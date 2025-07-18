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Швейцария обсудит с США договорные последствия задержки поставок Patriot - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:02 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/ssha-2030052179.html
Швейцария обсудит с США договорные последствия задержки поставок Patriot
Швейцария обсудит с США договорные последствия задержки поставок Patriot - РИА Новости, 18.07.2025
Швейцария обсудит с США договорные последствия задержки поставок Patriot
Швейцария обсуждает с США договорные последствия задержки поставок пяти систем Patriot из-за Украины, заявила РИА Новости официальный представитель МО Швейцарии РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:02:00+03:00
2025-07-18T19:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
сша
дональд трамп
джо байден
сергей лавров
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ЖЕНЕВА, 18 июл – РИА Новости. Швейцария обсуждает с США договорные последствия задержки поставок пяти систем Patriot из-за Украины, заявила РИА Новости официальный представитель МО Швейцарии Леа Риф. Накануне США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине. "При международных закупках по линии FMS (военные продажи за границу из США – ред.) действуют контрактные условия правительства США, предусматривающие определенную гибкость в вопросах приоритетов, связанных с безопасностью. Швейцария находится в тесном контакте с американскими партнерами, чтобы прояснить последствия", - заявила она, отвечая на вопрос, может ли Швейцария потребовать финансовой компенсации за эти задержки. Риф добавила, что точные сроки и возможные дальнейшие последствия для безопасности Швейцарии на данный момент неоднозначные. "Проверка ситуации продолжается", - заключила представитель МО страны. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250529/shveytsariya-2019728702.html
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в мире, украина, швейцария, сша, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Швейцария обсудит с США договорные последствия задержки поставок Patriot

Швейцария обсудит с США договорные последствия задержки поставок 5 ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 июл – РИА Новости. Швейцария обсуждает с США договорные последствия задержки поставок пяти систем Patriot из-за Украины, заявила РИА Новости официальный представитель МО Швейцарии Леа Риф.
Накануне США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Швейцария предупредила ФРГ о последствиях перепродажи оружия Киеву
29 мая, 11:10
"При международных закупках по линии FMS (военные продажи за границу из США – ред.) действуют контрактные условия правительства США, предусматривающие определенную гибкость в вопросах приоритетов, связанных с безопасностью. Швейцария находится в тесном контакте с американскими партнерами, чтобы прояснить последствия", - заявила она, отвечая на вопрос, может ли Швейцария потребовать финансовой компенсации за эти задержки.
Риф добавила, что точные сроки и возможные дальнейшие последствия для безопасности Швейцарии на данный момент неоднозначные.
"Проверка ситуации продолжается", - заключила представитель МО страны.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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17 июля, 10:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияСШАДональд ТрампДжо БайденСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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