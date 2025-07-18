https://ria.ru/20250718/ssha-2029857230.html

СМИ раскрыли, от чего откажутся США из-за России

СМИ раскрыли, от чего откажутся США из-за России - РИА Новости, 18.07.2025

СМИ раскрыли, от чего откажутся США из-за России

США откажутся от сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer, поскольку он не подходит для возможного конфликта с Россией, пишет National Interest. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:45:00+03:00

2025-07-18T09:45:00+03:00

2025-07-18T11:14:00+03:00

в мире

россия

сша

ирак

northrop grumman

нато

b-21 (стратегический бомбардировщик)

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США откажутся от сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer, поскольку он не подходит для возможного конфликта с Россией, пишет National Interest."В стратегическом плане B-1B больше не представляет собой оптимальный выбор для ВВС США. Поскольку Соединенные Штаты переходят от конфликтов в свободном воздушном пространстве, таких как в Ираке и Афганистане, к конфликтам в оспариваемом воздушном пространстве, как в Китае и России, чьи системы ПВО стали более совершенными, бомбардировщиков B-1B не будет достаточно для прорыва противовоздушной обороны практически равных противников", — говорится в публикации.Обозреватель указал, что устаревший американский самолет заменят на новейший бомбардировщик B-21 Raider.Исполнительный директор компании Northrop Grumman Кэти Уорден в июле заявляла, что ее предприятие ведет переговоры с Белым домом по ускорению производства B-21 Raider.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250718/tramp-2029850684.html

https://ria.ru/20250717/grinkevich-2029703807.html

россия

сша

ирак

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в мире, россия, сша, ирак, northrop grumman, нато, b-21 (стратегический бомбардировщик)