https://ria.ru/20250718/shtraf-2029911372.html
Суд оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" за пропаганду ЛГБТ*
Суд оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 18.07.2025
Суд оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" за пропаганду ЛГБТ*
Тверской суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей книжный магазин "Фаланстер" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:36:00+03:00
2025-07-18T12:36:00+03:00
2025-07-18T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей книжный магазин "Фаланстер" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в инстанции. "Назначено административное наказание в виде штрафа на 800 тысяч рублей",- сказали в суде. Протокол на "Фаланстер" составили по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ, она предусматривает штраф до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Кроме того, суд по аналогичному протоколу оштрафовал генерального директора ООО "Фаланстер" Бориса Куприянова на 100 000 рублей.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250717/shtraf-2029692763.html
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москва, россия, общество
Суд оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" за пропаганду ЛГБТ*
Суд оштрафовал на 800 тыс руб книжный магазин "Фаланстер" за пропаганду ЛГБТ