Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, от чего откажутся США из-за России - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 18.07.2025 (обновлено: 11:14 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/ssha-2029857230.html
СМИ раскрыли, от чего откажутся США из-за России
СМИ раскрыли, от чего откажутся США из-за России - РИА Новости, 18.07.2025
СМИ раскрыли, от чего откажутся США из-за России
США откажутся от сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer, поскольку он не подходит для возможного конфликта с Россией, пишет National Interest. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:45:00+03:00
2025-07-18T11:14:00+03:00
в мире
россия
сша
ирак
northrop grumman
нато
b-21 (стратегический бомбардировщик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029875536_0:3:3078:1734_1920x0_80_0_0_f3ac3dd42648e2c7da5476e7d9e2dffb.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США откажутся от сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer, поскольку он не подходит для возможного конфликта с Россией, пишет National Interest."В стратегическом плане B-1B больше не представляет собой оптимальный выбор для ВВС США. Поскольку Соединенные Штаты переходят от конфликтов в свободном воздушном пространстве, таких как в Ираке и Афганистане, к конфликтам в оспариваемом воздушном пространстве, как в Китае и России, чьи системы ПВО стали более совершенными, бомбардировщиков B-1B не будет достаточно для прорыва противовоздушной обороны практически равных противников", — говорится в публикации.Обозреватель указал, что устаревший американский самолет заменят на новейший бомбардировщик B-21 Raider.Исполнительный директор компании Northrop Grumman Кэти Уорден в июле заявляла, что ее предприятие ведет переговоры с Белым домом по ускорению производства B-21 Raider.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250718/tramp-2029850684.html
https://ria.ru/20250717/grinkevich-2029703807.html
россия
сша
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029875536_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_767fc9efdcb92fa60155bfd6e7413f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, ирак, northrop grumman, нато, b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, Россия, США, Ирак, Northrop Grumman, НАТО, B-21 (стратегический бомбардировщик)
СМИ раскрыли, от чего откажутся США из-за России

TNI: США откажутся от бомбардировщика B-1B Lancer из-за российской угрозы

© AP Photo / U.S. Air Force/Senior Airman Jerreht HarrisСамолет B-1B Lancer ВВС США
Самолет B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / U.S. Air Force/Senior Airman Jerreht Harris
Самолет B-1B Lancer ВВС США . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США откажутся от сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer, поскольку он не подходит для возможного конфликта с Россией, пишет National Interest.
«
"В стратегическом плане B-1B больше не представляет собой оптимальный выбор для ВВС США. Поскольку Соединенные Штаты переходят от конфликтов в свободном воздушном пространстве, таких как в Ираке и Афганистане, к конфликтам в оспариваемом воздушном пространстве, как в Китае и России, чьи системы ПВО стали более совершенными, бомбардировщиков B-1B не будет достаточно для прорыва противовоздушной обороны практически равных противников", — говорится в публикации.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
"Взлетят по миру". СМИ забили тревогу из-за плана Трампа против России
09:00
Обозреватель указал, что устаревший американский самолет заменят на новейший бомбардировщик B-21 Raider.
Исполнительный директор компании Northrop Grumman Кэти Уорден в июле заявляла, что ее предприятие ведет переговоры с Белым домом по ускорению производства B-21 Raider.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Алексис Гринкевич - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Генерал НАТО сделал заявление о войне с Россией и Китаем
Вчера, 14:35
 
В миреРоссияСШАИракNorthrop GrummanНАТОB-21 (стратегический бомбардировщик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала