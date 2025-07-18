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Запасы ракет США истощены, заявил экс-советник Пентагона

Запасы ракет США истощены, заявил экс-советник Пентагона - РИА Новости, 18.07.2025

Запасы ракет США истощены, заявил экс-советник Пентагона

Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор утверждает, что запасов ракет США, предназначенных для обороны и проведения РИА Новости, 18.07.2025

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор утверждает, что запасов ракет США, предназначенных для обороны и проведения атак, хватит "примерно на восемь дней" военных действий, запасы страны истощены. В своей публикации в соцсети X Макгрегор призвал США перестать поставлять вооружение другим странам. "Очень надежные источники рассказали мне, что ракет для обороны и атак у нас хватит примерно на восемь дней.... Мы можем сражаться на войне длительностью в восемь дней, затем мы будем вынуждены применить ядерное оружие ", - написал экс-советник Пентагона. Макгрегор также призвал проинформировать о низком уровне запасов ракет президента США Дональда Трампа. "Я не уверен, что Трампу об этом докладывали. Он должен знать о том, какие в реальности маленькие наши запасы", - говорится в другой публикации отставного полковника в соцсети X. В начале июля газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что у США есть лишь 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона.

https://ria.ru/20250718/tramp-2029839015.html

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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша