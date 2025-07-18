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Американские фермеры готовятся к убыткам, пишет NYT

Американские фермеры готовятся к убыткам, пишет NYT - РИА Новости, 18.07.2025

Американские фермеры готовятся к убыткам, пишет NYT

Американские фермеры готовятся к возможным убыткам из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из России, включая... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:19:00+03:00

2025-07-18T20:19:00+03:00

2025-07-18T20:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Американские фермеры готовятся к возможным убыткам из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из России, включая ключевые удобрения, пишет в пятницу газета New York Times. По данным издания, в 2024 году США импортировали удобрения из России на сумму 1,3 миллиарда долларов, преимущественно карбамид и карбамидно-аммиачную селитру, которые критически важны для выращивания кукурузы, сои и других культур. Введение таких высоких пошлин может серьезно увеличить расходы фермеров, которые и так "находятся в тяжелой финансовой ситуации" из-за низких цен на сельхозпродукцию. Ранее на этой неделе Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто прекращение огня на Украине. Неясно, коснутся ли тарифы удобрений напрямую, однако сама неопределенность, как отмечается в материале газеты, уже привела к росту затрат в отрасли. "Компании, импортирующие удобрения, уже закладывают возможную катастрофу в свои текущие расходы", - заявил президент Национального союза фермеров США Роб Ларью. По его словам, рост затрат может привести к тому, что некоторые фермеры будут вынуждены попросту уйти из бизнеса и продать свои земли. Эксперты предупреждают, что резкое сокращение импорта российских удобрений может привести к дефициту и дальнейшему росту цен. США способны нарастить собственное производство удобрений, однако это потребует значительных инвестиций и роста отпускных цен для фермеров. В текущих условиях, по данным организации Fertilizer Institute, на удобрения приходится около 15% всех затрат американских фермеров, и любое дальнейшее повышение цен может стать серьезным ударом. Газета также напоминает, что хотя ситуация с удобрениями пока не критическая, маржа американских фермеров уже значительно снизилась из-за дисбаланса между высокими затратами и низкими отпускными ценами на продукцию. Любые дополнительные тарифы и ограничения только усугубят эту проблему, отмечает издание.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2030001154.html

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029988619.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп