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Конгресс США одобрил законопроекты, регулирующие криптоактивы - РИА Новости, 18.07.2025
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02:42 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/ssha-2029831545.html
Конгресс США одобрил законопроекты, регулирующие криптоактивы
Конгресс США одобрил законопроекты, регулирующие криптоактивы - РИА Новости, 18.07.2025
Конгресс США одобрил законопроекты, регулирующие криптоактивы
Конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T02:42:00+03:00
2025-07-18T02:42:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, выступающего в поддержку криптовалютной индустрии, следует из трансляции голосования на телеканале C-SPAN. Речь идет о законопроекте Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Этот законопроект ранее был одобрен верхней палатой конгресса и теперь отправится на подпись Трампу. Законопроектам Clarity Act и Anti-CBDC Act еще предстоит получить одобрение сената. Первый подразумевает передачу регуляторных функций от Комиссии по ценным бумагам, известной своей жесткой позицией по отношению к криптовалютам при предыдущем президенте США Джо Байдене, к Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Второй законопроект запрещает Федеральной резервной системе (ФРС) выпускать свою цифровую валюту (цифровые деньги, эмитентом которых является центробанк страны в мире известны как CBDC). Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте Трамп постановил создать стратегический резерв криптовалют США, он будет включать в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
https://ria.ru/20250714/bitkoin-2028932773.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, конгресс сша, федеральная резервная система сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Конгресс США, Федеральная резервная система США
Конгресс США одобрил законопроекты, регулирующие криптоактивы

Конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих криптоактивы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, выступающего в поддержку криптовалютной индустрии, следует из трансляции голосования на телеканале C-SPAN.
Речь идет о законопроекте Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Этот законопроект ранее был одобрен верхней палатой конгресса и теперь отправится на подпись Трампу.
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14 июля, 06:49
Законопроектам Clarity Act и Anti-CBDC Act еще предстоит получить одобрение сената. Первый подразумевает передачу регуляторных функций от Комиссии по ценным бумагам, известной своей жесткой позицией по отношению к криптовалютам при предыдущем президенте США Джо Байдене, к Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Второй законопроект запрещает Федеральной резервной системе (ФРС) выпускать свою цифровую валюту (цифровые деньги, эмитентом которых является центробанк страны в мире известны как CBDC).
Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте Трамп постановил создать стратегический резерв криптовалют США, он будет включать в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
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В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКонгресс СШАФедеральная резервная система США
 
 
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