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"Северсталь" завершила техническое переоснащение на ЧерМК - РИА Новости, 18.07.2025
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16:55 18.07.2025 (обновлено: 21:55 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/severstal-2030071684.html
"Северсталь" завершила техническое переоснащение на ЧерМК
"Северсталь" завершила техническое переоснащение на ЧерМК - РИА Новости, 18.07.2025
"Северсталь" завершила техническое переоснащение на ЧерМК
"Северсталь" с запуском конвертера №3 завершила техническое переоснащение сталеплавильного производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:55:00+03:00
2025-07-18T21:55:00+03:00
россия
алексей мордашов
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ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 18 июл - РИА Новости. "Северсталь" с запуском конвертера №3 завершила техническое переоснащение сталеплавильного производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании), передает корреспондент РИА Новости с предприятия. "Северсталь" торжественно запустила ко Дню металлурга конвертер №3 и две установки непрерывной разливки стали на ЧерМК, объем капиталовложений в которые составил 2,8 миллиарда рублей, уточнили в компании. "С пуском конвертера №3 мы завершаем масштабную программу переоснащения ключевого технологического оборудования для выплавки стали, куда за два года компания вложила 7,5 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова. День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний. День металлурга будет отмечаться в России в воскресенье, 20 июля. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
https://ria.ru/20250619/severstal-2023902710.html
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россия, алексей мордашов
Россия, Алексей Мордашов
"Северсталь" завершила техническое переоснащение на ЧерМК

"Северсталь" завершила переоснащение сталеплавильного производства ЧерМК

© РИА Новости / Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Александр Коркка
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ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 18 июл - РИА Новости. "Северсталь" с запуском конвертера №3 завершила техническое переоснащение сталеплавильного производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании), передает корреспондент РИА Новости с предприятия.
"Северсталь" торжественно запустила ко Дню металлурга конвертер №3 и две установки непрерывной разливки стали на ЧерМК, объем капиталовложений в которые составил 2,8 миллиарда рублей, уточнили в компании.
«
"С пуском конвертера №3 мы завершаем масштабную программу переоснащения ключевого технологического оборудования для выплавки стали, куда за два года компания вложила 7,5 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова.
День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний. День металлурга будет отмечаться в России в воскресенье, 20 июля.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
Загрузка печи в сталеплавильном цехе - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Глава "Северстали" допустил остановку металлургических производств в России
19 июня, 14:08
 
РоссияАлексей Мордашов
 
 
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