https://ria.ru/20250718/sk-2030004756.html

На главреда "Дождя"* завели дело из-за поста о событиях в Буче

На главреда "Дождя"* завели дело из-за поста о событиях в Буче - РИА Новости, 18.07.2025

На главреда "Дождя"* завели дело из-за поста о событиях в Буче

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении главреда "Дождя"* Тихона Дзядко* стал пост в его Telegram-канале о событиях в Буче, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:30:00+03:00

2025-07-18T16:30:00+03:00

2025-07-18T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении главреда "Дождя"* Тихона Дзядко* стал пост в его Telegram-канале о событиях в Буче, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее ГСУ СК по Москве сообщил, что в отношении Дзядко* и журналисток телеканала Екатерины Котрикадзе* и Валерии Ратниковой* возбуждены уголовные дела за фейки о ВС РФ и несоблюдение обязанностей иноагента. "Установлено, что в декабре 2022 года Дзядко* опубликовал пост о событиях в Буче, содержащий в себе ложные сведения", - сказал собеседник агентства.Кроме того, по словам собеседника, основанием для возбуждения уголовных дел против Котрикадзе* и Ратниковой* стали пять постов в Telegram-канале первой из них и четыре поста – в Telegram-канале второй в 2022 году.* Признаны иностранными агентами в России

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