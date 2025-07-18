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Совет ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 18.07.2025
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14:57 18.07.2025 (обновлено: 16:40 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029970007.html
Совет ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций
Совет ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 18.07.2025
Совет ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций
Совет ЕС одобрил 18-й пакет антироссийских санкций, он затрагивает 14 человек и 41 компанию. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:57:00+03:00
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россия
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российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Совет ЕС одобрил 18-й пакет антироссийских санкций, он затрагивает 14 человек и 41 компанию."Сегодня Совет ЕС принял восемнадцатый пакет экономических и индивидуальных рестрикционных мер (в отношении. — Прим. ред.) энергетического, банковского и военного секторов России. &lt;...&gt; Совет согласовал значительный список из 55 наименований", — говорится в заявлении. Новые санкции:Как уточняет агентство Reuters, эти ограничения снизят потолок цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.ЕС долго не мог согласовать 18-й пакет. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Европа сама себе "отрезала ногу", решив отказаться от дешевой энергии из России.
https://ria.ru/20250718/neft-2029966159.html
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белоруссия, россия, чехия, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, еврокомиссия, в мире, норвегия, канада, дмитрий песков
Белоруссия, Россия, Чехия, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Норвегия, Канада, Дмитрий Песков

Совет ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Совет ЕС одобрил 18-й пакет антироссийских санкций, он затрагивает 14 человек и 41 компанию.
"Сегодня Совет ЕС принял восемнадцатый пакет экономических и индивидуальных рестрикционных мер (в отношении. — Прим. ред.) энергетического, банковского и военного секторов России. <...> Совет согласовал значительный список из 55 наименований", — говорится в заявлении.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Нефть подорожала на фоне санкций ЕС против России
Вчера, 14:50
Новые санкции:
  • запрещают транзакции с 22 российскими банками, а также с РФПИ и его дочерними компаниями;
  • вводят автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть;
  • запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии, США;
  • вводят полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками";
  • прекращают действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии;
  • впервые затрагивают неназванного капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
Актеры у символики ЕС - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Депутат Госдумы сравнил новый пакет санкций с удавкой на шее ЕС
Вчера, 13:13
Как уточняет агентство Reuters, эти ограничения снизят потолок цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.
ЕС долго не мог согласовать 18-й пакет. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.

В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от них. До конца года предлагается прекратить импорт по новым газовым контрактам и существующим спотовым сделкам. Запрет также может коснуться оставшихся поставок трубопроводного газа и СПГ, закупаемого по долгосрочным сделкам.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Европа сама себе "отрезала ногу", решив отказаться от дешевой энергии из России.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Заявление Каллас о санкциях против России вызвало гнев на Западе
Вчера, 12:49
 
БелоруссияРоссияЧехияРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзЕврокомиссияВ миреНорвегияКанадаДмитрий Песков
 
 
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