https://ria.ru/20250718/shultsev-2029859762.html

В Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области

В Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области - РИА Новости, 18.07.2025

В Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области

Басманный суд Москвы отправил под стражу заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева, которого обвиняют в получении особо... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:00:00+03:00

2025-07-18T10:00:00+03:00

2025-07-18T11:12:00+03:00

новгородская область

москва

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029864469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7f952b12b8879650da7c4f49c8a0477e.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под стражу заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева, которого обвиняют в получении особо крупной взятки."Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Шульцева Станислава Васильевича <…> на срок один месяц 30 суток", — сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.Защита обвиняемого просила о мере пресечения, не связанной с заключением под стражу, но суд в этом отказал.Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов заявил, что региональные власти оказывают правоохранительным органам содействие в этом расследовании.

https://ria.ru/20250716/bulgakov-2029370331.html

новгородская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Зампред правительства Новгородской области Шульцев в московском суде Зампред правительства Новгородской области Станислав Шульцев арестован в Москве по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. 2025-07-18T10:00 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новгородская область, москва, происшествия, россия