другая у человека, чем когда он живет в "муравейнике", в многоквартирном доме.— Вы допускаете, что в ближайшее время этот вопрос решится?— Вот сейчас ставка понижается. К концу года (глава ЦБ Эльвира – ред.) Набиуллина нас порадовала, что инфляция уходит. А так есть специальная государственная программа. Она работает. Она действительно работает. Я знаю, что я говорю, не блефую, что называется. И вообще один из главных критериев, вы знаете, один из главных критериев сегодня оценки деятельности любого губернатора, там 16 или 17 критериев, первый, главный – это прирост населения. Это демографическая политика. Второй вопрос связан с СВО, дальше экономика. Но демография на первом месте. Это личная инициатива Владимира Путина.— На полях ПМЮФ звучало предложение разделить школьников по разным школам, то есть мальчики учатся в школах для мальчиков, девочки – для девочек.– Да не надо, зачем. Кстати, я слышал о том, что давайте разрешим с 16 лет расписываться.— Да, было недавно.— Не надо этого делать. Ну в 16 лет, даже если случилось счастье или беда, и девочка забеременела, это отдельная история на самом деле. Но в 16 лет ребенок еще, ну что он соображает, какая там семья. Еще и поиграть хочется девочке в куклы, мальчишке похулиганить с рогаткой или с футбольным мячиком. Да и потом семья, это значит кто-то, в первую очередь, отец, я считаю, должен содержать семью. Я в свое время гордился, когда я офицером тогда 220 рублей, потом уже 270 рублей в Москве получал, был членом ЦК, считал богатым человеком себя. А жена работала в государственном банке, получала немного, где-то 160-170. Но потом все перевернулось. Но семья должна быть самодостаточной, иначе это не семья, а семейка.— А в ряде регионов, к слову, ввели материальную помощь для школьниц, которые забеременели.— Это правильно. Это правильно, потому что, я понимаю, бывает в жизни всякое. Не дай Бог, когда юная девочка прерывает искусственно беременность, а потом еще если детей не будет, это же трагедия на всю жизнь. Знаю несколько близких людей, у которых именно такая трагедия произошла. И по сей день думают: "Господи, зачем мы это сделали". Боженька дал. Веришь, не веришь в Бога, рождение ребенка – это счастье. Иначе смысл теряется.— Но как будто ситуация еще и после присоединения новых регионов улучшилась. Наверное, все-таки прибавилось население…— Ну, население прибавилось, но там тоже проблем-то много у них. Они и страдали там все.— Очень много мужчин там ушло на фронт.– Я и говорю, да, погибло много. В том же Донбассе они с 2014 года воюют.— Да, и там уходили и отцы, потом подрастали их сыновья, тоже уходили за отцами.— Совершенно верно. Ну, как у нас после войны, сколько мужчин погибло. Практически, если брать 1924, 1925, 1926, 1927 годы, то 80% мужского населения погибло во время Великой Отечественной войны.— Но после Великой Отечественной войны, насколько я знаю, был прирост хороший по демографии.— Люди поверили, что впереди замечательная жизнь. Скоро построим коммунизм. Хрущев вообще обещал нам коммунизм построить в 1980 году.И потом, вы знаете, я же вырос все-таки в это время советское. Особенно 60-е и 70-е годы они были очень стабильными и спокойными. Хрущев худо-бедно, как бы к нему ни относились, решил жилищную проблему. Да, эти хрущевки. Я сам из коммуналки, кстати, как и Владимир Путин, он на Васильевском острове жил, я – на Загородном, почти в центре Ленинграда. И когда мы из коммуналки переехали в Хрущевку в 1965 году, это было счастье. Потому что там большая коммуналка, холодная вода, один туалет, в пять часов надо было встать, чтобы в очереди не стоять. А тут и ванная, и горячая вода, хотя 34 квадратных метра, трехкомнатная квартира была, мы считали это счастьем.— Опять же, тогда начала расти рождаемость. И как вы думаете, может и у нас тоже после СВО начнет расти?— Я думаю, да. Главное, чтобы ребята все наши вернулись оттуда. Сейчас, я сравниваю первую чеченскую даже, я уж не говорю про Афганистан, все-таки программа поддержки ребят, которые возвращаются оттуда, совершенно иная. Замечательно работает фонд Анны Цивилевой (Фонд "Защитники Отечества" – ред.). Выделены очень серьезные ресурсы, медицина, конечно, включилась потрясающе.