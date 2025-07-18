Эксперт назвал показушными санкции против неработающего "Северного потока"
Юшков: санкции против неработающего "Северного потока" смешно называть жесткими
"Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Санкции ЕС против "Северного потока" не повлияют на газопровод, который не работает с 2022 года, они скорее "показушные", при этом смешно считать их жесткими, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов "Северный поток". ЕС вводит полный запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков", в том числе на предоставление товаров и услуг, тем самым препятствуя, в том числе, "обслуживанию, эксплуатации и любому будущему использованию трубопроводов", сказано в заявлении Совета ЕС.
"Включение в санкционный пакет "Северного потока" подчеркивает, что нынешний европейский санкционный пакет вымученный, и они его пытаются всячески пропиарить и называют его самым жестким пакетом... Газопровод не работает с 2022 года... Вы сейчас вводите против него санкции и хотите, чтобы это повлияло на российскую внешнюю политику? Ну это смешно же, конечно, какие это жесткие санкции", – сказал Юшков.
Страны ЕС "пытаются зацементировать статус-кво". Как отметил эксперт, они хотят показать, что "никакого возврата к покупке российского газа не будет".
Однако введение санкций ничего не изменит, подчеркнул эксперт.
"Нужно решить еще кучу проблем для того, чтобы запустить "Северный поток". Надо и проблему с турбинами решить, и проблему с восстановлением разрушенных частей "Северного потока", и проблему с претензиями европейских компаний против "Газпрома". Санкции же станут дополнительной проблемой. Но, опять же, газопровод и так бы не заработал", – объяснил он.
У санкций, как заключил эксперт, "скорее показушная цель, чтобы продемонстрировать, что европейцы давят на Россию".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.