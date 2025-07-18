https://ria.ru/20250718/sovfedja-2029949130.html

Сенатор предложил запретить размещать склады маркетплейсов в жилых домах

Сенатор предложил запретить размещать склады маркетплейсов в жилых домах - РИА Новости, 18.07.2025

Сенатор предложил запретить размещать склады маркетплейсов в жилых домах

Сенатор Олег Голов предложил запретить размещение складов, включая пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, в жилых домах, граждане страдают от нарушения... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:08:00+03:00

2025-07-18T14:08:00+03:00

2025-07-18T14:08:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925508510_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2133ca953e3310aabfa1656802ada848.jpg

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сенатор Олег Голов предложил запретить размещение складов, включая пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, в жилых домах, граждане страдают от нарушения режима тишины в установленные часы, отмечаются проблемы с экологией от грузового транспорта во дворах домов. В обращении на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой политик сообщил о "подготовке законодательной инициативы, направленной на урегулирование деятельности складских помещений для хранения и выдачи товаров курьерам (так называемых "дарксторов"), размещаемых на первых этажах многоквартирных жилых домов". Документ есть в распоряжении РИА Новости. По словам сенатора, разрабатываемая законодательная инициатива предполагает: "закрепление юридического определения понятия "даркстор" в федеральном законодательстве; установление запрета на размещение подобных объектов в многоквартирных жилых домах; разработку специальных требований к размещению объектов дистанционной торговли с учетом санитарно-защитных зон; усиление административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации подобных объектов". "В последние годы мы наблюдаем стремительное распространение так называемых "дарксторов" и ПВЗ. которые массово размещаются на первых этажах жилых домов. Несмотря на то, что действующие строительные нормы и правила не допускают размещение складов в жилых зданиях, отсутствие четкого юридического определения понятия "даркстор" создает правовой вакуум, позволяющий обходить существующие ограничения", - сказал Голов агентству. По его словам, деятельность подобных объектов приводит к системному нарушению прав граждан на благоприятные условия проживания и представляет угрозу их здоровью и безопасности, жители жалуются на невозможность полноценного отдыха, грузовой транспорт создает экологические проблемы во дворах жилых домов. Парламентарий отметил, что проведенный анализ ситуации выявил ряд проблем, имеющих прямое отношение к сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, повышенный уровень шума от погрузочно-разгрузочных работ и складского оборудования в течение всего дня (с 06:00 до 01:00), включая периоды, установленные для отдыха граждан; загазованность придомовых территорий и, как следствие, жилых помещений выхлопными газами от грузового транспорта; невозможность проветривания жилых помещений из-за шума и загрязнения воздуха. Голов предложил Роспотребнадзору дать свою оценку предлагаемой инициативе, а также попросил предоставить статистические данные о количестве жалоб граждан на деятельность подобных объектов за 2024-2025 годы.

https://ria.ru/20250625/marketpleysy-2025230882.html

https://ria.ru/20250620/market-2024286198.html

https://ria.ru/20250701/moshenniki-2026418580.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика