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Более 26 тыс договоров союзного ОСАГО заключили россияне и белорусы - РИА Новости, 18.07.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:18 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/sivets-2030037784.html
Более 26 тыс договоров союзного ОСАГО заключили россияне и белорусы
Более 26 тыс договоров союзного ОСАГО заключили россияне и белорусы - РИА Новости, 18.07.2025
Более 26 тыс договоров союзного ОСАГО заключили россияне и белорусы
Более 26 тысяч договоров союзного ОСАГО заключили жители России и Белоруссии, есть востребованность и активный интерес к этому виду союзного страхования со... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:18:00+03:00
2025-07-18T18:18:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
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КАЛИНИНГРАД, 18 июл — РИА Новости. Более 26 тысяч договоров союзного ОСАГО заключили жители России и Белоруссии, есть востребованность и активный интерес к этому виду союзного страхования со стороны граждан двух стран, сказал журналистам заместитель председателя комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту Сергей Сивец. В пятницу в Калининграде состоялось заседание комиссии парламентского собрания союза Белоруссии и России, на котором депутаты рассмотрели вопросы реализации модельного законодательного акта Союзного государства "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства". Парламентариям представили информацию о функционировании системы ОСАГО, запуск которой состоялся 23 апреля 2025 года. " С 23 апреля текущего года эта программа начала работать как так называемое союзное страхование. И мы видим, что по состоянию с 23 апреля на 30 июня текущего года уже заключено порядка 26 124 договоров союзного страхования союзной страховки. За столь короткий достаточно период времени. Мы видим востребованность и активный интерес к этому виду союзного страхования со стороны граждан Российской Федерации и Республики Беларусь", - сказал Сивец. Он отметил, что интерес к союзным договорам ОСАГО говорит о том, что нормы прямого действия национального законодательства и Российской Федерации и Белоруссии начали свое действие, и они эффективны. "Специфика заключается в том, что гражданам союзного государства, которые достаточно часто пересекают и путешествует по территории Союзного государства, пересекают административную границу между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, экономически финансово выгодно заключить именно договор союзного страхования. Потому что это дает возможность сэкономить как время, так и определенный финансовый ресурс", - сказал Сивец, отвечая на вопрос РИА Новости. Парламентское собрание союза Белоруссии и России – представительный и законодательный орган Союзного государства. Это законодательная ветвь власти. Парламентское собрание работает над законопроектами, но поскольку приходится учитывать нормативные акты сразу двух стран, основное направление работы - их гармонизация. В компетенции союзных депутатов также выявление и устранение возможных противоречий, обеспечение равных прав граждан в Союзном государстве.
https://ria.ru/20250718/istoriya-2030025808.html
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белоруссия, россия, осаго
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, ОСАГО
Более 26 тыс договоров союзного ОСАГО заключили россияне и белорусы

Сивец: свыше 26 тысяч договоров союзного ОСАГО заключили россияне и белорусы

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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КАЛИНИНГРАД, 18 июл — РИА Новости. Более 26 тысяч договоров союзного ОСАГО заключили жители России и Белоруссии, есть востребованность и активный интерес к этому виду союзного страхования со стороны граждан двух стран, сказал журналистам заместитель председателя комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту Сергей Сивец.
В пятницу в Калининграде состоялось заседание комиссии парламентского собрания союза Белоруссии и России, на котором депутаты рассмотрели вопросы реализации модельного законодательного акта Союзного государства "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства". Парламентариям представили информацию о функционировании системы ОСАГО, запуск которой состоялся 23 апреля 2025 года.
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" С 23 апреля текущего года эта программа начала работать как так называемое союзное страхование. И мы видим, что по состоянию с 23 апреля на 30 июня текущего года уже заключено порядка 26 124 договоров союзного страхования союзной страховки. За столь короткий достаточно период времени. Мы видим востребованность и активный интерес к этому виду союзного страхования со стороны граждан Российской Федерации и Республики Беларусь", - сказал Сивец.
Он отметил, что интерес к союзным договорам ОСАГО говорит о том, что нормы прямого действия национального законодательства и Российской Федерации и Белоруссии начали свое действие, и они эффективны.
"Специфика заключается в том, что гражданам союзного государства, которые достаточно часто пересекают и путешествует по территории Союзного государства, пересекают административную границу между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, экономически финансово выгодно заключить именно договор союзного страхования. Потому что это дает возможность сэкономить как время, так и определенный финансовый ресурс", - сказал Сивец, отвечая на вопрос РИА Новости.
Парламентское собрание союза Белоруссии и России – представительный и законодательный орган Союзного государства. Это законодательная ветвь власти. Парламентское собрание работает над законопроектами, но поскольку приходится учитывать нормативные акты сразу двух стран, основное направление работы - их гармонизация. В компетенции союзных депутатов также выявление и устранение возможных противоречий, обеспечение равных прав граждан в Союзном государстве.
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