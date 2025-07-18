https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029960732.html

ЕС вводит ограничения в отношении Белоруссии в рамках новых санкций

ЕС вводит ограничения в отношении Белоруссии в рамках новых санкций - РИА Новости, 18.07.2025

ЕС вводит ограничения в отношении Белоруссии в рамках новых санкций

ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против РФ, говорится в заявлении Совета... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:42:00+03:00

2025-07-18T14:42:00+03:00

2025-07-18T14:49:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против РФ, говорится в заявлении Совета ЕС."Кроме того, запрет на специализированные услуги по обмену финансами (с Белоруссией - ред.) повышается до полного запрета на транзакции, а также вводится эмбарго на импорт оружия из Белоруссии", - следует из заявления.

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