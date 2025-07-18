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В Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области - РИА Новости, 18.07.2025
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10:00 18.07.2025 (обновлено: 11:12 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/shultsev-2029859762.html
В Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области
В Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области - РИА Новости, 18.07.2025
В Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области
Басманный суд Москвы отправил под стражу заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева, которого обвиняют в получении особо... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:00:00+03:00
2025-07-18T11:12:00+03:00
новгородская область
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под стражу заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева, которого обвиняют в получении особо крупной взятки."Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Шульцева Станислава Васильевича &lt;…&gt; на срок один месяц 30 суток", — сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.Защита обвиняемого просила о мере пресечения, не связанной с заключением под стражу, но суд в этом отказал.Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов заявил, что региональные власти оказывают правоохранительным органам содействие в этом расследовании.
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Зампред правительства Новгородской области Шульцев в московском суде
Зампред правительства Новгородской области Станислав Шульцев арестован в Москве по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
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новгородская область, москва, происшествия, россия
Новгородская область, Москва, Происшествия, Россия
В Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области

В Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области Шульцева

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под стражу заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева, которого обвиняют в получении особо крупной взятки.
"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Шульцева Станислава Васильевича <…> на срок один месяц 30 суток", — сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Защита обвиняемого просила о мере пресечения, не связанной с заключением под стражу, но суд в этом отказал.
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов заявил, что региональные власти оказывают правоохранительным органам содействие в этом расследовании.
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