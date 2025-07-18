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Под санкции ЕС попали несколько языковых редакций RT, сообщила Симоньян - РИА Новости, 18.07.2025
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17:16 18.07.2025 (обновлено: 17:23 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2030019118.html
Под санкции ЕС попали несколько языковых редакций RT, сообщила Симоньян
Под санкции ЕС попали несколько языковых редакций RT, сообщила Симоньян - РИА Новости, 18.07.2025
Под санкции ЕС попали несколько языковых редакций RT, сообщила Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:16:00+03:00
2025-07-18T17:23:00+03:00
евросоюз
маргарита симоньян
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли несколько языковых редакций RT.Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, говорится в заявлении Совета."В новом пакете с пакетами от Евросоюза, как обычно, несколько языковых редакций RT. Спасибо, что не забываете", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
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евросоюз, маргарита симоньян, россия
Евросоюз, Маргарита Симоньян, Россия
Под санкции ЕС попали несколько языковых редакций RT, сообщила Симоньян

Симоньян: в новый пакет санкций ЕС вошли несколько языковых редакций RT

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли несколько языковых редакций RT.
Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, говорится в заявлении Совета.
"В новом пакете с пакетами от Евросоюза, как обычно, несколько языковых редакций RT. Спасибо, что не забываете", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Совет ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций
Вчера, 14:57
 
ЕвросоюзМаргарита СимоньянРоссия
 
 
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