Три чиновника Белого дома отказались говорить о здоровье Байдена, пишет NYP
NYP: три чиновника Белого дома отказались отвечать на вопросы о здоровье Байдена
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Три чиновника бывшей американской администрации заявили, что не станут отвечать на вопросы о когнитивном здоровье экс-президента США Джо Байдена, чтобы не свидетельствовать против себя, сообщает газета New York Post.
Республиканцы в конгрессе США проводят расследование, выясняя, мог ли Байден руководить страной, учитывая состояние его здоровья. Низкие когнитивные способности Байдена проявлялись публично неоднократно, но чиновники отрицали наличие проблем.
"Бывшая заместителем главы аппарата президента Энни Томасини стала третьим чиновником Белого дома, сославшимся на пятую поправку в ходе дачи показаний в конгрессе", - сообщает издание.
Ранее глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер сообщил, что экс-советник бывшей первой леди Джилл Байден также отказался отвечать на вопросы, чтобы избежать самооговора.
Возможность не свидетельствовать против себя - такое же "гарантированное американской конституцией право", как свобода слова, суд присяжных и неприкосновенность жилища. Отказ от ответа из-за желания избежать самообличения не означает признания вины, закон не требует от свидетелей обосновывать свою позицию за рамками, закрепленными поправкой.
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