После войны, где-то к 1949 году, Сталин убрал с улиц всех, кто ездил на каталках, "обрубки", как их называли, отправили на Валаам. Они там лежали все. Брошенные, никому не нужные великие победители войны. Сейчас этого нет. Сейчас этого нет, и ребята, действительно, тяжело даже раненые, они возвращаются к жизни, слава Богу. Важно, чтобы их ждали дома. Как у Симонова, помните, "жди меня, и я вернусь".— Мы немного затронули проблемы новых регионов. И очень большая программа работает в России по интеграции этих регионов, по восстановлению разрушенных территорий. И, безусловно, для России с момента, наверное, объявления итогов референдумов эти территории уже российские. Насколько важно, чтобы их официально признали наши ключевые международные партнеры?— Я не думаю, что это будет скоро. Мы же Косово тоже не признали. Хотя 70 других стран признали. Это будет, я думаю, не очень скоро. На самом деле важно, чтобы мы с нашими соседями, с некогда братской Украиной, жестко и четко договорились: больше туда не лезьте, ребята, и остальные тоже. Хотят, не хотят признавать, мы признали их. И они нас признали. Мы вместе. У нас все это по Конституции. Развивать экономику этих регионов нам ничего не мешает. Я еще возглавляю попечительский совет Фонда развития территорий, именно он сейчас занимается восстановлением всей промышленной инфраструктуры, не только стройки.Кстати, на освобожденных территориях – я их не называю новыми, они просто к нам вернулись – действует льготная ипотека. Там сейчас строительный бум. Главное, чтобы прилетов только не было. Ну и впереди у нас восстановление тех населенных пунктов, особенно на Донбассе, которые мы освободили и которые на самом деле лежат в руинах. Это отдельная работа.Правда, скажу откровенно, там и дома-то были не ахти. Я помню, приехал в Мариуполь через две-три недели, когда его освободили, как раз по линии фонда. Дома, конечно, каменные, серьезно были разрушены, так немножко Сталинград напоминало, или Грозный 1995 года. Но восстановили практически все эти дома. А что касается индивидуальных домов, халупочки стояли, маленькие халупки. Сейчас людям дали средства, дали стройматериалы. И, конечно, сейчас Мариуполь будет одним из самых красивых городов Приазовья. Сейчас еще театр восстановят, трамвай там бегает, уже зоопарк восстановили, пляжи великолепные, море чистейшее. И сейчас практически население Мариуполя восстановилось. Потому что после боевых действий где-то 150-200 тысяч уехало, кто куда, то сейчас где-то под 400 тысяч уже население. Почти все вернулись, кто мог вернуться, кто пожелал вернуться. Так что вот пример. Это наглядный конкретный пример.— Но юридически, может быть, для будущих международных отношений, на перспективу, важно для России, чтобы территории эти признали российскими?— Мы будем этим заниматься. Но, с другой стороны, я еще раз подчеркну, Россию же никто не вычеркивает из списков ООН, Совбеза. Это Россия, признают или не признают, это Россия. Все, вопрос окончен. Мы же не обсуждаем, кому принадлежит Гданьск нынешний или Гдыня. Это бывшая немецкая территория, кстати. Сейчас она польская. Что мы будем с ней делать? Ужгород, кстати, – это Венгрия. Львов – это вообще Польша. Что мы судачить-то будем? Нет, я еще раз говорю. Нам важно сейчас, конечно, остановить на наших условиях боевые действия. И приступить к серьезной работе по восстановлению экономики.Ну и, как я понимаю, когда закончится все это хозяйство боевое, и когда все-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране. Абсолютно в этом убежден. Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются все-таки еще раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию. Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию. Потому что я еще раз говорю, Россия никому неудобна – огромная территория, огромная инфраструктура, выдающиеся традиции, континент. У нас есть все, что нам нужно. В том числе теперь и литий к нам вернулся из Донбасса, за счет которого все время Трамп там воевал. Сейчас, оказывается, в Донбассе литий, а не на Украине.Поэтому, естественно, пытаются нас, что называется, построить. Я вспоминаю: был и премьером, и министром разным – как нас любили на Западе, обнимали, любили. Залюбили, зацеловали, чуть не задушили в объятьях.— Да, период "дружбы" с Западом был у России, но сейчас с приходом новой администрации США проявляется какое-то желание нормализовать отношения с Россией. Как вы оцениваете их желание?