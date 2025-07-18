https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029840347.html

Боец рассказал, как снайпер за боевой выход уничтожил более 30 коптеров

Боец рассказал, как снайпер за боевой выход уничтожил более 30 коптеров - РИА Новости, 18.07.2025

Боец рассказал, как снайпер за боевой выход уничтожил более 30 коптеров

Российский снайпер за один боевой выход продолжительностью в 3 месяца уничтожил более 30 украинских гексакоптеров "Баба-Яга", рассказал РИА Новости боец 5-й... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T06:18:00+03:00

2025-07-18T06:18:00+03:00

2025-07-18T08:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Российский снайпер за один боевой выход продолжительностью в 3 месяца уничтожил более 30 украинских гексакоптеров "Баба-Яга", рассказал РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Беня". "Мы были в паре с моим товарищем, напарником "Бурым". Крайний заход был длительностью 3 месяца. За этот промежуток времени у нас именно гексакоптеров, так называемых "Баба-Яга", было подтвержденных с видеозаписью 30. И на словах еще от 10 до 15, просто не было возможности у нас записывать, надо было выходить и быстро урабатывать", — заявил "Беня". По его словам, слабые места дронов — аккумуляторы. "Все сейчас зависит от оптики, тепловизор. Мы ее хорошо наблюдаем, как она в небе летит. Уже просто мы ни одну ее сбили, имеем понятие, куда надо бить. У нее слабое место – это аккумуляторы. Стоит один раз попасть в аккумулятор, либо он возгорается, либо она просто моментально сразу же падает", — добавил он.

https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский снайпер об уничтожении более 30 украинских гексакоптеров "Баба-Яга" Российский снайпер за один боевой выход продолжительностью в 3 месяца уничтожил более 30 украинских гексакоптеров "Баба-Яга", рассказал РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Беня". 2025-07-18T06:18 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф