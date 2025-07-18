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В приложении "Вкусно — и точка" произошел сбой - РИА Новости, 18.07.2025
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20:10 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/sboi-2030062682.html
В приложении "Вкусно — и точка" произошел сбой
В приложении "Вкусно — и точка" произошел сбой - РИА Новости, 18.07.2025
В приложении "Вкусно — и точка" произошел сбой
Сбои наблюдаются в приложении "Вкусно - и точка", убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:10:00+03:00
2025-07-18T20:10:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сбои наблюдаются в приложении "Вкусно - и точка", убедился корреспондент РИА Новости. "Что-то пошло не так. При получении данных произошла ошибка. Попробуйте еще раз", - следует из сообщения при попытке открыть приложение сети ресторанов. Согласно Downdetector, за последний час на работу приложения поступило 614 жалоб, а за сутки - 1051. "Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Сегодня большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.
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Наталья Макарова
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россия, общество
Россия, Общество
В приложении "Вкусно — и точка" произошел сбой

Downdetector: в приложении сети ресторанов "Вкусно и точка" произошел сбой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСмартфон в руках у женщины
Смартфон в руках у женщины - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сбои наблюдаются в приложении "Вкусно - и точка", убедился корреспондент РИА Новости.
«
"Что-то пошло не так. При получении данных произошла ошибка. Попробуйте еще раз", - следует из сообщения при попытке открыть приложение сети ресторанов.
Согласно Downdetector, за последний час на работу приложения поступило 614 жалоб, а за сутки - 1051.
"Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Сегодня большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.
Сотрудник Вкусно - и точки плюнул в бургер во время его приготовления - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Во "Вкусно - и точке" уволили сотрудника, плюнувшего в бургер
15 июля, 14:54
 
РоссияОбщество
 
 
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