— Трамп — бизнесмен. И для него история своей страны, ее богатства, как он ее понимает, важнее, чем все остальное. Ему Украина не интересна, да и эти европейцы, они к нему приезжают, на коленях ползают. Генсек НАТО его там уже папашей называет. Трамп – прагматичный человек. Чем они, кстати, схожи с нашим президентом: и для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего. Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего. Вот на этом мы схожи. Поэтому Трамп себя таким образом и ведет.Другое дело, что там есть "глубинное правительство", сами понимаете, полномочия Трампа и полномочия Владимира Путина несравнимы. Несравнимы, давайте говорить откровенно. Ну и потом, там же выборы постоянно. Через два с половиной года ему уже надо готовиться к новым выборам либо самому, либо вице-президента запускать. Вот в этом и есть проблема на самом деле.У нас же тоже, смотрите, прекрасные отношения были с Эйзенхауэром, пока не прилетел этот самолет Паулюса, который сбили в 1961 году. Даже Хрущев ездил в Америку и полюбил ее неожиданно. Он, правда, там кроме кукурузы ничего интересного больше не заметил, полстраны кукурузой засадил. Прекрасные отношения были при Джоне Кеннеди. И война началась, но сумели договориться с Кеннеди тогда. При Брежневе были неплохие отношения с американцами до Афганистана, разговаривали, вели диалог.Я вспоминаю, как Форд, бывший президент США, не самый успешный, все хотел встретиться с Брежневым. Они хотели с нами общаться, они хотели с нами дружить. Потому что мы были великой страной, сильной и мощной, да еще и Варшавский договор. Поэтому, чтобы с нами дружили, мы должны быть сильными. Вот вывод один. Сильными, мощными и уважаемыми. Уважают сильных, поверьте мне. Ведь и Российская империя так формировалась. Взять Среднюю Азию, к нам приходили под защиту. Те же армяне, ведь Екатерина II спасала от резни армянское население. У нас 2,5 миллиона армян живет сейчас в России, больше, чем в Армении, кстати. Вот пример. Идут к сильному, кто может защитить, кто может помочь. Вот в этом сила любой страны, тем более такой, как Россия.— Есть желание у Вашингтона сейчас дружить с нами?— По крайней мере, разговаривать.– Через три года там состоятся выборы, и Трамп может не победить на этих выборах.— Я все-таки надеюсь, что республиканская партия сейчас "набирает листы", что называется, политические, экономические. Я думаю, что у них есть шансы и дальше работать.— Но все-таки существует риск, что с приходом новой администрации, нового президента эти достигнутые договоренности обнулятся.– Давайте примеры приведем. Пришел Обама, стало неважно. С Клинтоном у нас было очень хорошо (отношения между США и РФ – ред.). Я с ним несколько раз встречался, очень интересный человек. Пришел Обама, поехали вниз. Пришел Байден – война. Вот, пожалуйста, пример.— Пришел Трамп, придет следующий президент. Наши договоренности достигнутые могут обнулиться?— Все может быть.— Как дружить тогда?— Дружить с тем, с кем дружишь. На данном этапе, я думаю, что Трамп дает такую возможность. Обратите внимание, сколько они беседуют с Владимиром Путиным нормально. И очень тонко в этой ситуации ведет себя и наш президент. Будь то ирано-израильские аспекты, будь то другие. Тонко, аккуратно.Я вспоминаю, когда мы в Ленинграде еще начинали работать с Владимиром Путиным, он замом Собчака был, всегда говорил: надо договариваться. Но когда уже не получается договариваться, получается 2022 год, спецоперация.— Вы говорите про нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он недавно сказал, что стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Каким он был до президентства, каким стал за время работы в руководстве страны, и как он, в принципе, изменился с тех пор, как началась специальная военная операция?— Это проще спросить у самых близких. Я все-таки достаточно хорошо знаком с Владимиром Владимировичем. Когда мы работали в Ленинграде, было не до улыбок. Это было после ГКЧП, это осень и зима 1991, начало 1992 года. В свое время был такой фильм "Бандитский Петербург", покойный Андрей Константинов, журналист, замечательный писатель, написал всю правду. Я тогда возглавлял управление КГБ, потом ОФБ, потом ОМБ, как госбезопасность по Ленинграду, Ленинградской области, потом по Петербургу.