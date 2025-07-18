https://ria.ru/20250718/siriya-2029899424.html

ООН призвала власти Сирии наказать виновных в убийствах на юге страны

ООН призвала власти Сирии наказать виновных в убийствах на юге страны - РИА Новости, 18.07.2025

ООН призвала власти Сирии наказать виновных в убийствах на юге страны

Временные власти Сирии должны привлечь к ответственности виновных в убийствах в городе Сувейда на юге страны, говорится в опубликованном заявлении на сайте... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:02:00+03:00

2025-07-18T12:02:00+03:00

2025-07-18T12:02:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 18 июл - РИА Новости. Временные власти Сирии должны привлечь к ответственности виновных в убийствах в городе Сувейда на юге страны, говорится в опубликованном заявлении на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека. "Временные власти Сирии должны обеспечить привлечение к ответственности и отправление правосудия в связи с убийствами и другими грубыми нарушениями прав человека в городе Сувейда на юге страны", - сказано в документе. По сообщениям, с 12 июля были убиты сотни людей. УВКПЧ также выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения в результате авиаударов Израиля по Сувейде, Дараа и центру Дамаска. "(Глава УВКПЧ Фолькер - ред.)Тюрк призвал к тщательному, срочному и независимому процессу проверки, чтобы гарантировать, что лица, ответственные за нарушения прав человека, не будут интегрированы в официальные структуры безопасности или военные структуры Сирии", - подчеркивают в УВКПЧ. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда , в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду , чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда .

https://ria.ru/20250718/siriya-2029825664.html

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