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Эксперт назвал показушными санкции против неработающего "Северного потока" - РИА Новости, 18.07.2025
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15:40 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029988000.html
Эксперт назвал показушными санкции против неработающего "Северного потока"
Эксперт назвал показушными санкции против неработающего "Северного потока" - РИА Новости, 18.07.2025
Эксперт назвал показушными санкции против неработающего "Северного потока"
Санкции ЕС против "Северного потока" не повлияют на газопровод, который не работает с 2022 года, они скорее "показушные", при этом смешно считать их жесткими,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:40:00+03:00
2025-07-18T15:40:00+03:00
россия
европа
германия
кайя каллас
игорь юшков
евросоюз
фонд национальной энергетической безопасности
северный поток
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Санкции ЕС против "Северного потока" не повлияют на газопровод, который не работает с 2022 года, они скорее "показушные", при этом смешно считать их жесткими, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов "Северный поток". ЕС вводит полный запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков", в том числе на предоставление товаров и услуг, тем самым препятствуя, в том числе, "обслуживанию, эксплуатации и любому будущему использованию трубопроводов", сказано в заявлении Совета ЕС. "Включение в санкционный пакет "Северного потока" подчеркивает, что нынешний европейский санкционный пакет вымученный, и они его пытаются всячески пропиарить и называют его самым жестким пакетом... Газопровод не работает с 2022 года... Вы сейчас вводите против него санкции и хотите, чтобы это повлияло на российскую внешнюю политику? Ну это смешно же, конечно, какие это жесткие санкции", – сказал Юшков. Страны ЕС "пытаются зацементировать статус-кво". Как отметил эксперт, они хотят показать, что "никакого возврата к покупке российского газа не будет". Однако введение санкций ничего не изменит, подчеркнул эксперт. "Нужно решить еще кучу проблем для того, чтобы запустить "Северный поток". Надо и проблему с турбинами решить, и проблему с восстановлением разрушенных частей "Северного потока", и проблему с претензиями европейских компаний против "Газпрома". Санкции же станут дополнительной проблемой. Но, опять же, газопровод и так бы не заработал", – объяснил он. У санкций, как заключил эксперт, "скорее показушная цель, чтобы продемонстрировать, что европейцы давят на Россию". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20250718/neft-2029966159.html
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россия, европа, германия, кайя каллас, игорь юшков, евросоюз, фонд национальной энергетической безопасности, северный поток, северный поток — 2, газпром
Россия, Европа, Германия, Кайя Каллас, Игорь Юшков, Евросоюз, Фонд национальной энергетической безопасности, Северный поток, Северный поток — 2, Газпром
Эксперт назвал показушными санкции против неработающего "Северного потока"

Юшков: санкции против неработающего "Северного потока" смешно называть жесткими

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin"Северный поток — 2"
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
"Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Санкции ЕС против "Северного потока" не повлияют на газопровод, который не работает с 2022 года, они скорее "показушные", при этом смешно считать их жесткими, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов "Северный поток". ЕС вводит полный запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков", в том числе на предоставление товаров и услуг, тем самым препятствуя, в том числе, "обслуживанию, эксплуатации и любому будущему использованию трубопроводов", сказано в заявлении Совета ЕС.
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"Включение в санкционный пакет "Северного потока" подчеркивает, что нынешний европейский санкционный пакет вымученный, и они его пытаются всячески пропиарить и называют его самым жестким пакетом... Газопровод не работает с 2022 года... Вы сейчас вводите против него санкции и хотите, чтобы это повлияло на российскую внешнюю политику? Ну это смешно же, конечно, какие это жесткие санкции", – сказал Юшков.
Страны ЕС "пытаются зацементировать статус-кво". Как отметил эксперт, они хотят показать, что "никакого возврата к покупке российского газа не будет".
Однако введение санкций ничего не изменит, подчеркнул эксперт.
"Нужно решить еще кучу проблем для того, чтобы запустить "Северный поток". Надо и проблему с турбинами решить, и проблему с восстановлением разрушенных частей "Северного потока", и проблему с претензиями европейских компаний против "Газпрома". Санкции же станут дополнительной проблемой. Но, опять же, газопровод и так бы не заработал", – объяснил он.
У санкций, как заключил эксперт, "скорее показушная цель, чтобы продемонстрировать, что европейцы давят на Россию".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
ЕС вводит механизм изменения потолка цены на нефть
Вчера, 14:33
 
РоссияЕвропаГерманияКайя КалласИгорь ЮшковЕвросоюзФонд национальной энергетической безопасностиСеверный потокСеверный поток — 2Газпром
 
 
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