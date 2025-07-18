"Северсталь" завершила техническое переоснащение на ЧерМК
"Северсталь" завершила переоснащение сталеплавильного производства ЧерМК
Металлургический комбинат. Архивное фото
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ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 18 июл - РИА Новости. "Северсталь" с запуском конвертера №3 завершила техническое переоснащение сталеплавильного производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании), передает корреспондент РИА Новости с предприятия.
"Северсталь" торжественно запустила ко Дню металлурга конвертер №3 и две установки непрерывной разливки стали на ЧерМК, объем капиталовложений в которые составил 2,8 миллиарда рублей, уточнили в компании.
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"С пуском конвертера №3 мы завершаем масштабную программу переоснащения ключевого технологического оборудования для выплавки стали, куда за два года компания вложила 7,5 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова.
День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний. День металлурга будет отмечаться в России в воскресенье, 20 июля.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).