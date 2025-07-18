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ЕС вводит ограничения в отношении Белоруссии в рамках новых санкций - РИА Новости, 18.07.2025
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14:42 18.07.2025 (обновлено: 14:49 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029960732.html
ЕС вводит ограничения в отношении Белоруссии в рамках новых санкций
ЕС вводит ограничения в отношении Белоруссии в рамках новых санкций - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС вводит ограничения в отношении Белоруссии в рамках новых санкций
ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против РФ, говорится в заявлении Совета... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:42:00+03:00
2025-07-18T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против РФ, говорится в заявлении Совета ЕС."Кроме того, запрет на специализированные услуги по обмену финансами (с Белоруссией - ред.) повышается до полного запрета на транзакции, а также вводится эмбарго на импорт оружия из Белоруссии", - следует из заявления.
https://ria.ru/20250712/moldaviya-2028744497.html
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евросоюз, белоруссия, россия, в мире
Евросоюз, Белоруссия, Россия, В мире
ЕС вводит ограничения в отношении Белоруссии в рамках новых санкций

ЕС вводит ограничения в отношении Белоруссии в рамках новых санкций против РФ

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против РФ, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Кроме того, запрет на специализированные услуги по обмену финансами (с Белоруссией - ред.) повышается до полного запрета на транзакции, а также вводится эмбарго на импорт оружия из Белоруссии", - следует из заявления.
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