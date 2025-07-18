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В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
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12:53 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/skhron-2029920848.html
В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением ВСУ
В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением ВСУ
Сотрудники управления ФСБ России по ДНР в частном домовладении обнаружили заминированный при схрон с иностранным вооружением ВСУ, сообщили в пресс-службе УФСБ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:53:00+03:00
2025-07-18T12:53:00+03:00
россия
донецкая народная республика
селидово
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по ДНР в частном домовладении обнаружили заминированный при схрон с иностранным вооружением ВСУ, сообщили в пресс-службе УФСБ. "В результате совместных оперативно-боевых мероприятий регионального управления ФСБ России и органов военной контрразведки Центрального военного округа в частном домовладении в г. Селидово обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сотрудниками ФСБ произведено разминирование растяжек на подступах к схрону. Изъяты 5 болгарских гранатомётов ATGL-L, 2 американских пулемёта М60 и Browning, 1 немецкая винтовка HAENEL (MK556-A2), 1 чешская винтовка CZ-Bren 2, 1 американская винтовка M4 Carbine, 25 выстрелов ВОГ производства НАТО, 3 иностранные ручные гранаты и более 2000 тысяч патронов к стрелковому оружию. Находки переданы в подразделения Минобороны России.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, селидово, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, нато, происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Селидово, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением ВСУ

ФСБ обнаружила в частном доме в ДНР тайник с иностранным вооружением ВСУ

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по ДНР в частном домовладении обнаружили заминированный при схрон с иностранным вооружением ВСУ, сообщили в пресс-службе УФСБ.
"В результате совместных оперативно-боевых мероприятий регионального управления ФСБ России и органов военной контрразведки Центрального военного округа в частном домовладении в г. Селидово обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сотрудниками ФСБ произведено разминирование растяжек на подступах к схрону. Изъяты 5 болгарских гранатомётов ATGL-L, 2 американских пулемёта М60 и Browning, 1 немецкая винтовка HAENEL (MK556-A2), 1 чешская винтовка CZ-Bren 2, 1 американская винтовка M4 Carbine, 25 выстрелов ВОГ производства НАТО, 3 иностранные ручные гранаты и более 2000 тысяч патронов к стрелковому оружию.
Находки переданы в подразделения Минобороны России.
Тайник украинских диверсантов с иностранным вооружением в Курахово в ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
ФСБ обнаружила тайник украинских диверсантов в Курахово
13 мая, 06:35
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаСелидовоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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