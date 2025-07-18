Совет ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Совет ЕС одобрил 18-й пакет антироссийских санкций, он затрагивает 14 человек и 41 компанию.
Новые санкции:
- запрещают транзакции с 22 российскими банками, а также с РФПИ и его дочерними компаниями;
- вводят автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть;
- запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии, США;
- вводят полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками";
- прекращают действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии;
- впервые затрагивают неназванного капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
Как уточняет агентство Reuters, эти ограничения снизят потолок цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.
ЕС долго не мог согласовать 18-й пакет. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от них. До конца года предлагается прекратить импорт по новым газовым контрактам и существующим спотовым сделкам. Запрет также может коснуться оставшихся поставок трубопроводного газа и СПГ, закупаемого по долгосрочным сделкам.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Европа сама себе "отрезала ногу", решив отказаться от дешевой энергии из России.