Было не до улыбок. Тяжелейшее положение и с продовольствием, и бандитские формирования. Ни Союза, ни России, поэтому было не до улыбок. А здесь уже, когда в Москве встречались, он вообще несмешливый человек, Владимир Владимирович. В Питере-то его бизнесмены, знаете, как звали? Штази. Штази – это сильнейшая спецслужба Германско-демократической республики. Он посмотрит мягко, тихо, аккуратно, и все, все понимали. А так, у него потрясающее чувство юмора, он умеет пошутить. Пошутить так, что потом люди некоторые думают, что это значит. Я помню лишь раз, как он смеялся от всей души. У нас была серебряная свадьба в 1999 году, и он приехал в гости. И (бывший премьер-министр РФ Евгений – ред.) Примаков был, и (бывший премьер-министр – ред.) Виктор Степанович Черномырдин. Мы посидели, естественно, как положено, по-русски. И Черномырдин начал тост говорить, а у него язык-то потрясающий. Я ни разу в жизни не видел, чтобы Путин так смеялся до слез. Просто смотрел на него. Виктор Степанович все продолжал и продолжал. Я первый раз в жизни видел, чтобы он так потрясающе смеялся. Ну, может быть, еще посмеемся.— Россия, по-вашему, как изменилась за эти годы?— Сильно. Ведь одним из расчетов удара по нашей стране, особенно после 2014, особенно после 2022 года, было что? Что сейчас "белые ленточки", "соберемся на Болотной", "тряхнем страну", "проведем Майдан", и "Путин улетит вместе со своей командой". Получилось с точностью до наоборот. Ведь те цифры, которые сегодня дает ВЦИОМ – 80% поддержки президента, это не придумка. Да вы спросите где угодно об этом. Я же тоже сейчас не чиновник и не в закрытом помещении живу, а по стране мотаюсь, с людьми встречаюсь. Страна сплотилась, как в беду, как было во время Великой Отечественной войны, когда народ весь сплотился. На что рассчитывал Гитлер? А до этого Наполеон? Наполеон якобы шел освобождать Россию от крепостного права, получил по зубам. Гитлер, по крайней мере идеологически, они врали, конечно, о том, что они пришли спасать от Сталина, они якобы даже церкви где-то не тронули, хотя понятно, что политика Розенберга, человека, который отвечал за национальную политику, была в уничтожении всего славянского населения, в том числе и Ленинград они должны были затопить. У меня мама с бабушкой всю блокаду Ленинграда пережили. То же самое и сейчас – народ действительно сплотился, и в отличие от той же Украины, где мы видим, что творится, и с так называемой принудительной мобилизацией и все остальное. Да, кое-кто у нас убежал. Ну, убежал и убежал. Пожалуйста, это их проблемы. Сейчас многие хотят вернуться, но не знают, как.Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, много раз с ней встречались. Она прекрасная актриса. Чего умотала? А сейчас не знает, как вернуться. Тем более, я знаю, какие у них отношения были с президентом. Он ее постоянно поддерживал, у нее был фонд, она поддерживала детей. Но чего ты убежала, Чулпан? Кому ты там нужна в этой Прибалтике? Никому. Вернутся. Извинятся пускай, примем.— Какие-нибудь санкции в отношении них нужны? Разные, конечно, идеи и предложения высказывались.— Санкции приняты в отношении тех, кто обливает грязью нашу страну, они признаны иноагентами министерством юстиции. Та же Чулпан – не иноагент, как, кстати, Алла Борисовна Пугачева.— Те, кто уехал, но не говорил ничего грубого, не говорил ничего в адрес России, по-вашему, могут спокойно вернуться?— Да никто их не тронет здесь. Конечно, никто их не тронет. Пускай возвращаются. У нас в СССР же тоже многие хотели вернуться. Тот же (Федор – ред.) Шаляпин хотел вернуться, не получилось. Сергей Рахманинов до последнего мечтал вернуться в нашу страну. А многие вернулись – Алексей Толстой тот же, Максим Горький. Кстати, все считают, что он пролетарский писатель. Да, безусловно. И произведение "Мать" у него известное, "На дне" — почти революционная пьеса, рассказы великолепные. Но он не принял 1917 год. Он очень жестко критиковал Ленина и большевиков. Жестче, чем даже белогвардейцы. Жестче, чем даже муж (Анны – ред.) Ахматовой. Но вернулся. Правда, ничего не написал больше. Исписался, что называется.— А какой вы видите Россию через десять лет? Или в будущем в целом?— Десять лет — слишком короткий срок. Время летит. Я в 1990 году приехал народным депутатом. Мне кажется, что это было вчера, а 35 лет прошло. Поэтому десять лет — очень короткий срок. А в будущем, я все-таки считаю, это будет сильная страна, экономически развитая, с достойным уровнем жизни и дружелюбная.