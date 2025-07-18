https://ria.ru/20250718/shtrafy-2029828425.html

Эксперт предупредил о росте штрафов за ряд нарушений ПДД с 18 июля

Эксперт предупредил о росте штрафов за ряд нарушений ПДД с 18 июля - РИА Новости, 18.07.2025

Эксперт предупредил о росте штрафов за ряд нарушений ПДД с 18 июля

Штрафы за невыполнение требования остановить транспортное средство с 18 июля вырастут до 10 тысяч рублей, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T01:29:00+03:00

2025-07-18T01:29:00+03:00

2025-07-18T10:00:00+03:00

россия

петр шкуматов

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Штрафы за невыполнение требования остановить транспортное средство с 18 июля вырастут до 10 тысяч рублей, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. "С 18 июля будут штрафовать за невыполнение требования остановить транспортное средство на сумму до 10 тысяч. Штраф вырос с 500-800 рублей до 7-10 тысяч не просто так. Дело в том, что отказ остановиться по требованию инспектора ДПС часто происходил в одной очень конкретной ситуации — когда за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии. Либо пьяный, либо под наркотиками. И такие водители отлично понимали: если они остановятся — их ждет не просто разговор с инспектором, а реальный штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. А если не остановятся — всего лишь 500 рублей. Поэтому они выбирали не останавливаться", — рассказал Шкуматов. Эксперт подчеркнул, что такое решение водителей приводит к погоням, авариям, причинению вреда другим участникам движения или стрельбе со стороны сотрудников ДПС. "То есть речь идет не просто о нарушении, а о системной угрозе безопасности на дороге. Именно это и стало ключевым аргументом для серьезного увеличения размера штрафа — чтобы предотвратить такие случаи заранее", — отметил Шкуматов. Кроме того, эксперт напомнил, что с января уже вступила в силу общая реформа КоАП."Большинство штрафов выросло, скидка на оплату теперь только 25 процентов. Повышение за неостановку стало логичным продолжением: избавляются от "дыр" в системе, где остались неработающие, устаревшие санкции: 500 рублей за фактически опасное и противоправное поведение — это уже неадекватно мало", — добавил Шкуматов. По словам эксперта, рост штрафов за несоблюдение требования остановиться станет для большинства водителей положительным изменением и создаст важный превентивный эффект."Тот, кто соблюдает ПДД, просто не заметит этого закона. Зато уменьшается количество погонь, рисков, экстренных ситуаций на дорогах. Все больше водителей поймут, что попытка убежать от инспектора — серьезный риск и по деньгам, и по последствиям", — пояснил Шкуматов. В тоже время эксперт выделил и минусы подобного изменения, в частности, возникновения спорных ситуаций. "Бывает, что инспектор нечетко обозначает требование остановки: просто взмахнет палочкой или свистнет, а водитель это даже не заметил. Сейчас такие случаи караются незначительно, поэтому не провоцируют споров, но в будущем — это уже 10 тысяч рублей или даже лишение прав. А никакой формальной инструкции, как именно инспектор должен подать сигнал остановки, пока нет. Это создает риск недопонимания", — заключил Шкуматов.

https://ria.ru/20250708/shtraf-1794625929.html

https://ria.ru/20250703/gosduma-2026843368.html

https://ria.ru/20250701/shtrafy-2026421436.html

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россия, петр шкуматов