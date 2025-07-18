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Разведка: Обама скрыл, что Россия не собиралась взламывать выборы в США - РИА Новости, 18.07.2025
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23:18 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/ssha-2030079282.html
Разведка: Обама скрыл, что Россия не собиралась взламывать выборы в США
Разведка: Обама скрыл, что Россия не собиралась взламывать выборы в США - РИА Новости, 18.07.2025
Разведка: Обама скрыл, что Россия не собиралась взламывать выборы в США
Администрация бывшего президента США Барака Обамы утаила разведанные о том, что у РФ "не было намерения и возможностей" взломать электронную избирательную... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:18:00+03:00
2025-07-18T23:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Барака Обамы утаила разведанные о том, что у РФ "не было намерения и возможностей" взломать электронную избирательную систему на американских выборах 2016 года, следует из материалов, обнародованных в пятницу офисом директора национальной разведки США Тулси Габбард. Ранее в пятницу Габбард обнародовала "неопровержимые доказательства" того, что обвинения о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Обамы, тогда еще действующего президента США, уже после победы Дональда Трампа на выборах. "В оценке также: скрываются разведданные, полученные до и после выборов, свидетельствующие об отсутствии у России намерения и возможностей для взлома выборов 2016 года. Американскую публику вводят в заблуждения утверждениями, что разведывательное сообщество не оценивало "влияние" действий России. Реальность: разведывательное сообщество на самом деле проводило оценку. В неопубликованном декабрьском докладе о результатах расследования четко указано, что Россия "не влияла" на выборы посредством кибератак", - говорится в обнародованных данных. Речь идет о 6 января 2017 года, когда администрация Обама опубликовала рассекреченный доклад разведывательного сообщества США, который был основан на досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, следует из опубликованных данных. После президентских выборов 2016 года власти США, опираясь на досье Стила, вели расследование версии о якобы "сговоре" Трампа с Россией, но в итоге не смогли этого доказать.
https://ria.ru/20250718/obama-2030072602.html
https://ria.ru/20250702/tsru-2026826996.html
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в мире, россия, сша, барак обама, тулси габбард, дональд трамп
В мире, Россия, США, Барак Обама, Тулси Габбард, Дональд Трамп
Разведка: Обама скрыл, что Россия не собиралась взламывать выборы в США

Габбард: Обама утаил разведанные, что у РФ не было намерения взломать выборы США

© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Барака Обамы утаила разведанные о том, что у РФ "не было намерения и возможностей" взломать электронную избирательную систему на американских выборах 2016 года, следует из материалов, обнародованных в пятницу офисом директора национальной разведки США Тулси Габбард.
Ранее в пятницу Габбард обнародовала "неопровержимые доказательства" того, что обвинения о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Обамы, тогда еще действующего президента США, уже после победы Дональда Трампа на выборах.
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Нацразведка США представила отчет о фейках о вмешательстве России в выборы
Вчера, 22:06
«
"В оценке также: скрываются разведданные, полученные до и после выборов, свидетельствующие об отсутствии у России намерения и возможностей для взлома выборов 2016 года. Американскую публику вводят в заблуждения утверждениями, что разведывательное сообщество не оценивало "влияние" действий России. Реальность: разведывательное сообщество на самом деле проводило оценку. В неопубликованном декабрьском докладе о результатах расследования четко указано, что Россия "не влияла" на выборы посредством кибератак", - говорится в обнародованных данных.
Речь идет о 6 января 2017 года, когда администрация Обама опубликовала рассекреченный доклад разведывательного сообщества США, который был основан на досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, следует из опубликованных данных.
После президентских выборов 2016 года власти США, опираясь на досье Стила, вели расследование версии о якобы "сговоре" Трампа с Россией, но в итоге не смогли этого доказать.
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
ЦРУ нашло нарушения в докладе разведки о роли России в выборах 2016 года
2 июля, 21:13
 
В миреРоссияСШАБарак ОбамаТулси ГаббардДональд Трамп
 
 
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