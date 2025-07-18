https://ria.ru/20250718/shtraf-2029911372.html

Суд оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" за пропаганду ЛГБТ*

Суд оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 18.07.2025

Суд оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" за пропаганду ЛГБТ*

Тверской суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей книжный магазин "Фаланстер" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:36:00+03:00

2025-07-18T12:36:00+03:00

2025-07-18T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей книжный магазин "Фаланстер" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в инстанции. "Назначено административное наказание в виде штрафа на 800 тысяч рублей",- сказали в суде. Протокол на "Фаланстер" составили по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ, она предусматривает штраф до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Кроме того, суд по аналогичному протоколу оштрафовал генерального директора ООО "Фаланстер" Бориса Куприянова на 100 000 рублей.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250717/shtraf-2029692763.html

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