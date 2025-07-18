CBS закроет шедшее более 30 лет шоу, ведущий которого критиковал Трампа
CBS закроет программу "Позднее шоу" со Стивеном Кольбером
© AP Photo / Richard Shotwell Стивен Кольбер
© AP Photo / Richard Shotwell
Стивен Кольбер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Американский телеканал CBS сообщил, что закроет шедшую более 30 лет программу "Позднее шоу" (The Late Show), последний ведущий которой Стивен Кольбер активно критиковал президента США Дональда Трампа.
"CBS закроет "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" и прекратит трансляцию франшизы "Позднее шоу" в мае 2026 года, компания... назвала это "исключительно финансовым решением, принятым в связи со сложной ситуацией в сфере вечерних шоу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Кольбер открыто критиковал Трампа, а также недавно выступил с критикой решения компании Paramount, согласившейся выплатить главе Белого дома 16 миллионов долларов из-за интервью с бывшим вице-президентом США Камалой Харрис.
При этом в CBS подчеркнули, что решение о закрытии шоу никак не связано с его "эффективностью, содержанием или другими вопросами, происходящими в Paramount".
Первый выпуск "Позднего шоу" вышел в эфир в 1993 году, его вел Дэвид Леттерман. В 2015 году ведущим телепрограммы стал Кольбер.
В ноябре прошлого года, будучи кандидатом в президенты США от республиканцев, Трамп подал в суд на CBS News иск на 10 миллиардов долларов и обвинил телеканал во вмешательстве в выборы из-за отказа канала опубликовать неотредактированную версию интервью с его соперницей от демократов Камалой Харрис. Впоследствии Трамп увеличил требуемую сумму до 20 миллиардов долларов. В конце июня газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о том, что медиатор предложил урегулировать иск, договорившись на сумме в 20 миллионов долларов.
Трамп призвал лишить радио NPR и телеканал PBS финансирования
27 марта, 08:51