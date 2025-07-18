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Житель Феодосии признался в шпионаже по заданию СБУ
Житель Феодосии признался в шпионаже по заданию СБУ - РИА Новости, 18.07.2025
Житель Феодосии признался в шпионаже по заданию СБУ
Житель Феодосии, шпионивший по заданию СБУ и военной разведки Украины, признался, что делал это в целях информационной поддержки украинской стороны. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:44:00+03:00
2025-07-18T08:44:00+03:00
2025-07-18T08:44:00+03:00
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Житель Феодосии, шпионивший по заданию СБУ и военной разведки Украины, признался, что делал это в целях информационной поддержки украинской стороны. Ранее в пятницу крымское управление ФСБ РФ сообщило, что феодосиец задержан за передачу сведений о местах дислокации военных объектов, расположении ПВО и инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта. Возбуждено уголовное дело за госизмену. Мужчина дает признательные показания. "С целью возможного оказания информационной поддержки Украине, спецслужбам Украины", - сказал мужчина на оперативном видео, предоставленном УФСБ. Кроме того, мужчина признался, что будучи противником СВО, инициативно отправлял информацию о движении грузовых судов в акватории морского порта Феодосии, а также фотографии расположения воинской части и ПВО.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, украина, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Житель Феодосии признался в шпионаже по заданию СБУ
Житель Феодосии признался, что шпионил ради информационной поддержки Украины