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Житель Феодосии признался в шпионаже по заданию СБУ - РИА Новости, 18.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/shpionazh-2029849664.html
Житель Феодосии признался в шпионаже по заданию СБУ
Житель Феодосии признался в шпионаже по заданию СБУ - РИА Новости, 18.07.2025
Житель Феодосии признался в шпионаже по заданию СБУ
Житель Феодосии, шпионивший по заданию СБУ и военной разведки Украины, признался, что делал это в целях информационной поддержки украинской стороны. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:44:00+03:00
2025-07-18T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
феодосия
украина
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Житель Феодосии, шпионивший по заданию СБУ и военной разведки Украины, признался, что делал это в целях информационной поддержки украинской стороны. Ранее в пятницу крымское управление ФСБ РФ сообщило, что феодосиец задержан за передачу сведений о местах дислокации военных объектов, расположении ПВО и инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта. Возбуждено уголовное дело за госизмену. Мужчина дает признательные показания. "С целью возможного оказания информационной поддержки Украине, спецслужбам Украины", - сказал мужчина на оперативном видео, предоставленном УФСБ. Кроме того, мужчина признался, что будучи противником СВО, инициативно отправлял информацию о движении грузовых судов в акватории морского порта Феодосии, а также фотографии расположения воинской части и ПВО.
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феодосия, украина, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Житель Феодосии признался в шпионаже по заданию СБУ

Житель Феодосии признался, что шпионил ради информационной поддержки Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Житель Феодосии, шпионивший по заданию СБУ и военной разведки Украины, признался, что делал это в целях информационной поддержки украинской стороны.
Ранее в пятницу крымское управление ФСБ РФ сообщило, что феодосиец задержан за передачу сведений о местах дислокации военных объектов, расположении ПВО и инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта. Возбуждено уголовное дело за госизмену. Мужчина дает признательные показания.
«
"С целью возможного оказания информационной поддержки Украине, спецслужбам Украины", - сказал мужчина на оперативном видео, предоставленном УФСБ.
Кроме того, мужчина признался, что будучи противником СВО, инициативно отправлял информацию о движении грузовых судов в акватории морского порта Феодосии, а также фотографии расположения воинской части и ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеФеодосияУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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