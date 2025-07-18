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Опрос показал, сколько американцев не одобряют деятельность Трампа - РИА Новости, 18.07.2025
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20:38 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/ssha-2030065520.html
Опрос показал, сколько американцев не одобряют деятельность Трампа
Опрос показал, сколько американцев не одобряют деятельность Трампа - РИА Новости, 18.07.2025
Опрос показал, сколько американцев не одобряют деятельность Трампа
Доля не одобряющих деятельность президента США Дональда Трампа американцев выросла с чуть более чем 37% до почти 49% за полгода его нахождения у власти, следует РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:38:00+03:00
2025-07-18T20:38:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Доля не одобряющих деятельность президента США Дональда Трампа американцев выросла с чуть более чем 37% до почти 49% за полгода его нахождения у власти, следует из результатов опроса организации Big Data Poll. "По состоянию на 14 июля 2025 года, рейтинг одобрения Дональда Трампа составляет 48,3%, в то время как 48,7% не одобряют его деятельность, что выше показателя во всего лишь 37,4% в январе, вскоре после дня инаугурации", - говорится на сайте организации. Организация с опорой на собственные данные также отмечает, что в мае президент имел рейтинг одобрения в 48%, а уровень неодобрения действий президента достигал 47,4%. "Избиратели, особенно часть партийной базы президента и независимые избиратели, считают, что администрация (Трампа - ред.) слишком много внимания уделяет вопросам, которые мало для них значат, и игнорирует вопросы, которые имеют значение", - прокомментировал результаты опроса глава организации Ричард Барис. Опрос проводился 12-14 июля, в нем приняли участие 3022 зарегистрированных избирателя США, погрешность составила 1,8 процентных пункта.
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353
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос показал, сколько американцев не одобряют деятельность Трампа

Big Data Poll: доля не одобряющих деятельность Трампа американцев выросла до 49%

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Доля не одобряющих деятельность президента США Дональда Трампа американцев выросла с чуть более чем 37% до почти 49% за полгода его нахождения у власти, следует из результатов опроса организации Big Data Poll.
"По состоянию на 14 июля 2025 года, рейтинг одобрения Дональда Трампа составляет 48,3%, в то время как 48,7% не одобряют его деятельность, что выше показателя во всего лишь 37,4% в январе, вскоре после дня инаугурации", - говорится на сайте организации.
Организация с опорой на собственные данные также отмечает, что в мае президент имел рейтинг одобрения в 48%, а уровень неодобрения действий президента достигал 47,4%.
"Избиратели, особенно часть партийной базы президента и независимые избиратели, считают, что администрация (Трампа - ред.) слишком много внимания уделяет вопросам, которые мало для них значат, и игнорирует вопросы, которые имеют значение", - прокомментировал результаты опроса глава организации Ричард Барис.
Опрос проводился 12-14 июля, в нем приняли участие 3022 зарегистрированных избирателя США, погрешность составила 1,8 процентных пункта.
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