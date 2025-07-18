https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029960732.html
ЕС вводит ограничения в отношении Белоруссии в рамках новых санкций
ЕС вводит ограничения в отношении Белоруссии в рамках новых санкций - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС вводит ограничения в отношении Белоруссии в рамках новых санкций
ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против РФ, говорится в заявлении Совета... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:42:00+03:00
2025-07-18T14:42:00+03:00
2025-07-18T14:49:00+03:00
евросоюз
белоруссия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3be3d4441ce0234946e4c7c078ae7190.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против РФ, говорится в заявлении Совета ЕС."Кроме того, запрет на специализированные услуги по обмену финансами (с Белоруссией - ред.) повышается до полного запрета на транзакции, а также вводится эмбарго на импорт оружия из Белоруссии", - следует из заявления.
https://ria.ru/20250712/moldaviya-2028744497.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957223_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_203ee3f823391e9d13e199442d5acb83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, белоруссия, россия, в мире
Евросоюз, Белоруссия, Россия, В мире
ЕС вводит ограничения в отношении Белоруссии в рамках новых санкций
ЕС вводит ограничения в отношении Белоруссии в рамках новых санкций против РФ