Мы отвечаем, когда на нас нападают, но мы не злобные, не злопамятные. Знаете, я приведу один простой пример из Ленинграда. Когда была снята блокада Ленинграда в 1944 году, на Исаакиевской площади поместили пленных немцев. И мама моя рассказывала, это было недалеко от того места, где мы жили, они только-только кушать стали, но они ночью приходили и немцам подбрасывали еду. Я, кстати, рассказал эту историю, когда встречался с Гельмутом Колем, у него слезы пошли. Поэтому все будет нормально с нашей страной. Надо, чтобы она была побольше только с точки зрения населения. У нас сейчас население примерно столько, сколько было перед Первой Мировой войной.— А до какой цифры надо поднять?— Ну, миллионов до 400 через 40 лет. Меня уже не будет, конечно. Ну, внучка детей нарожает, может быть, дай Бог.— Я не могу не спросить про футбол. Скажите, пожалуйста, есть ли вообще вероятность, что наши футболисты, наша сборная вернется на международную футбольную арену?— Да, как только закончится спецоперация, 100%. К этому и ФИФА, и УЕФА готовы. И международное олимпийское движение, тем более сейчас МОК возглавила интересная женщина из Африки. Олимпийская чемпионка. Она уже пробрасывала о том, что олимпийское движение не должно подменяться политикой. Вернутся. Почему мы сборную не распускаем, хоть и только товарищеские матчи, но (главный тренер сборной РФ — ред.) Валерий Георгиевич Карпин делает неплохую команду, играющую, молодых ребят подбирает сейчас. Я надеюсь, что все-таки в недалекой перспективе мы вернемся. Тем более, что футбол нас любит. А какое мы первенство мира провели, потрясающе. Если бы тогда (в 1/4 финала ЧМ-2018 — ред.), Федя Смолов не смазал пенальти, то прошли бы хорватов, лупанули бы англичан в Ленинграде. Были бы в финале первенства мира.— Вы сейчас упомянули Валерия Карпина. Он стал недавно тренером "Динамо". Вы ждете от него каких-то результатов?— Да, мы недавно встречались. У нас прошел совет директоров и консультативный совет, который я возглавляю в "Динамо". Он пришел, выступил. Он, во-первых, дал диагноз, что в команде, что нужно. Но это останется, пускай, между нами, чтобы "Зенит" не услышал. Есть уже серьезное укрепление в команде. Он человек амбициозный, блестящий, кстати, футболист, он великолепно играл за сборную Советского Союза, и за "Спартак", и за "Сельту", и за "Реал Сосьедад", "Ростов" сделал играющей командой. Дважды к серебряным медалям приводил "Спартак", а то многие забыли об этом уже. Говорят, ничего не выигрывали, "здрасьте", чуть на первенство мира не попали со сборной.Он амбициозный человек, в хорошем смысле слова. С потрясающей харизмой, живой, заводной, режимщик, уже дисциплину наводит. И задача у нас одна – бороться за первое место, за кубок.— Ждете кубок в РПЛ?— Вообще можно и за первое место побороться. Год назад с (бывшим тренером "Динамо" Марцелом — ред.) Личкой чуть-чуть, если бы в Краснодаре пожестче сыграли. Но, с другой стороны, в этом году единственное, за что порадовался — за Сергея Галицкого.— Поздравили его?— Да я ему сразу позвонил. Он сразу сказал, что счет не по игре, 3:0 мы продули тогда. Я много лет с ним знаком. Я в первый раз его видел с таким улыбающимся лицом. Но его очень любят в Краснодаре, он национальный герой. Какой стадион, какой парк он сделал, а какой японский сад? Если не были, съездите. Японский сад лучше, чем в Японии, японцы принимали участие в создании. И все за свои деньги. Поэтому мы все порадовались за Галицкого. Я знаю, что практически все, кроме, может быть, "Зенита", переживали за Сергея Галицкого. Может быть, и зенитовцы некоторые тоже за него переживали. Потому что достойный человек. Потом, он же сам себя сделал. Он сам себя сделал и свои личные деньги вкладывает. Вы знаете, когда я с ним год назад встречался, я говорю, какие дальше программы. Он говорит: "Ну, я заработал, а потом что, в гроб эти деньги, что ли? Пускай они работают". Вот подход. Это настоящие русские, это настоящие русские бизнесмены. Те, которые были в конце XIX века, помните, Савва Морозов и все остальные, те же Нобели, кстати, которые работали у нас в Питере и в Баку.У нас есть хорошие предприниматели. Андрей Козицын, который пол Валаама отстроил в свое время, УГМК возглавляет. Рашников Виктор Филиппович — "Магнитка". Великолепная "Магнитка", с великолепной хоккейной командой, с великолепным городом и тоже с великолепным парком. Видите, только так навскидку назвал несколько человек.— Богата Россия, русская земля такими людьми.— Да.

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интервью, россия, владимир путин, сергей степашин