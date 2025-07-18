https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029840347.html
Боец рассказал, как снайпер за боевой выход уничтожил более 30 коптеров
Боец рассказал, как снайпер за боевой выход уничтожил более 30 коптеров - РИА Новости, 18.07.2025
Боец рассказал, как снайпер за боевой выход уничтожил более 30 коптеров
Российский снайпер за один боевой выход продолжительностью в 3 месяца уничтожил более 30 украинских гексакоптеров "Баба-Яга", рассказал РИА Новости боец 5-й... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T06:18:00+03:00
2025-07-18T06:18:00+03:00
2025-07-18T08:36:00+03:00
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Российский снайпер за один боевой выход продолжительностью в 3 месяца уничтожил более 30 украинских гексакоптеров "Баба-Яга", рассказал РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Беня". "Мы были в паре с моим товарищем, напарником "Бурым". Крайний заход был длительностью 3 месяца. За этот промежуток времени у нас именно гексакоптеров, так называемых "Баба-Яга", было подтвержденных с видеозаписью 30. И на словах еще от 10 до 15, просто не было возможности у нас записывать, надо было выходить и быстро урабатывать", — заявил "Беня". По его словам, слабые места дронов — аккумуляторы. "Все сейчас зависит от оптики, тепловизор. Мы ее хорошо наблюдаем, как она в небе летит. Уже просто мы ни одну ее сбили, имеем понятие, куда надо бить. У нее слабое место – это аккумуляторы. Стоит один раз попасть в аккумулятор, либо он возгорается, либо она просто моментально сразу же падает", — добавил он.
https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837613.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029848218_84:0:1524:1080_1920x0_80_0_0_a528b1712d4566e5f2f65b0b897b25b6.jpg
Российский снайпер об уничтожении более 30 украинских гексакоптеров "Баба-Яга"
Российский снайпер за один боевой выход продолжительностью в 3 месяца уничтожил более 30 украинских гексакоптеров "Баба-Яга", рассказал РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Беня".
2025-07-18T06:18
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал, как снайпер за боевой выход уничтожил более 30 коптеров
Снайпер за боевой выход уничтожил более 30 украинских коптеров "Баба-Яга"
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Российский снайпер за один боевой выход продолжительностью в 3 месяца уничтожил более 30 украинских гексакоптеров "Баба-Яга", рассказал РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Беня".
"Мы были в паре с моим товарищем, напарником "Бурым". Крайний заход был длительностью 3 месяца. За этот промежуток времени у нас именно гексакоптеров, так называемых "Баба-Яга", было подтвержденных с видеозаписью 30. И на словах еще от 10 до 15, просто не было возможности у нас записывать, надо было выходить и быстро урабатывать", — заявил "Беня".
По его словам, слабые места дронов — аккумуляторы.
"Все сейчас зависит от оптики, тепловизор. Мы ее хорошо наблюдаем, как она в небе летит. Уже просто мы ни одну ее сбили, имеем понятие, куда надо бить. У нее слабое место – это аккумуляторы. Стоит один раз попасть в аккумулятор, либо он возгорается, либо она просто моментально сразу же падает", — добавил он.