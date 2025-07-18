https://ria.ru/20250718/smi-2029883446.html

СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России

СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 18.07.2025

СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России

Новые санкции ЕС против РФ затрагивают семь компаний из Китая и четыре из Турции, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:19:00+03:00

2025-07-18T11:19:00+03:00

2025-07-18T11:19:00+03:00

в мире

россия

китай

турция

кайя каллас

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новые санкции ЕС против РФ затрагивают семь компаний из Китая и четыре из Турции, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). Отмечается, что в санкционные списки попали еще 26 юридических лиц, которые якобы связаны с ВПК РФ. "Среди них 11 компаний из третьих стран: семь из Китая, в том числе три из Гонконга, и четыре в Турции", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html

россия

китай

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, турция, кайя каллас, евросоюз