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В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением ВСУ

В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025

В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением ВСУ

Сотрудники управления ФСБ России по ДНР в частном домовладении обнаружили заминированный при схрон с иностранным вооружением ВСУ, сообщили в пресс-службе УФСБ. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:53:00+03:00

2025-07-18T12:53:00+03:00

2025-07-18T12:53:00+03:00

россия

донецкая народная республика

селидово

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вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по ДНР в частном домовладении обнаружили заминированный при схрон с иностранным вооружением ВСУ, сообщили в пресс-службе УФСБ. "В результате совместных оперативно-боевых мероприятий регионального управления ФСБ России и органов военной контрразведки Центрального военного округа в частном домовладении в г. Селидово обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сотрудниками ФСБ произведено разминирование растяжек на подступах к схрону. Изъяты 5 болгарских гранатомётов ATGL-L, 2 американских пулемёта М60 и Browning, 1 немецкая винтовка HAENEL (MK556-A2), 1 чешская винтовка CZ-Bren 2, 1 американская винтовка M4 Carbine, 25 выстрелов ВОГ производства НАТО, 3 иностранные ручные гранаты и более 2000 тысяч патронов к стрелковому оружию. Находки переданы в подразделения Минобороны России.

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россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, селидово, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, нато, происшествия