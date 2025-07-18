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СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 18.07.2025
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11:19 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/smi-2029883446.html
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 18.07.2025
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
Новые санкции ЕС против РФ затрагивают семь компаний из Китая и четыре из Турции, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:19:00+03:00
2025-07-18T11:19:00+03:00
в мире
россия
китай
турция
кайя каллас
евросоюз
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новые санкции ЕС против РФ затрагивают семь компаний из Китая и четыре из Турции, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). Отмечается, что в санкционные списки попали еще 26 юридических лиц, которые якобы связаны с ВПК РФ. "Среди них 11 компаний из третьих стран: семь из Китая, в том числе три из Гонконга, и четыре в Турции", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html
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в мире, россия, китай, турция, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Китай, Турция, Кайя Каллас, Евросоюз
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России

Euractiv: новые санкции ЕС против России затрагивают компании из Китая и Турции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новые санкции ЕС против РФ затрагивают семь компаний из Китая и четыре из Турции, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года).
Отмечается, что в санкционные списки попали еще 26 юридических лиц, которые якобы связаны с ВПК РФ.
"Среди них 11 компаний из третьих стран: семь из Китая, в том числе три из Гонконга, и четыре в Турции", - говорится в публикации.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России
10:29
 
В миреРоссияКитайТурцияКайя КалласЕвросоюз
 
 
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