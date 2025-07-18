ООН подтвердила факты казней и похищений в Сирии
УВКПЧ ООН подтвердило факты казней, похищений и разграблений на юге Сирии
Флаг ООН. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 июл - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтверждает факты казней, похищений людей, уничтожения частной собственности и разграбления домов в ходе столкновения на юге Сирии, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации.
"Заслуживающие доверия сообщения, полученные УВКПЧ, свидетельствуют о широко распространенных нарушениях и злоупотреблениях, включая казни и произвольные расправы, похищения людей, уничтожение частной собственности и разграбление домов", - сказано в документе.
В ООН добавили, что среди заявленных преступников есть сотрудники сил безопасности и лица, связанные с временными властями, а также другие вооруженные группы из этого района, включая друзов и бедуинов.
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда , в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду , чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда .