https://ria.ru/20250718/sanktsii-2030019118.html

Под санкции ЕС попали несколько языковых редакций RT, сообщила Симоньян

Под санкции ЕС попали несколько языковых редакций RT, сообщила Симоньян - РИА Новости, 18.07.2025

Под санкции ЕС попали несколько языковых редакций RT, сообщила Симоньян

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:16:00+03:00

2025-07-18T17:16:00+03:00

2025-07-18T17:23:00+03:00

евросоюз

маргарита симоньян

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли несколько языковых редакций RT.Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, говорится в заявлении Совета."В новом пакете с пакетами от Евросоюза, как обычно, несколько языковых редакций RT. Спасибо, что не забываете", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029970007.html

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евросоюз, маргарита симоньян, россия