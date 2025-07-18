https://ria.ru/20250718/severstal-2030071684.html

"Северсталь" завершила техническое переоснащение на ЧерМК

"Северсталь" завершила техническое переоснащение на ЧерМК - РИА Новости, 18.07.2025

"Северсталь" завершила техническое переоснащение на ЧерМК

"Северсталь" с запуском конвертера №3 завершила техническое переоснащение сталеплавильного производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:55:00+03:00

2025-07-18T16:55:00+03:00

2025-07-18T21:55:00+03:00

россия

алексей мордашов

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ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 18 июл - РИА Новости. "Северсталь" с запуском конвертера №3 завершила техническое переоснащение сталеплавильного производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании), передает корреспондент РИА Новости с предприятия. "Северсталь" торжественно запустила ко Дню металлурга конвертер №3 и две установки непрерывной разливки стали на ЧерМК, объем капиталовложений в которые составил 2,8 миллиарда рублей, уточнили в компании. "С пуском конвертера №3 мы завершаем масштабную программу переоснащения ключевого технологического оборудования для выплавки стали, куда за два года компания вложила 7,5 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова. День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний. День металлурга будет отмечаться в России в воскресенье, 20 июля. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

https://ria.ru/20250619/severstal-2023902710.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, алексей мордашов