https://ria.ru/20250718/sboy-2030043868.html

Пользователи из ряда стран сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи из ряда стран сообщили о сбоях в работе Google - РИА Новости, 18.07.2025

Пользователи из ряда стран сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи из ряда стран сообщают о сбоях в работе Google и его сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:38:00+03:00

2025-07-18T18:38:00+03:00

2025-07-18T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пользователи из ряда стран сообщают о сбоях в работе Google и его сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным сайта, сбои начались около 17.37 мск, наибольшее количество жалоб поступает из США - более 2 тысяч. Также о неполадках сообщают пользователи из Канады, Мексики, Бразилии, Аргентины и других стран. Большинство пользователей указывают на неполадки в работе веб-сайта, поисковика, а также о проблемах со входом в учетную запись. Также сообщается о проблемах в работе таких сервисов, как Gmail, Google Drive, Google Chat и YouTube. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

https://ria.ru/20250711/steam-2028470130.html

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