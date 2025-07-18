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Шапша рассказал о снижении смертности калужан от инсультов и инфарктов - РИА Новости, 18.07.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
19:38 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/shapsha-2030058774.html
Шапша рассказал о снижении смертности калужан от инсультов и инфарктов
Шапша рассказал о снижении смертности калужан от инсультов и инфарктов - РИА Новости, 18.07.2025
Шапша рассказал о снижении смертности калужан от инсультов и инфарктов
Смертность от инсультов в Калужской области за пять лет снизилась почти на четверть, а от инфарктов – практически наполовину, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:38:00+03:00
2025-07-18T19:38:00+03:00
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
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КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Смертность от инсультов в Калужской области за пять лет снизилась почти на четверть, а от инфарктов – практически наполовину, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Смертность от инсультов в регионе за пять лет снизилась почти на четверть, а от инфарктов – практически наполовину. Пятилетняя выживаемость людей с онкологическими заболеваниями в прошлом году выросла на 5,6%", - написал Шапша в своем Telegram-канале. По данным правительства, показатель выживаемости онкобольных – лучший в Центральном федеральном округе Губернатор отметил, что вице-премьер России Татьяна Голикова во время визита в Калужскую область оценила результативную работу правительства региона по этим направлениям. "И в целом отметила серьезные позитивные сдвиги в системе здравоохранения. Развитие инфраструктуры, работу по повышению рождаемости, продолжительности жизни", - добавил Шапша. Он сообщил, что договорился с вице-премьером в ближайшее время определиться с планами по следующему этапу программы развития первичного звена здравоохранения в Калужской области на 2026-2030 годы. На рабочей встрече с Татьяной Голиковой губернатор рассказал, какие меры принимают в Калужской области по улучшению демографической ситуации, по совершенствованию социальной поддержки жителей, в том числе многодетных семей, развитию культурной сферы, работе по нацпроекту "Кадры".
https://ria.ru/20250718/mediki-2030044040.html
https://ria.ru/20250718/poliklinika-2029962394.html
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калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Шапша рассказал о снижении смертности калужан от инсультов и инфарктов

Владислав Шапша рассказал о снижении смертности калужан от инсультов и инфарктов

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Смертность от инсультов в Калужской области за пять лет снизилась почти на четверть, а от инфарктов – практически наполовину, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Смертность от инсультов в регионе за пять лет снизилась почти на четверть, а от инфарктов – практически наполовину. Пятилетняя выживаемость людей с онкологическими заболеваниями в прошлом году выросла на 5,6%", - написал Шапша в своем Telegram-канале. По данным правительства, показатель выживаемости онкобольных – лучший в Центральном федеральном округе
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Калужский губернатор рассказал о решении проблемы дефицита медиков
Вчера, 18:38
Губернатор отметил, что вице-премьер России Татьяна Голикова во время визита в Калужскую область оценила результативную работу правительства региона по этим направлениям. "И в целом отметила серьезные позитивные сдвиги в системе здравоохранения. Развитие инфраструктуры, работу по повышению рождаемости, продолжительности жизни", - добавил Шапша.
Он сообщил, что договорился с вице-премьером в ближайшее время определиться с планами по следующему этапу программы развития первичного звена здравоохранения в Калужской области на 2026-2030 годы.
На рабочей встрече с Татьяной Голиковой губернатор рассказал, какие меры принимают в Калужской области по улучшению демографической ситуации, по совершенствованию социальной поддержки жителей, в том числе многодетных семей, развитию культурной сферы, работе по нацпроекту "Кадры".
Шапша с Голиковой открыли новую поликлинику в Калуге - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Шапша с Голиковой открыли новую поликлинику в Калуге
Вчера, 14:46
 
Калужская областьКалужская областьРоссияВладислав Шапша
 
 
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