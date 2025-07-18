https://ria.ru/20250718/smi-2029883446.html
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 18.07.2025
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
Новые санкции ЕС против РФ затрагивают семь компаний из Китая и четыре из Турции, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:19:00+03:00
2025-07-18T11:19:00+03:00
2025-07-18T11:19:00+03:00
в мире
россия
китай
турция
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новые санкции ЕС против РФ затрагивают семь компаний из Китая и четыре из Турции, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). Отмечается, что в санкционные списки попали еще 26 юридических лиц, которые якобы связаны с ВПК РФ. "Среди них 11 компаний из третьих стран: семь из Китая, в том числе три из Гонконга, и четыре в Турции", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html
россия
китай
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, турция, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Китай, Турция, Кайя Каллас, Евросоюз
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
Euractiv: новые санкции ЕС против России затрагивают компании из Китая и Турции