https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029970007.html

Совет ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций

Совет ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 18.07.2025

Совет ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций

Совет ЕС одобрил 18-й пакет антироссийских санкций, он затрагивает 14 человек и 41 компанию. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:57:00+03:00

2025-07-18T14:57:00+03:00

2025-07-18T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Совет ЕС одобрил 18-й пакет антироссийских санкций, он затрагивает 14 человек и 41 компанию."Сегодня Совет ЕС принял восемнадцатый пакет экономических и индивидуальных рестрикционных мер (в отношении. — Прим. ред.) энергетического, банковского и военного секторов России. <...> Совет согласовал значительный список из 55 наименований", — говорится в заявлении. Новые санкции:Как уточняет агентство Reuters, эти ограничения снизят потолок цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.ЕС долго не мог согласовать 18-й пакет. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Европа сама себе "отрезала ногу", решив отказаться от дешевой энергии из России.

https://ria.ru/20250718/neft-2029966159.html

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029929331.html

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029918612.html

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