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Швейцария обсудит с США договорные последствия задержки поставок Patriot

Швейцария обсудит с США договорные последствия задержки поставок Patriot - РИА Новости, 18.07.2025

Швейцария обсудит с США договорные последствия задержки поставок Patriot

Швейцария обсуждает с США договорные последствия задержки поставок пяти систем Patriot из-за Украины, заявила РИА Новости официальный представитель МО Швейцарии РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:02:00+03:00

2025-07-18T19:02:00+03:00

2025-07-18T19:02:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 18 июл – РИА Новости. Швейцария обсуждает с США договорные последствия задержки поставок пяти систем Patriot из-за Украины, заявила РИА Новости официальный представитель МО Швейцарии Леа Риф. Накануне США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине. "При международных закупках по линии FMS (военные продажи за границу из США – ред.) действуют контрактные условия правительства США, предусматривающие определенную гибкость в вопросах приоритетов, связанных с безопасностью. Швейцария находится в тесном контакте с американскими партнерами, чтобы прояснить последствия", - заявила она, отвечая на вопрос, может ли Швейцария потребовать финансовой компенсации за эти задержки. Риф добавила, что точные сроки и возможные дальнейшие последствия для безопасности Швейцарии на данный момент неоднозначные. "Проверка ситуации продолжается", - заключила представитель МО страны. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250529/shveytsariya-2019728702.html

https://ria.ru/20250717/rakety-2029628774.html

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в мире, украина, швейцария, сша, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато, евросоюз