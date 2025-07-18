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Житель Феодосии признался в шпионаже по заданию СБУ

Житель Феодосии признался в шпионаже по заданию СБУ - РИА Новости, 18.07.2025

Житель Феодосии признался в шпионаже по заданию СБУ

Житель Феодосии, шпионивший по заданию СБУ и военной разведки Украины, признался, что делал это в целях информационной поддержки украинской стороны. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:44:00+03:00

2025-07-18T08:44:00+03:00

2025-07-18T08:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Житель Феодосии, шпионивший по заданию СБУ и военной разведки Украины, признался, что делал это в целях информационной поддержки украинской стороны. Ранее в пятницу крымское управление ФСБ РФ сообщило, что феодосиец задержан за передачу сведений о местах дислокации военных объектов, расположении ПВО и инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта. Возбуждено уголовное дело за госизмену. Мужчина дает признательные показания. "С целью возможного оказания информационной поддержки Украине, спецслужбам Украины", - сказал мужчина на оперативном видео, предоставленном УФСБ. Кроме того, мужчина признался, что будучи противником СВО, инициативно отправлял информацию о движении грузовых судов в акватории морского порта Феодосии, а также фотографии расположения воинской части и ПВО.

https://ria.ru/20241114/fsb-1983683344.html

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Варвара Скокшина

феодосия, украина, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия