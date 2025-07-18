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На главреда "Дождя"* завели дело из-за поста о событиях в Буче - РИА Новости, 18.07.2025
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16:30 18.07.2025 (обновлено: 16:42 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/sk-2030004756.html
На главреда "Дождя"* завели дело из-за поста о событиях в Буче
На главреда "Дождя"* завели дело из-за поста о событиях в Буче - РИА Новости, 18.07.2025
На главреда "Дождя"* завели дело из-за поста о событиях в Буче
Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении главреда "Дождя"* Тихона Дзядко* стал пост в его Telegram-канале о событиях в Буче, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:30:00+03:00
2025-07-18T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
буча
москва
тихон дзядко
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении главреда "Дождя"* Тихона Дзядко* стал пост в его Telegram-канале о событиях в Буче, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее ГСУ СК по Москве сообщил, что в отношении Дзядко* и журналисток телеканала Екатерины Котрикадзе* и Валерии Ратниковой* возбуждены уголовные дела за фейки о ВС РФ и несоблюдение обязанностей иноагента. "Установлено, что в декабре 2022 года Дзядко* опубликовал пост о событиях в Буче, содержащий в себе ложные сведения", - сказал собеседник агентства.Кроме того, по словам собеседника, основанием для возбуждения уголовных дел против Котрикадзе* и Ратниковой* стали пять постов в Telegram-канале первой из них и четыре поста – в Telegram-канале второй в 2022 году.* Признаны иностранными агентами в России
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россия, буча, москва, тихон дзядко, следственный комитет россии (ск рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Буча, Москва, Тихон Дзядко, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
На главреда "Дождя"* завели дело из-за поста о событиях в Буче

СК возбудил дело против главреда "Дождя" Дзядко из-за поста о событиях в Буче

© РИА Новости / Илья ПиталевТихон Дзядко*
Тихон Дзядко* - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Тихон Дзядко*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении главреда "Дождя"* Тихона Дзядко* стал пост в его Telegram-канале о событиях в Буче, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее ГСУ СК по Москве сообщил, что в отношении Дзядко* и журналисток телеканала Екатерины Котрикадзе* и Валерии Ратниковой* возбуждены уголовные дела за фейки о ВС РФ и несоблюдение обязанностей иноагента.
"Установлено, что в декабре 2022 года Дзядко* опубликовал пост о событиях в Буче, содержащий в себе ложные сведения", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по словам собеседника, основанием для возбуждения уголовных дел против Котрикадзе* и Ратниковой* стали пять постов в Telegram-канале первой из них и четыре поста – в Telegram-канале второй в 2022 году.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБучаМоскваТихон ДзядкоСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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