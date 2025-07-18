https://ria.ru/20250718/sboi-2030062682.html

В приложении "Вкусно — и точка" произошел сбой

В приложении "Вкусно — и точка" произошел сбой - РИА Новости, 18.07.2025

В приложении "Вкусно — и точка" произошел сбой

Сбои наблюдаются в приложении "Вкусно - и точка", убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:10:00+03:00

2025-07-18T20:10:00+03:00

2025-07-18T20:10:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сбои наблюдаются в приложении "Вкусно - и точка", убедился корреспондент РИА Новости. "Что-то пошло не так. При получении данных произошла ошибка. Попробуйте еще раз", - следует из сообщения при попытке открыть приложение сети ресторанов. Согласно Downdetector, за последний час на работу приложения поступило 614 жалоб, а за сутки - 1051. "Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Сегодня большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.

https://ria.ru/20250715/tochka-2029254725.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, общество